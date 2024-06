Fans von Dragon Ball erinnern sich an einen brutalen Charakter, diskutieren über die fieseste Tat

Alles in allem kann man jedoch sagen, dass Bulma bei vielen Dragon-Ball-Fans beliebt ist. Im Anime wechseln sie und ihre Kinder regelmäßig ihre Haarfarbe, was ursprünglich jedoch ganz anders geplant war. Welche Haarfarbe eigentlich ihre richtige ist, erfahrt ihr hier: Dragon Ball: Bulma und ihre Kinder wechseln ständig die Haarfarbe – Dabei ist laut dem Manga nur eine richtig

So ist der Nutzer Zentin24-55 in einem Kommentar auf Reddit der Meinung, dass er sich zwar nicht erinnere, warum sie beispielsweise auf Krillin geschossen habe, aber sicher sei, dass er es verdient habe. Weiterhin geht er darauf ein, dass, selbst wenn es nicht verdient gewesen wäre, es mit Sicherheit eine Vergeltung für eine Tat aus der Vergangenheit sei.

So erinnert sich der Nutzer Odin1806 in seinem Kommentar auf Reddit daran, dass Chi Chi ziemlich brutal war und einige Charaktere verprügelt haben soll, nur weil Son Goku sie nicht geheiratet hatte. Als weiteres Beispiel nennt er auch Cyborg 18, die ziemlich viele Leben auf dem Gewissen haben soll.

Als Beispiel nennt er die Szene, in der Bulma mit einem Maschinengewehr auf Muten Roshi und Krillin schießt. In dem Thread diskutieren die Nutzer darüber, welche ihrer Taten wohl die brutalste war.

Viele Fans der Reihe haben Bulma vermutlich als liebevolle Mutter in Erinnerung, die durchaus sehr temperamentvoll sein kann. Der Nutzer Megalitho erinnert sich in einem Thread auf Reddit daran, wie brutal Bulma in der Serie war.

