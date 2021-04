Final Fantasy XIV: PS5-Beta ist live – So startet ihr sie und das erwartet euch

Square Enix startet heute die PS5-Beta des MMORPGs Final Fantasy XIV. Wir erklären euch, wie ihr auch ohne Abo mitmachen könnt und was überhaupt in der Beta steckt.

Was erwartete euch in der Beta? Die Beta der PS5-Version von Final Fantasy XIV startet heute, den 13. April ab 12 Uhr gemeinsam mit dem Update 5.5. Euch erwarten höhere Auflösungen, mehr FPS und schnelleren Ladezeiten. Darüber hinaus wird der DualSense-Controller von Sonys aktueller Konsole unterstützt, genau wie der 3D-Sound. Ebenso erfährt das UI eine Aktualisierung.

Die Besitzer der PS4-Version können in der Beta das gesamte MMORPG erleben. Es gibt inhaltlich keine Einschränkungen.

Auflösungen: 4K (2160p) / WQHD (1440p) / Full HD (1080p). Je nach Möglichkeit eures Fernsehers wird die Auflösung dann entsprechend skaliert.

4K (2160p) / WQHD (1440p) / Full HD (1080p). Je nach Möglichkeit eures Fernsehers wird die Auflösung dann entsprechend skaliert. Performance: Die Auflösungen WQHD (1440p) und Full HD (1080p) laufen mit 60 FPS. In 4K soll die Bildfrequenz bei etwa 40 FPS liegen. In Gebieten mit vielen Spielern dürft ihr aber Square Enix zufolge noch immer stabile 30 FPS erwarten. Wie sich das auf die Kämpfe auswirkt, lässt sich noch nicht sagen. Mehr FPS können dazu beitragen, dass durch schnellere Kombos der Schaden erhöht wird, den ihr austeilt.

Die Auflösungen WQHD (1440p) und Full HD (1080p) laufen mit 60 FPS. In 4K soll die Bildfrequenz bei etwa 40 FPS liegen. In Gebieten mit vielen Spielern dürft ihr aber Square Enix zufolge noch immer stabile 30 FPS erwarten. Wie sich das auf die Kämpfe auswirkt, lässt sich noch nicht sagen. Mehr FPS können dazu beitragen, dass durch schnellere Kombos der Schaden erhöht wird, den ihr austeilt. UI: Das UI profitiert von der höheren Auflösung. Zudem verbessern KI-Tools die Auflösung der Icons. Dadurch soll die Benutzeroberfläche deutlich schärfer wirken. Auf diese Weise erkennt ihr die Symbole flotter.

Das UI profitiert von der höheren Auflösung. Zudem verbessern KI-Tools die Auflösung der Icons. Dadurch soll die Benutzeroberfläche deutlich schärfer wirken. Auf diese Weise erkennt ihr die Symbole flotter. Kürzere Ladezeiten: Dank der SSD der PS5 reist ihr schneller durch die Spielwelt. Das verkürzt die Wartezeit, besonders beim Teleportieren zwischen den Gebieten. Darüber hinaus soll das Login überarbeitet werden, wodurch es schneller abläuft, euch für das Spiel anzumelden.

Dank der SSD der PS5 reist ihr schneller durch die Spielwelt. Das verkürzt die Wartezeit, besonders beim Teleportieren zwischen den Gebieten. Darüber hinaus soll das Login überarbeitet werden, wodurch es schneller abläuft, euch für das Spiel anzumelden. DualSense-Controller: Haptisches Feedback wird unterstützt. Ihr spürt beispielsweise durch den Controller das Stampfen von Reittieren und der Limitrausch lässt sich ebenfalls spüren. Square Enix möchte hier Feedback der Spieler einholen, um in Zukunft noch mehr Funktionen des DualSense-Controllers zu unterstützen.

Haptisches Feedback wird unterstützt. Ihr spürt beispielsweise durch den Controller das Stampfen von Reittieren und der Limitrausch lässt sich ebenfalls spüren. Square Enix möchte hier Feedback der Spieler einholen, um in Zukunft noch mehr Funktionen des DualSense-Controllers zu unterstützen. 3D-Audio: Ihr hört viel genauer, woher Geräusche kommen. Dreht ihr die Kamera, verändert sich der Standort der Geräusche. So erkennt ihr beispielsweise besser, von welcher Seite ihr angegriffen werdet.

Was kommt in Zukunft noch? Shoichi Matsuzawa, Lead Project Manager von Final Fantasy XIV, erklärte (via Playstation Blog), dass weitere Verbesserungen für die PS5-Version von FFXIV geplant sind. Stufenweise sollen so die Texturen und weitere Assets überarbeitet werden. Allerdings will Square Enix hier behutsam vorgehen. Da das MMORPG weiter auf PC und PS4 spielbar ist, muss bei allen Verbesserungen ein reibungsloser Spielablauf gewährleistet werden.

So sieht die FFXIV PS5-beta im Playstation Store aus.

So macht ihr mit

Wir erklären euch, wie ihr die PS5-Beta Final Fantasy XIV spielen könnt. Die Server gehen heute, den 13. April, voraussichtlich um 12 Uhr online. Erfahrungsgemäß enden die Wartungsarbeiten aber gerne auch etwas früher.

Ihr könnt die PS5-Version aber schon runterladen, damit ihr pünktlich zum Ende der Wartung loslegen könnt:

Besitzer der Disc-Version von FFXIV

Loggt euch auf der PS5 ins Playstation-Netzwerk ein

Sucht im Playstation Store nach Final Fantasy XIV

Wählt dort die Final Fantasy XIV PS5 Upgrade Edition (Beta Version) aus

Startet den Download dieser Version von FFXIV. Es ist keine Spieldisc nötig.

Startet das Spiel

Besitzer der digitalen Version von FFXIV

Loggt euch auf der PS5 ins Playstation-Netzwerk ein

Sucht in eurer Spielebibliothek nach Final Fantasy XIV

Wählt hier nun das Icon der PS5 Upgrade Edition (Beta Version) auf der rechten Seite des Spielmenüs aus

Ladet dann die Final Fantasy XIV PS5 Upgrade Edition (Beta Version) herunter

Startet FFXIV

PS5-Version kostenlos ausprobieren

Da die Beta offen für alle ist, gibt es auch eine kostenlose Probeversion von FFXIV für die PS5.

Sucht im Playstation Store nach Final Fantasy XIV

Wählt dort die Final Fantasy XIV Free Trial aus

Startet die Trial jetzt als PS5-Version

Schon spielt ihr die PS5-Beta von Final Fantasy XIV. Bedenkt, dass es sich noch um einen Test handelt. Zwar ist das komplette Spiel enthalten, dennoch kann es noch zu Problemen kommen.

Werdet ihr die PS5-Beta von Final Fantasy XIV ausprobieren? Ihr könnt uns eure Erfahrungen gerne im Kommentarbereich mitteilen.

Zusammen mit der PS5-Beta geht der große Patch 5.5 online. Hier sind alle freischaltbaren Inhalte davon:

Final Fantasy XIV: So schaltet ihr alle wichtigen Inhalte aus Patch 5.5 frei