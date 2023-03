Der älteste Spielmodus von LoL hat immer weniger Spieler – Soll gestrichen und ersetzt werden

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Der Modus ist besonders für Einsteiger spannend, ohne gleich in die harte Schule der Ranked-Plays gehen zu müssen. Zudem startet ein Match in der Regel schneller, weil das Auswählen der Champions gleichzeitig passiert und ohne Banns.

Was ist „Blind Pick“? Dabei handelt es sich um ein normales Match in League of Legends, aber ohne einen Draft wie bei den Ranked-Plays.

League of Legends hat über die Jahre seit dem Release viele unterschiedliche Spielmodi ausprobiert. Ganz am Anfang stand der „Blind Pick“, noch bevor es die Ranked-Spiele gab. Doch der Modus soll offenbar endgültig verschwinden und durch eine neue, bessere Variante ersetzt werden.

