Bei Shootern wird oft gesagt, dass eine hohe Framerate wichtig sei, um ganz oben mitzuspielen. Doch auch bei MMORPGs bringt das gewisse Vorteile. In manchen Spielen kann eine bessere Grafikleistung sogar euren verursachten Schaden erhöhen.

Was steckt hinter der Framerate? Die Framerate (zu deutsch Bildfrequenz oder Bildrate) beschreibt die Zahl der Bilder, die in einem bestimmten Zeitraum angegeben werden. In der Regel werden diese in FPS (Frames per Second) angegeben.

Eine hohe Bildrate sorgt also dafür, dass ihr mehr Bilder in einer Sekunde sehen könnt. Und das wiederum nimmt Einfluss auf euer Spiel-Verhalten.

Doch wie profitiert ihr davon und was ändert sich dadurch genau?

Hohe FPS machen euch schneller und können sogar den DPS erhöhen

Wie profitiert man von hohen FPS? Durch eine schnellere Übertragung von Bildern seid ihr reaktionsschneller. Ihr seht mitunter einen Bruchteil von einer Sekunde eher einen Angriff, als ein Spieler, der nur 30 FPS oder sogar weniger hat. Genauso könnt ihr einen Bruchteil eher eine Fertigkeit verwenden.

Shroud und weitere Shooter-Spieler haben an einem Test teilgenommen, der gezeigt hat, dass bessere Hardware tatsächlich Vorteile bringt.

Natürlich spielen noch viele weitere Faktoren wie die Latenz eine entscheidende Rolle. Trotzdem sollte die Bildrate nicht komplett außer Acht gelassen werden.

Die Ergebnisse vom Test zur Framerate zeigen, dass mehr Treffer gelandet wurden.

Wie nimmt die Bildrate Einfluss auf MMORPGs? Gerade in modernen MMORPGs mit actionreichen Kampfsystemen und Ausweichrollen müsst ihr blitzschnell reagieren, um Schaden zu entgehen.

Doch ihr könnt sogar durch zusätzliche FPS euren verursachten Schaden verstärken. Ein besonders extremer Fall ist Black Desert Online, wo es etliche Diskussionen gibt, dass das Spiel Pay2Win sei, weil man einen guten PC für das PvP brauche (via reddit).

Doch auch in Guild Wars 2 und anderen Spielen hilft eine gute Bildrate.

Black Desert als Extremfall

Was ist so Besonders an Black Desert? Bei Black Desert Online gibt es seit Jahren eine Diskussion über die Framerate. Denn in diesem MMORPG könnt ihr euren DPS sichtbar erhöhen, wenn euer System einfach besser ist.

Wie extrem die Unterschiede sein können, zeigt ein Video auf YouTube. Dort brauchte der Ersteller:

5:14 für den Kill mit 60 FPS

5:28 für den Kill mit 30 FPS

10:12 für den Kill mit 5 FPS

Laut Aussagen verschiedener Nutzer im reddit erreicht man die besten Resultate sogar erst mit 140 FPS. Der Unterschied zwischen 60 und 140 Bildern pro Sekunde soll bei bis zu 5% des Schadens liegen (via reddit).

Warum klappt das? Die Gründe für den höheren DPS liegen in zwei Punkten:

Schnellere Reaktionen

Das Überspringen des Aftercasts

Die schnelleren Reaktionen erklären sich von selbst und sind besonders dann spürbar, wenn ihr anstatt mit 60 FPS mit 10 FPS spielt. Alles fühlt sich automatisch langsamer und behäbiger an.

Der „Aftercast“ hingegen beschreibt den Teil der Animation, der nach dem Verursachen des Schadens noch ausgeführt wird. Diese Animation könnt ihr mit entsprechender Übung und schneller Bildrate abbrechen und durch die nächste Fertigkeit überschreiben. So entstehen sogar Fertigkeiten-Combos, die eigentlich vom Spiel nicht vorgesehen waren.

Manche Animationen in Black Desert dauern lang und können mit Übung übersprungen werden.

Auch andere MMORPGs profitieren von besserer Bildrate

Wie sieht das in anderen MMORPGs aus? In Guild Wars 2 ist es ebenfalls bekannt, dass man den Aftercast umgehen kann. Dazu drückt ihr bei längeren Animationen kurz die Taste, die die Waffe wegsteckt und verwendet dann direkt die nächste Fertigkeit.

Dieser Trick lässt sich schneller nutzen, wenn man die Bilder schneller vor Augen und es ein bisschen trainiert hat. Hier gibt es allerdings nicht so starke DPS-Unterschiede, wie es bei Black Desert der Fall ist.

Auch bei Spielen wie Warframe (via Warframe-Forum) und WoW (via MMO Champion) gibt es solche Diskussionen.

Gerade einige Großschwert-Fertigkeiten haben in GW2 eine lange Animation.

Wie kommt man an mehr FPS? Wer eine höhere Bildrate in MMORPGs erreichen möchte, kann in einem ersten Schritt erstmal die Grafik des entsprechenden Spiels reduzieren. Meist hilft dies besonders, wenn viele Spieler in der Nähe sind und viele Animationen genutzt werden.

In einem weiteren Schritt hilft es natürlich, die Hardware nachzurüsten, sowohl beim PC, als auch beim Monitor.

Doch anders als in Shootern kommt es in MMORPGs nicht immer auf das perfekte Setup und den perfekten Schaden an. Wer vor allem gemütlich spielt und auch auf die Optik des Spiels achtet, der wird auf zusätzlichen DPS zugunsten von wunderschöner Grafik wie bei den 5 schönsten kommenden MMORPGs verzichten.