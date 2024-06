„Hier ist’s real“ – LoL-Profi blickt auf seinen Wechsel in das Team von HandOfBlood zurück

„League of Legends“-Profi PowerOfEvil spricht in einem unterhaltsamen YouTube-Video über die Gründe für seinen Wechsel zu Eintracht Spandau, dem LoL-Verein von dem Twitch-Streamer HandOfBlood.

Um wen geht es? Es handelt sich hierbei um den LoL-Profi Tristan PowerOfEvil Schrage, der zeitweise zu den stärksten Mid Lanern der LCS zählte. In einem neuen Video auf YouTube spricht er in einer Art „Spaß-Interview“ über seinen Wechsel zu Eintracht Spandau – und warum er Eintracht Spandau einem großen Verein vorziehe.

In gewohnt übertriebener Manier sehen wir ein Interview und den Rückblick, wie HandOfBlood in seiner Rolle als High-Elo-Berater versucht, den Spieler für Eintracht Spandau zu gewinnen.

Vor Kurzem gewann das Team die Prime League und die EMEA Masters:

Keine Lust mehr auf gefälschte Nettigkeiten

Auch, wenn das Video vermutlich nicht in allen Teilen genauso stattgefunden hat – HandOfBlood hat höchstwahrscheinlich nicht mit einem Obstkorb vor der Nase des Profis herumgewedelt –, hat es dennoch auch einen wahren Kern.

Was zeigt das Video? Im Video sieht man PowerOfEvil stereotypisch in einem Bademantel durch eine Villa spazieren. Dort wird er von HandOfBlood in seiner Rolle als High-Elo-Berater verfolgt, der ihn überzeugen will, zu Eintracht Spandau zu wechseln. Er verspricht ihm Luxus und Glamour. Das interessiere PowerOfEvil jedoch nicht, da er den Luxus gar nicht wolle.

Der High-Elo-Berater macht dem Profi-Spieler im Video verschiedene Angebote. Wenn er nach Spandau komme, sei er „der wahre Superstar.“ Der Berater stellt fest, dass sein Gegenüber „ein ziemlich harter Hund“ sei und versucht, ihn mit Privatwagen inklusive Chauffeur, Catering und Obstkörben zu überzeugen.

Damit kann er PowerOfEvil jedoch nicht beeindrucken, denn: All das hatte er bereits – diese „gefälschte Nettigkeit“. Der wahre Sport interessiere „kein Schwein“ mehr. Er wolle endlich mal etwas „reales“ haben.

Laut der Geschichte im Video kehrte PowerOfEvil von LA nach Deutschland zurück, nachdem er ohne Team dastand und plante eigentlich nicht mehr als Profi zu spielen.

„Spandau ist anders, aber real“

Womit konnte PowerOfEvil überzeugt werden? Schließlich überzeugt der High-Elo-Berater „Herrn Evil“ von seinem Verein – denn: Spandau sei gar kein „Glanz und Gloria“. Das versuche der Berater nur so zu verkaufen. Es gebe eine „richtige Fan-Kneipe mit Ultras, aber eben auch ’ne echte Fan-Kultur“. Die spielen dort nicht LEC, sondern „diese Prime League“. Spandau sei anders, aber „real“.

Damit kann der Berater den Profi-Spieler letztendlich beeindrucken. Das „neue Angebot aus der LEC“, das der Interview-Partner in einer Szene benennt, spiele für PowerOfEvil keine Rolle. Ein Wechsel komme für PowerOfEvil nicht infrage, er sei schließlich nicht für Fame oder Geld nach Eintracht Spandau gegangen. Er brauche keine „Extra-Behandlung.“

Reaktionen aus der Community: Auch wenn natürlich nicht alles genau so passiert ist, zeigt sich die Community bewegt von den Szenen – wie so oft bei den aufwendig produzierten Videos von Eintracht Spandau.

Fans heben nicht nur hervor, dass das Video gewohnt witzig und total übertrieben sei, sondern auch der Rückblick darauf, wie PowerOfEvil zu Eintracht Spandau gekommen ist, scheint sie zu begeistern.

Einige Nutzer schreiben:

JustJisatsu schreibt: Imagine so eine „Origin-Story“ würde es in Zukunft für jedes neue Mitglied geben, was dann so deren Weg zur Eintracht zeigt.

eliasgerber3528 merkt an: Wenn der Präsi neben den Bananen noch von den Erdbeeren im Obstkorb erzählt hätte, dann hätte der Herr Evil mit der Unterschrift nur so um sich geworfen

ybchimp3069 kommentiert: Ich will dieses Buch vom Präsi! Danke, mal wieder geiler Content. Hab diese gescripteten Videos vermisst.

Rund um den Verein Eintracht Spandau gibt es nicht nur eine ausgeprägte Fan-Kultur inklusive Ultras, sondern auch eine ausgearbeitete Lore. Ein zentraler Bestandteil davon ist HandOfBlood in seiner Rolle als Präsident Knabe. Was seine Rolle so besonders macht, lest ihr hier: Präsident Knabe – Das macht die Rolle von HandOfBlood so gut