Final Fantasy XIV: Welcher Kampf-Job ist euer Favorit?

Final Fantasy XIV bietet seinen Spielern eine große Auswahl aus verschiedenen Kampf-Jobs. Aber welche davon sind bei euch die beliebtesten? Stimmt ab und stellt mit uns ein Ranking auf.

Darum geht’s: Nach über 7 Jahren Laufzeit und 3 Addons hat Final Fantasy XIV nun satte 17 verschiedene Jobs, mit denen die Spieler in den Kampf ziehen können.

Eine der Besonderheiten von FFXIV ist, dass Spieler mit einem Charakter alle Klassen und Jobs auf das Höchstlevel bringen können. Sie müssen dafür nicht zu ihren Twinks wechseln oder neue Charaktere anfangen.

Entsprechend haben viele von euch oft eine ganze Reihe von Jobs auf maximalem Level, manche sogar alle. Aber welche davon spielt ihr am liebsten?

Handwerker, Sammler und der Sonder-Job Blaumagier sind von dieser Umfrage ausgeschlossen.

Diese Kampf-Jobs gibt es: Final Fantasy XIV teilt die spielbaren Kampf-Jobs in 5 verschiedene Rollen auf, die sie innerhalb der Gruppe erfüllen. Es gibt ganz klassisch Heiler, Tanks und DDs. Die DDs sind ihrerseits aber auch aufgeteilt in magische und physische Fernkämpfer, sowie Nahkämpfer.

Um den Job zu wechseln, muss man in FFXIV lediglich eine andere Art von Waffe anlegen. Wenn man also vom Barden zum Krieger wechseln möchte, legt man seinen Bogen ab und nimmt stattdessen eine große Axt in die Hände. Das sind die verschiedenen Jobs in FFXIV:

Tanks sind: Paladin (Schild und Schwert), Krieger (Axt), Dunkelritter (Großschwert) und Revolverklinge (Gunblade)

Heiler sind: Weißmagier (Zauberstab), Gelehrter (Buch) und Astrologe (Astroglobus)

Nahkämpfer sind: Dragoon (Speer), Mönch (Fäuste und Krallen), Ninja (Dolche) und Samurai (Katana)

Magier sind: Schwarzmagier (Zauberstab), Beschwörer (Buch) und Rotmaiger (Degen)

Fernkämpfer sind: Barde (Bogen), Maschinist (Gewehr) und Tänzer (Wurfwaffen)









Die verschiedenen Jobs in FFXIV.

Also erzählt mal: Welcher Job in FFXIV ist euer Favorit? Habt ihr euch sofort für einen entscheiden können oder habt ihr lange gesucht und probiert, bis ihr euren Lieblingsjob gefunden habt? Warum gefällt euch der Job so sehr? Schreibt uns eure Meinungen in die Kommentare.

So könnt ihr abstimmen: Eure Stimme könnt ihr in dem Umfrage-Tool weiter unten lassen. Bedenkt dabei, dass ihr nur eine Stimme habt und die Wahl nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.

Überlegt euch also gut, welcher Job eure Stimme bekommen soll.

Viel Spaß beim Abstimmen!

Mit dem kommenden Addon Endwalker werden übrigens zwei weitere Kampf-Jobs ins Spiel kommen. Hier ist, was wir über sie wissen:

