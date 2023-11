Ein Klassiker unter den Sci-Fi-Filmen ließ die Leute bei der Vorpremiere schreiend aus dem Kino rennen

Der Sci-Fi-Film Alien zählt heute zu den absoluten Klassikern des Genres und wird von Fans gefeiert. Doch bei der Vorpremiere verschreckte vor allem eine Szene die Kinobesucher so sehr, dass einige die Flucht ergriffen.

Der Klassiker Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt unter der Regie von Ridley Scott erschien im Jahr 1979 und mischte Sci-Fi- mit finsteren Horror-Elementen.

Die brutalen Momente des Films führten bei der Vorpremiere sogar dazu, dass die Leute den Kinosaal fluchtartig verließen, wie der Cutter von Alien erzählte.

„Die Leute fühlen sich krank, es ist eine Katastrophe“

In der Dokumentation The Beast Within: The Making Of Alien sprach der Cutter des Projekts, Terry Rawlings, über die Vorpremiere von Alien. Dabei erzählte er auch, wie schockiert die Zuschauer auf den Sci-Fi-Streifen reagierten.

Er schwärmte: „Wir kamen in diesem Kino an, das von diesen Typen geleitet wurde – man hätte von ihrem Boden essen können. Das Kino war fantastisch. Der Sound war großartig. Es war die unglaublichste Vorpremiere, in der ich je gewesen bin. Ich meine, die Leute sind schreiend aus dem Kino gerannt.“ (via Fandomwire)

Vor allem eine berühmte Szene soll die Zuschauer damals so richtig fertiggemacht haben: Der Moment, in dem ein Alien aus dem Brustkorb eines Besatzungsmitglieds hervorbricht, während dieser sich unter Schmerzen windet.

Während sich das Management besorgt über die Reaktionen des Publikums äußerte, freuten sich die Macher, dass der Film genau das Gefühl erzeugte, das sie wollten:

„Wir hatten das Management da, das sagte: ‘Das ist schrecklich. Die Leute fühlen sich krank, es ist eine Katastrophe’. Wir dachten: ‘Das ist großartig.’“

Dass die Reaktionen zu den brutalen Szenen im Film so heftig ausfielen, mag vor allem daran liegen, dass das Publikum Ende der 70er Jahre noch nicht diesen Grad an Blood and Gore in den Mainstream-Blockbustern gewohnt war, wie wir es heutzutage tagtäglich in den Filmen und Serien sehen.

