Chef von FFXIV zur Xbox-Version: „Das ist die Nr. 1 Frage, auf die ich nicht antworten kann“

Die Xbox-Version von Final Fantasy XIV wurde bereits vor Jahren von Phil Spencer bestätigt. Allerdings herrscht seit dem Funkstille dazu. Direktor Yoshida hat sich in unserem Interview dazu geäußert.

Das ist die Situation um die Xbox-Version: Gespräche über eine mögliche Xbox-Version von Final Fantasy XIV bestehen schon seit Jahren. Auf einer Konferenz der X019 hat der Chef von Xbox, Phil Spencer, bestätigt, dass das MMORPG auf seinen Konsolen erscheinen wird:

[…] Ihr könnt euch sicher sein, dass wir das Spiel [FFXIV] auf die Xbox bringen werden.

Seit der Aussage sind allerdings bereits 2 Jahre vergangen, ohne dass es neue Infos zu einem möglichen Release auf der Xbox gegeben hat.

Das sagte Yoshida: Während der Presse Tour zum neuen Addon Endwalker konnten wir von MeinMMO dem Direktor Naoki Yoshida einige Fragen stellen. Dazu gehörte auch eine kurze Frage zu der Xbox-Version am Ende des Interviews.

Yoshida reagierte darauf überraschend mit Lachen und antwortete:

Also ganz ehrlich, das ist die Nummer 1. Frage, die ich im Moment nicht beantworten kann. Wir sind weiterhin im Gespräch mit Microsoft und sie sind, was das angeht, sehr produktiv und hilfreich. Deshalb will ich nicht, dass die Spieler ihre Hoffnung verlieren. Bitte, verliert nicht die Hoffnung [auf eine Xbox-Version]. Wenn es gute Neuigkeiten gibt, werden wir sie definitiv ordentlich mit den Spielern teilen. Naoki Yoshida, Direktor von FFXIV

Gegenüber den Kollegen von gamingbolt.com bestätigte er die Aussage erneut. Es gibt sehr vieles, über das er im Zusammenhang mit der Xbox-Version reden möchte, aber nicht kann, so Yoshida. Er sei sich aber sicher, dass die Zeit dafür noch kommen wird.

Fans können also sicher sein, dass die Xbox-Version des MMORPGs nicht in Vergessenheit geraten oder stillschweigend abgebrochen wurde.

Was könnte das bedeuten? Langjährige Fans von FFXIV wissen, dass große Veränderungen in dem MMORPG oft nur sehr langsam passieren. So gibt es eine Überarbeitung der Jobs oder völlig neue Systeme fast ausschließlich alle 2 Jahre zum Addon-Release.

Das FFXIV-Team arbeitet nach einem sehr strickten Zeitplan, um regelmäßig neue Inhalte für das MMORPG zu liefern und “nebenbei” an Neuerungen wie grafische Upgrades für die PS5 zu arbeiten. Es ist daher nicht überraschend, dass auch die eigentlich schon angekündigte Xbox-Version auf sich warten lässt.

Yoshida sagte im Januar 2021 gegenüber VG24/7:

Da wir derzeit mit der Entwicklung von Endwalker beschäftigt sind und die PS5-Version vorbereiten, die auf den Service des Titels auf der PS4 folgt, würden wir uns freuen, wenn wir auf die Xbox-Version zurückkommen können, sobald sich alles eingespielt hat!

Die PS5-Version wurde seit dem bereits veröffentlicht und das Release von Endwalker steht am 23. November an. Das FFXIV-Team arbeitet an den letzten Anpassungen und Verfeinerungen.

Es scheint jetzt daher ein guter Zeitpunkt zu sein, um die Xbox-Version offiziell anzukündigen. Etwa während des nächsten Produzenten-Streams zu Endwalker, der vor dem Release im November stattfinden wird.

Hättet ihr Interesse an einer Xbox-Version von FFXIV? Oder würdet ihr das Spiel lieber auf anderen Plattformen sehen wie zum Beispiel die Switch? Schreibt es uns in die Kommentare.

