Das ist der Dragoon: Der erste DD in unserer Top 10 ist ein Nahkämpfer, der einen Speer schwingt. Der Dragoon nutzt im Kampf zwei verschiedene Kombos, die in zwei starken Finishern münden und nach dem Abschluss den ersten Skill der Kombos verstärken. Das führt dazu, dass sich die Kombo immer im Kreis dreht.

Das ist der Paladin: Ein weiterer Job aus den Reihen der Tanks. Paladin ist in FFXIV so klassisch, wie er nur werden kann. Er tankt mit Schwert und Schild, nutzt heilige Magie, um seinen Gegnern zu schaden, und kann sich selbst heilen, wenn es mal ganz brenzlich wird.

Final Fantasy XIV neuer Job: So schaltest du die Revolverklinge in Shadowbringers frei

So habt ihr abgestimmt: Insgesamt haben an der Umfrage 1.332 Leser teilgenommen. Jeder konnte dabei nur eine Stimme vergeben. Hier sind die Plätze 17 bis 11:

In einer Umfrage wollten wir von euch wissen, welche Kampf-Jobs aus Final Fantasy XIV eure absoluten Favoriten sind. Hier ist ein Ranking der beliebtesten Klassen in Final Fantasy XIV basierend auf euren Antworten.

Insert

You are going to send email to