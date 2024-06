Damit die Server zum Launch von FFXIV Dawntrail standhalten, greift Square zu drastischer Maßnahme

Die Entwickler von Final Fantasy XIV bereiten sich derzeit auf den bevorstehenden Launch der neuen Erweiterung Dawntrail vor. Um die enorme Auslastung auf den bestehenden Datenzentren möglichst gering zu halten, greift Square Enix zu einer drastischen, temporären Maßnahme.

Was tut Square Enix, um die Server zu entlasten? Schon jetzt, mehrere Wochen vor dem Start von Final Fantasy XIV: Dawntrail kann es zur Primetime beim Anmelden auf euren Server zu Warteschlangen kommen.

Mit dem Frühzugang am 28. Juni 2024 beziehungsweise dem eigentlichen Release am 2. Juli 2024 dürfte sich die Situation spürbar verschärfen. Zur Einordnung: Rund um den Start der vorherigen Erweiterung Endwalker fielen die Warteschlangen so lang und die Probleme mit Fehlermeldungen so flächendeckend aus, dass sich Square Enix zu einem Verkaufsstopp des MMORPGs gezwungen sah.

Wir konnten die beiden neuen Klassen von Dawntrail anspielen – hier habt ihr alle Infos in unter 2 Minuten:

Damit so etwas nicht noch einmal vorkommt, geht am 11. Juni 2024 das neue Datenzentrum Shadow für den europäischen Raum live. Dort findet ihr die vier neue Welten Innocence, Pixie, Titania und Tycoon, die euren Charakteren temporär Zuflucht gewähren sollen.

Was bedeutet temporär? Die neuen Welten werden nur während der Veröffentlichung von Dawntrail verfügbar und nur per Datenzentrumsreise erreichbar sein. Wenn euer Server von langen Warteschlangen geplagt wird, könnt ihr den Service nutzen, um zeitweise auf eine der neuen Welten auszuweichen.

Beachtet: Auf den temporären Welten könnt ihr keine neuen Charaktere erschaffen oder Stammweltentransfers vornehmen. Funktionen wie das Abschließen von Aufträgen und Kampfinhalten oder die Inhaltssuche werden aber ohne Einschränkungen verfügbar sein.

Spannende Reise nach Tural

Was erwartet mich mit Dawntrail? Die neue Erweiterung von Final Fantasy XIV führt euch auf den exotischen Kontinent Tural, auf dem allerlei frische Herausforderungen und Features warten. Hier noch einmal die wichtigsten Neuerungen:

Fortsetzung des Hauptszenarios

frische Dungeons, Raids, Prüfungen sowie Traumprüfungen

neue Jobs: Viper und Piktomant

neuer beschränkter Job: Bestienbändiger

Anhebung der Maximalstufe von 90 auf 100

die Kosmo-Erkundung als Inhalt zum Entspannen

umfassendes Grafik-Update

neue Inhalte für Gold Saucer, Hildibrand, Feldexkursionen, Unstete Gewölbe, Inhaltshelfer und PvP

weibliche Hrothgar als spielbares Volk

MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß konnte vor dem Release übrigens bereits Hand an die neuen Klassen Viper und Piktomant legen, und die Viper ist so gut, sie könnte nach acht Jahren Treue ihre neue Hauptklasse werden: Ich habe die neue Erweiterung für Final Fantasy XIV angespielt und mich in die neue Klasse wie aus Sword Art Online verliebt