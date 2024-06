Das Summer Game Fest war ein „Fest für Anime-Fans“ und genau darum… genial

Das Summer Game Fest hatte viele Neuankündigungen und heiß ersehnte Titel im Trailerformat. Bei den Spielen gab es verdächtig oft neues Futter für Anime-Fans – und genau deshalb war die Veranstaltung für MeinMMO-Autorin Jasmin Beverungen ein voller Erfolg.

Nachdem das letzte Summer Game Fest einige kleine Highlights im Gepäck hatte, freute ich mich auf das diesjährige Event. Trotzdem versuchte ich, meine Erwartungen etwas herunterzuschrauben, um am Ende nicht doch enttäuscht zu werden. Doch die Show von Freitagabend hatte so viele tolle Trailer, dass ich kaum vom Bildschirm wegsehen konnte.

Vor allem als Anime-Fan konnte ich mich über neue Einsichten zu coolen Spielen freuen. Es ist kein Geheimnis, dass ich ein riesiger Otaku bin. Vor allem das Shounen-Genre hat es mir angetan: Egal ob Dragon Ball oder Naruto, Hauptsache, es gibt geballte Kämpfe mit Effektfeuerwerk! Umso überraschter war ich, dass es in diesem Jahr zahlreiche Titel gab, die mir gefielen.

Das große Highlight war für mich der Trailer zu Metaphor: ReFantazio. Jeder Videoschnipsel ist ein wahres Fest für die Augen. Besonders erfreulich war, dass es 40 Archetypes für die Gruppenmitglieder gibt! Dadurch hab’ ich genug Auswahl, um mir die Gruppe so zu gestalten, wie ich es will.

Von allen Animes, die in ein Videospielformat gepresst wurden, hat es Dragon Ball bislang am besten gemacht. Sowohl Budokai Tenkaichi als auch Xenoverse waren die Anime-Universen, in denen ich mich am liebsten geprügelt habe. Kein Wunder also, dass ich mich riesig über einen Trailer zu Dragon Ball Sparking! Zero gefreut habe. Und wer den actionreichen Trailer nicht ansatzweise überwältigend findet, hat vermutlich gar nicht hingeschaut!

Als Fan von Animes ist die Obsession für die japanische Landschaft eng verknüpft. Umso mehr habe ich mich über das Sakurajima-Update für Palworld gefreut. In Bambuswäldern und zwischen Kirschblüten lässt es sich einfach besser fangen.

Allein wegen dieser Titel hat es sich für mich gelohnt, die erste Präsentation des Summer Game Fests live zu verfolgen. Doch daneben gab es noch weitere, spannende Highlights, die etwas für Liebhaber der japanischen Comic-Serien sein könnten.

Weitere Anime-Highlights für Gamer

Es gab noch weitere Spiele, die etwas für Anime-Fans sein könnten, mich aber persönlich jetzt nicht so begeistert haben. Das liegt beispielsweise daran, dass ich Mechas nichts abgewinnen kann und Serien, in denen sie vorkommen, deshalb eher vermeide – mit Ausnahme von Code Geass, dem coolsten Anime mit Mechas.

Andere Spiele, die ihr als Anime- oder Japan-Fan auf dem Schirm haben solltet, sind die folgenden:

Phantom Blade Zero

Mecha Break

Battle Aces

Honkai: Star Rail

Kunitsu Gami: Path of the Goddess

Battle Crush

Street Fighter

Hyper Light Breaker

… und Monster Hunter Wilds, einfach, weil es cool ist.

Selbst The Finals, das ich vorher noch nie angerührt hatte, bekommt in der neuen Season einen Japan-Anstrich. Ich bin vielleicht leicht zu beeinflussen, aber genau solche Settings sind es, die mich in ein neues Spiel locken. Hier fühle ich mich einfach wohl.

Gefühlt hingen 50 % der gezeigten Trailer irgendwie mit Animes oder Japan zusammen. Bei so viel neuem Spielfutter war die Präsentation für mich ein voller Erfolg – ich kann allerdings nachvollziehen, dass Shooter-Fans enttäuscht wurden. Kollege Dariusz Müller hatte für sich zwar ein Highlight gefunden, doch das war gar kein Shooter.

Selbst abseits der Anime-Trailer gab es durchaus Highlights, die mich begeistern. Das neue Lego-Spiel im Horizon-Universum sieht fantastisch aus und eine TV-Serie zu Among Us klingt genau nach der Abwechslung, die ich zwischen ein paar Folgen One Piece und Frieren brauche.

Das Summer Game Fest war für mich tatsächlich ein Fest. Es gab viele Titel, die ich mir jetzt schon auf die Wishlist gepackt habe und deren Release ich entgegenfiebere. Mein Kollege Benedict Grothaus hingegen kam aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr heraus: Das Summer Game Fest war ein „Fest für Anime-Fans“ und genau darum… langweilig