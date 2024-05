One Punch Man gilt als humorvoller Anime. Trotzdem würde der Protagonist des Animes viele andere Helden locker in die Tasche stecken. Obwohl Saitama jeden Gegner mit einem Schlag besiegen kann, denkt ihr, dass es einen noch stärkeren Kontrahenten für ihn gibt.

Saitama ist der stärkste Held der Welt. Kein Wunder, dass ihr ihn auf Platz 2 gewählt habt. Der Protagonist von One Punch Man hat so hart trainiert, dass er jeden Gegner mit einem Schlag besiegen kann. Das führt sogar dazu, dass ihn die Kämpfe langweilen.

Ruffy ist also zu Recht in diesem Ranking. Bisher gab es kaum einen Gegner, der es mit ihm aufnehmen konnte. Vor einigen Gegnern wie Magellan musste Ruffy zwar fliehen, doch da hatte er noch nicht die Stärke, die ihm seine Teufelsfrucht aktuell gibt.

Das sind die Ergebnisse: Es haben 349 Personen an der Umfrage teilgenommen. Dabei konntet ihr eure Stimme für den Protagonisten abgeben, den ihr in einem Kampf als Sieger sehen würdet. Deshalb konntet ihr auch nur eine Stimme abgeben.

