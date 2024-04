Dragon Ball: Ein Gegner basiert auf Akira Toriyamas echten Albträumen aus der Kindheit

Akira Toriyama war der Mangaka von Dragon Ball. In der Story muss Son-Goku gegen die fiesesten Gegner antreten, darunter auch den Außerirdischen Freezer. Der Schurke kann mehrere Formen annehmen, bei denen sich Toriyama von seiner eigenen Kindheit inspirieren ließ.

Worauf basiert Freezer? Wie der Mangaka in einem Interview erklärte, basiert Freezer auf seinen eigenen Albträumen. In seiner Kindheit tauchten schreckliche Kreaturen in seinen Träumen auf, die wir nun alle im Anime und Manga sehen können.

Seine dritte Form aus dem Anime zu Dragon Ball Z könnt ihr euch hier ansehen:

Freezer in seiner dritten Form. © Toei Doga

Vor allem die dritte Form, bei der Freezer einen langen Schädel bekommt, und eine kopflose Puppe sollen ihn in seinen Albträumen verfolgt haben. Als Toriyama das Design für Freezer erschuf, erinnerte er sich dabei an die Träume seiner Kindheit.

Der Erfinder von Dragon Ball soll versucht haben, das gleiche Gefühl beim Zuschauer zu wecken, wie er es auch selbst in den Albträumen empfunden hatte. Er wollte, dass sich auch die Fans vor Freezer fürchten.

Vielleicht bekommt Freezer ja einen Auftritt in Dragon Ball Daima:

Freezer stammt aus Toriyamas Albträumen

Woran erinnert Freezers Form? Von allen Formen sticht die dritte Form besonders heraus. In seiner finalen Form sieht er einem Menschen ähnlich, zuvor erinnert sein Aussehen durch den ringförmigen Schweif an ein Reptil.

Die dritte Form sieht wie ein Xenomorph aus den Aliens-Filmen aus. Schon bei der Vorpremiere liefen die Zuschauer schreiend aus dem Kino.

Allerdings war Toriyama zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Alien-Films schon 24 Jahre alt. Da die Albträume in seiner Kindheit abliefen, gehen wir nicht davon aus, dass das Design von den Xenomorphen abstammt.

Laut Dragon Ball Fandom hat auch sein zweiter Editor Yu Kondo etwas zum Aussehen von Freezer beigetragen. Auch sein Name Freezer (zu Deutsch: Gefrierschrank) hat etwas mit seinem Design zu tun

Eine weitere Inspirationsquelle waren die Ereignisse während der Wirtschaftsblase in der Zeit von 1986 bis 1991 in Japan. In dem Zeitraum waren die Immobilien- und Aktienmarktpreis stark gestiegen. Freezer sollte wie einer der Immobilienspekulanten aussehen. Toriyama hielt sie für die schlimmste Sorte an Menschen.

So oder so ist Freezer ein Bösewicht, gegen den es Son-Goku schwer hatte. Der Kampf der beiden zählt zu den legendärsten Kämpfen aus Dragon Ball Z: Die 7 legendärsten Kämpfe in Dragon Ball Z