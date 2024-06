Der Autor von Naruto ist enttäuscht, dass 2 Charaktere unbeliebter sind als Kakashi und Jiraiya

Es ist ganz normal, dass sich einige Charaktere in Anime-Serien beliebter sind als andere. Es gibt Fälle, bei denen die Mangaka die Beliebtheit völlig unterschätzen – oder eben unterschätzen. Masashi Kishimoto, der Schöpfer von Naruto, spricht von solchen Fällen.

Um welche Charaktere geht es? Kishimoto hatte die Beliebtheit von zwei Charakteren völlig überschätzt. Dabei handelt es sich um Figuren, die in Zusammenhang mit Sasuke stehen:

Sai ist viel unbeliebter, als Kishimoto es gedacht hätte. Er ersetzte Sasuke Uchiha in Team 7, nachdem er die Flucht ergriffen hatte. Doch er konnte mit der Beliebtheit von Sasuke nicht mithalten.

Zum anderen lag Kimimaro Kaguya hinter den Erwartungen zurück. Er ist der Anführer des Oto-Quintetts und war als neuer Körper für Orochimaru gedacht. Durch seine Erkrankung konnte er nicht mehr als Körper dienen, weshalb Sasuke die Rolle einnahm.

Bei Kimimaro konnte sich der Schöpfer zumindest erklären, wieso er so unbeliebt war. Zunächst kam Kimimaro bei den Fans gut an. Doch er besaß ein Kekkei Genkai, also eine spezielle Fähigkeit seines Clans, mit dem er seine Knochen manipulieren konnte:

Auch bei Kimimaro war es so. Kimimaro war anfangs sehr beliebt, aber sobald er gezeigt wurde, wie er sein Rückenmark herauszieht, verschwand seine Beliebtheit. Aus dem Interview zwischen Masashi Kishimoto und Kobayashi, via Naruto Fandom

Der Interviewpartner von Kishimoto vermutete, dass diese Fähigkeit zu eklig für die Fans gewesen sei. Vor allem die weiblichen Fans könnten sich an so einem Anblick gestört haben. Sai blieb uns zumindest bis zum Ende des Mangas vorhanden, doch Kimimaro starb an seiner tödlichen Krankheit.

Sai taucht sogar ab und an in Boruto auf. Doch hier kann er Sasuke nicht das Wasser reichen, wie der folgende Trailer beweist:

Zwei andere Naruto-Charaktere waren beliebter als gedacht

Welche Charaktere schätzte Kishimoto sonst noch falsch ein? Im Interview kamen auch Charaktere zur Sprache, bei denen der umgekehrte Fall eintrat. Kishimoto hätte nicht damit gerechnet, dass sie so beliebt werden würden.

Zum einen redete er von Kakashi. Der Schöpfer habe keine Idee gehabt, wieso Kakashi so ein beliebter Charakter wurde. Der Punkt müsse an ihm vorbeigegangen sein. Doch er glaubt, dass der Grund dafür sein könne, dass Kakashi so cool ist.

Zum anderen soll Jiraiya viel beliebter geworden sei, als er gedacht hätte. Das läge vermutlich an seiner perversen Art. Jiraiya ist der Autor von Icha Icha Paradise, einem fiktiven Manga in Naruto, bei dem es um die Liebe zwischen zwei Erwachsenen geht.

Kishimoto freute sich wohl darüber, dass die beiden so beliebt wurden. Trotzdem hätte er sich gewünscht, dass diese Beliebtheit auch auf Sai und Kimimaro übergeschwappt wäre.

