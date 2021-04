Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Am 13. April erscheint der neue Patch 5.5 und mit ihm zusammen kehrt auch die begehrte Frisur zurück ins Spiel. Ihr werdet das Item dafür im Gold Saucer gegen die MGP-Währung eintauschen können. Es läuft also ganz ohne die Beteiligung des Echtgeld-Shops ab.

Ursprünglich war die Frisur während des Gold-Saucer-Festivals 2017 verfügbar und nur für kurze Zeit erhältlich. Spieler, die das Festival verpasst oder mit FFXIV später angefangen haben, gingen daher leer aus. Nun kündigte Square Enix über Twitter an, dass die Frisur in FFXIV ein Comeback feiern wird.

Das MMORPG Final Fantasy XIV kündigte auf Twitter an, dass eine alte Frisur, die früher verfügbar war, nun ihre Rückkehr feiert. Und die Fans feiern mit, denn Glamour ist in FFXIV das wahre Endgame.

