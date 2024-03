Die 7 legendärsten Kämpfe in Dragon Ball Z

Dieser Kampf gilt als einer der ikonischsten Kämpfe der Serie, der uns die legendäre Kampfposition der beiden präsentiert. Neben klassischer Action im Flug gibt es das Aufeinandertreffen zwischen Kamehameha und der Galick-Gun. Außerdem verwandelt sich Vegeta in einen Weraffen und wird letztendlich vom dämlichen Comic-Relief-Charakter Yajirobi besiegt, der seinen Schwanz abschneidet. Das ist auch eine schöne Homage an die erste Dragon-Ball-Serie.

Der erste Kampf zwischen Goku und Vegeta war in der Saiyajin-Saga, in der Raditz, Nappa und Vegeta versuchten, die Erde zu erobern. Nachdem Goku Nappa mit Leichtigkeit Platt gemacht hat, widmet er sich Vegeta.

Wie wurde diese Liste erstellt? In dieser Liste geht es ausschließlich um Kämpfe aus Dragon Ball Z. Das klassische Dragon Ball, GT und Super wurden hier ausgelassen. Auch Kämpfe aus Filmen werden nicht miteinbezogen. Also kein Janemba oder Broly.

