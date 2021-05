Was steckt eigentlich in Endwalker? Für Sammler und Final-Fantasy-Fans bietet die Collector’s Edition von Endwalker durchaus einiges an coolen Goodies. So enthält sie neben den Vorbestellter-Boni die folgenden Items:

Selten sieht man bei eBay eine PS5 für unter 500 Euro. Preise von 800 Euro oder gar noch mehr sind ebenfalls nicht selten. Wer also eine Endwalkers Collector’s Edition haben will, kann sich womöglich auch erstmal eine neue PS5 kaufen und darauf hoffen, dass es bis zum Release des Addons doch noch bessere Angebote gibt.

Was kostet mehr? Die Situation um die teuren Collector’s Editions von Endwalker erinnert an die Preisexplosion der PlayStation 5 . Die neue Sony-Konsole ist nach wie vor offiziell schwer zu bekommen und der Drittanbieter-Markt schockt mit deftigen Mondpreisen.

Was verlangen die Wucherer? Eigentlich hätte die Collector’s Edition zum kommenden FFXIV-Addon Endwalker regulär nur um die 150 Euro kosten sollen. Doch die begehrte Box voller physischer und digitaler Goodies war schnell ausverkauft und viele interessierte Fans hatten keine Chance mehr, offiziell an eine solche Box zu kommen.

Die kommende Erweiterung Endwalker für das MMORPG Final Fantasy XIV ist offiziell ausverkauft. Doch auf eBay gibt es sie noch, aber zu absurden Mondpreisen. Teilweise nähern sich die Wucherpreise schon an die berüchtigte PlayStation 5 an.

Insert

You are going to send email to