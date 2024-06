Ein Bösewicht in Dragon Ball Z hat eine geheime vierte Form, die jedoch nie in der Serie gezeigt wurde

Der Schöpfer von Dragon Ball ist für seine Bösewichte bekannt und beliebt bei den Fans. Einer seiner Bösewichte basiert auf echten Albträumen von Akira Toriyama. Um welchen Bösewicht es sich dabei handelt und was das für Albträume waren lest ihr hier: Dragon Ball: Ein Gegner basiert auf Akira Toriyamas echten Albträumen aus der Kindheit

Warum hat die Form es nicht in die Serie geschafft? Warum genau die vierte Form es nicht in die Serie geschafft hat, ist nicht bekannt. Es ist jedoch bekannt, dass der Verleger Yu Kondo sich gegen die Einführung der vierten Form im Manga ausgesprochen hat. Aus diesem Grund wurde die vierte Form auch nie im Anime gezeigt.

In den Archiven des Shueisha-Verlags ist eine Zeichnung aufgetaucht, die eine vierte Form von Cell zeigt. Diese ähnelt entweder einer Zwischenform zwischen der zweiten und der perfekten Form oder stellt eine weitere Entwicklung nach der perfekten Form dar. Die genaue Natur dieser Form ist jedoch unbekannt. Auch in den Manga hat es die vierte Form nie geschafft.

In der Welt von Dragon Ball Z gibt es einen faszinierenden Bösewicht namens Cell, der verschiedene Formen durchläuft, um seine Macht zu steigern. Obwohl drei seiner Formen bekannt sind, existiert eine vierte Form, die nie in der Serie gezeigt wurde.

