Eine der besten Anime-Serien aller Zeiten gibt’s gerade stark reduziert auf Amazon

Beim Prime Deal Day gibt es einen erstklassigen Anime für vergleichsweise kleines Geld. Unser Anime-Dämon Cortyn verrät, warum ihr euch Code Geass holen solltet.

Anime-Fans haben es in Europa und speziell in Deutschland relativ schwer. Während es zwar eine Fülle von Streaming-Anbietern mit aktuellen Serien gibt, bleibt bei älteren Werken oft nur die Wahl, sich die ganze Serie auf DVD oder BluRay zu kaufen – und das kann mächtig ins Geld gehen. Denn je nach Serie blättert man gerne mal dreistellige Beträge auf den Tisch.

Das ist schade, weil man einige Meisterwerke der letzten Jahrzehnte dann vielleicht nie in solider Qualität erlebt. Jetzt, während der „Amazon Prime Deal Days“ gibt es viele Serien aber zu einem vergünstigten Preis. Darunter auch Code Geass: Lelouch of the Rebellion.

Worum geht es in Code Geass? Code Geass spielt in einer alternativen Variante unserer Welt. Im Jahr 2010 hat das Heilige Britannische Reich den Krieg ausgerufen und mehrere Staaten direkt unterworfen – darunter auch Japan. Das Land gilt fortan als „Kolonie 11“ und die Japaner werden nur noch „Elevens“ genannt und müssen ihr Dasein in Ghettos fristen – sogar ihre Grundrechte verlieren sie.

Einige Widerstandsgruppen lehnen sich allerdings gegen die Besatzer auf, darunter auch der junge Student Lelouch Lamperouge, der durch einen Unfall an eine ganz besondere Kraft kommt: Die Macht der Könige. Diese Fähigkeit erlaubt es ihm, jeder Person, der ihm in die Augen blickt, einen einzigen Befehl zu erteilen, der unbedingt ausgeführt werden muss.

Aus dem Untergrund heraus versucht Lelouch die verschiedenen Gruppierungen gegeneinander auszuspielen, während er gleichzeitig den Schein des Elite-Studenten wahren muss und vor allem auch seine Schwester vor dem Krieg beschützen will.

Was kostet Code Geass? Aktuell, also während der „Amazon Prime Deal Days“, gibt es die beiden Komplettpakete für 47,97 € (Staffel 1) und 46,97 € (Staffel 2) – jeweils um 31% bzw. 33% reduziert. Das Gesamtwerk kommt auf 50 Episoden und hat eine Laufzeit von über 20 Stunden.

Damit liegt die Serie aktuell bei einem Preis von knapp unter 2 € pro Episode – verglichen mit vielen (oft deutlich schlechteren) Serien, ein wirklich solider Preis und schon fast ein Pflichtkauf für Fans der Geschichte.

Warum ist Code Geass sehenswert? Anime wirken häufig sehr formelhaft und vorhersehbar oder aber schlicht überladen. Codes Geass ist jedoch der Trick gelungen, eine Vielzahl an unterschiedlichen Genres miteinander zu vereinen, die in der dargestellten Geschichte wunderbar harmonieren.

Egal ob ihr auf politische Intrigen, Charakter-Schicksale mit jeder Menge Dramatik, spannende Mecha-Kämpfe, Militärtaktiken oder auch nur einige „cute Waifus“ steht – Code Geass hat all das im Überfluss und doch wird es niemals „zu viel“. Spannende Kämpfe und ruhigere Charakter-Momente sind im steten Wechsel.

Hinzu kommt, dass sich die Handlung über mehrere Jahre erstreckt und ihr somit wirklich erlebt, was für Auswirkungen die Taten der Protagonisten und Antagonisten haben.

Code Geass hat dazu eines der besten und durchdachtesten Enden aller Serien – auch, wenn ich das hier nicht spoilern möchte.

Wer einen richtig grandiosen Anime sucht, der euch über ein (sehr, sehr) langes Wochenende unterhalten soll und den ihr alle paar Jahre gerne wieder ausgrabt, der ist mit Code Geass gut beraten.