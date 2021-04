Das erwartet euch : Zwar ist der Aufbau von Ishgard abgeschlossen, doch die Arbeit geht weiter. Es werden diverse Gegenstände in großen Mengen benötigt und die sollt ihr beschaffen. Bei den Wunschlieferungen stellt ihr qualitativ besonders hochwertige Items her oder baut sie ab als Sammler und präsentiert dem Liefer-NPC. Insgesamt werdet ihr pro Woche 12 Aufträge vom werten Grafen annehmen können.

Das erwartet euch in Werlyt: Nach dem Sieg über Smaragd-Waffe hat die VII. Legion von Garlemald eine letzte Trumpfkarte, die sie ausspielen kann. Diamant soll die bisher stärkste Waffe ihrer Gattung sein und den Krieger des Lichts in die Knie zwingen.

So schaltet ihr Diamant-Waffe EX frei (Diamantblitz – Trauma ) :

Das sind die Zeiten der Wartung: Die Server-Wartung, die dem Patch vorausgeht, startet bei uns am 13. April um 3:00 Uhr nachts und läuft bis 12:00 Uhr mittags deutscher Zeit. Wie immer kann sich das Ende der Wartung verschieben, wenn es etwa unerwartete Schwierigkeiten gibt. Erfahrungsgemäß enden die Wartungsarbeiten in FFXIV aber oft früher als geplant.

Ist das alles? Nein. Der Patcht 5.5 wird in mehrere Teile aufgespalten. Der Hauptteil kommt am 13. April, weitere Teile werden folgen. Ende Mai erscheint der zweite Teil mit der Nummer 5.55 und bringt etwa die Fortsetzung der Story von Shadowbringers. Es soll den Übergang zum Addon Endwalker bilden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Heute, am 13. April, erscheint der Patch 5.5 von Final Fantasy XIV. Hier sind die wichtigsten Inhalte des Updates und wie ihr sie freischaltet in einer knackigen Übersicht.

Insert

You are going to send email to