Naruto Shippuden: Die 6 stärksten Charaktere im Ranking  

Die Welt der Shinobi bietet in Naruto Shippuden vielen starken Charakteren die Bühne, zu zeigen, was sie draufhaben. Wir haben uns deshalb alle Charaktere angeschaut und zeigen euch, welche die stärksten unter ihnen sind.

Achtung, Spoiler: Wir gehen bei der Beurteilung der Kräfte der Charaktere vom aktuellen Stand des Animes/Mangas von Naruto Shippuden aus. Wir haben bewusst Boruto ausgelassen da dort andere Ergebnisse im Ranking zu finden wären. Solltet ihr den Anime oder die Mangas nicht gesehen oder gelesen haben, kehrt zu einem späteren Zeitpunkt zurück.

Wie wurde das Ranking aufgestellt? In unserem Ranking haben wir alle Charaktere des Animes verglichen und die Auswahl zusätzlich mit der langjährigen Naruto-Erfahrung unseres Autors Christos Tsogos verfeinert. Dabei haben wir bei unserer Auswahl die Fähigkeiten des einzelnen sowie die Geschichte hinter der Person durchleuchtet und kamen dabei zu 6 Finalisten die, die mächtigsten Charaktere in Naruto: Shippuden darstellen.

Beachtet, dass wir in unserer Liste weder Naruto Classic, noch Boruto mit einbeziehen. In diesen Listen würde das Ranking anders ausfallen. Solltet ihr jedoch Interesse an solch einer Liste haben, könnt ihr gerne euren Wunsch in den Kommentaren äußern. Kommen wir nun jedoch zum Ranking.

6. Hashirama Senju (Der erste Hokage)

Warum ist er so stark? Hashirama Senju oder auch „Erster Hogake“ genannt, gilt als Legende in der Welt von Naruto. Seine Fähigkeiten und Talente übersteigen bei weitem die des normalen Ninjas. Als Ausnahme, besaß nur er allein das Holzversteck und konnte mit seinem Sennin-Modus seine Stärke weiter steigern.

Mit seinen Fähigkeiten, seinen Chakra-Reserven und einer übermenschlichen Regeneration von Verletzungen konnte er sogar den Kampf gegen Madara und Kurama bewältigen und beide gleichzeitig besiegen.

5. Madara Uchiha

Warum ist er so stark? Madara Uchiha gehört zu den stärksten Uchihas, die je existiert haben. Er war der erste seines Clans, der das permanente Mangekyou Sharingan und das Rinnegan erwecken konnte und besaß die Fähigkeit des Susanoo.

Mit seinen Talenten auf dem Schlachtfeld konnte Madara es sogar gegen die Fünf Kage und der gesamten Shinobi-Allianz aufnehmen und das ohne große Mühen. Sein Ehrgeiz verhalf ihm zudem dazu, der Jinchuuriki des Zehnschwänzigen zu sein und mit seiner Macht fast die gesamte Welt der Shinobi für immer ins Unendliche Tsukuyomi zu stürzen.

4. Sasuke Uchiha

Warum ist er so stark? Sasuke Uchiha, einer der letzten lebenden Uchihas, ist ein mächtiger Shinobi und der Zweite seines Clans, der das permanente Mangekyou Sharingan erwecken konnte. Mit der Kraft von Hagoromo konnte Sasuke zudem seine Stärke auf ein neues Level bringen und bekam das seltene Rinnegan mit sechs Tomoe geschenkt.

Er beherrscht Raum-Zeit-Jutsus, das Susanoo und kann ganze Monde vom Himmel auf Gegner herabregnen lassen. Gemeinsam mit Naruto hat er die Krise rund um Kaguya aufhalten können, um die Welt vor dem Untergang zu bewahren – das macht ihn zu einem der stärksten Ninjas im Naruto Universum.

3. Naruto Uzumaki

Warum ist er so stark? Der Jinchuuriki des Neunschwänzigen, Naruto, ist dank Kurama ein mächtiger Ninja. Mit dem Chakra des Kyuubi hat Naruto eine unmenschliche Menge an Chakra, die nie zu versiegen scheint. Damit kann Naruto mehrere Schattendoppelgänger und Rasengans abfeuern, die einen normalen Ninja durch den hohen Chakra-Konsum töten würden.

Auch er wurde mit der Kraft von Hagoromo beschenkt und besitzt nun die Kraft der Sechs Pfade. Gemeinsam mit Kurama, mit dem er Frieden geschlossen hat, kann Naruto seine Gestalt komplett im Chakra des Neunschwänzigen hüllen, um sich zu schützen und sogar gegen große Feinde wie das Susanoo von Sasuke zu kämpfen. Die Kräfte und Attacken von Kurama gehören zudem auch zu seinem Repertoire und kann so auch Bijuu-Kugeln auf Gegner abfeuern.

2. Hagoromo Otsutsuki

Warum ist er so stark? Hagoromo, der ältere Sohn von Kaguya besetzt den zweiten Platz der Liste. Er war derjenige, der den Zehnschwänzigen in Einzelteile aufspaltete, um so die neun Bijuus zu erschaffen, die die Welt von Naruto terrorisierten. Seine Kraft kann mit der von Naruto und Sasuke problemlos mithalten, denn er besitzt das Sharigan, das Rinnegan, den Susanoo, kann alle Elemente beherrschen und die Sennin-Kraft nutzen.

Gemeinsam mit seinem Bruder Hamura hat er schlussendlich noch Kaguya das erste Mal aufhalten können und sie auf einem Mond versiegelt, um die Welt zu retten.

1. Kaguya Otsutsuki

Warum ist sie so stark? Kaguya, die Mutter aller Ninjas, ist der stärkste Charakter in Naruto. Sie besitzt das Byakugan sowie das Rin’ne Sharingan und kann Chakra sowie Raum und Zeit manipulieren. Warum sie jedoch so stark ist, lässt sich auf ihre Unsterblichkeit zurückführen. Sie konsumierte die Götterfrucht des Götterbaums und erlangte so grenzenlose Macht.

Durch diesen Umstand kann sie auch nicht besiegt werden und muss stattdessen versiegelt werden, so wie im Kampf von Naruto oder Hagoromo.

Das waren die stärksten Charaktere in Naruto: Shippuden. Habt ihr andere Finalisten in der Liste gesehen oder seid ihr mit dieser einer Meinung? Lasst uns eure Meinung zur Liste gerne in den Kommentaren erfahren oder nennt uns gerne eine Liste, die ihr in Zukunft zu Naruto sehen wollen würdet.

