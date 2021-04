Genre: MMORPG | Entwickler: Square Enix | Plattform: PC, Max, PS4, PS5, | Finanzierungsmodell: Pay2Play

Das MMORPG Final Fantasy XIV (FFXIV) hat für den Herbst 2021 die nächste große Erweiterung namens Endwalker angekündigt. Für neue Spieler ist jetzt daher der perfekte Zeitpunkt, in das Spiel einzusteigen. In diesem Artikel verraten wir euch die Gründe dafür.

Was ist Final Fantasy XIV? Das Spiel der beliebten Final-Fantasy-Franchise ist ein klassisches Themepark-MMORPG mit Tab-Targeting-Kampfsystem und Global Cooldowns.

Es ist eins der wenigen MMORPGs, die noch ein Abo-Modell nutzen. Ab 10,99 € im Monat bekommen die Spieler alle 3 bis 4 Monate große Content-Updates mit neuen Inhalten.

Wie es bei Final-Fantasy-Spielen immer der Fall ist, legt es sehr viel Wert auf die Story, die nun seit 10 Jahren fortlaufend erzählt wird. Freunde von PvE und kreativem Content werden in Final Fantasy XIV aber auch auf ihre Kosten kommen. Das Spiel platzt förmlich vor allen möglichen Content-Optionen, die sich über die vielen Jahre Laufzeit in regelmäßigen Updates angesammelt haben:

Es gibt klassische Dungeons für 4 bis 8 Spieler

Raids, die auf wahlweise 8 oder 24 Spieler ausgelegt sind

Fantastisch inszenierte Bosskämpfe namens Prüfungen für 8 Spieler

Einen großen Foto-Modus namens /gpose, um den sich eine ganze Community gebildet hat, die schicke Screenshots erstellt

Ein Housing-System, in dem Spieler sich beim Gestalten kreativ austoben können

Für Sammler gibt es über 150 Mounts, über 400 Begleiter und über 2.500 Errungenschaften, die sie für ihre Sammlung jagen können

Und an jeder Ecke werden Fans von Square-Enix-Spielen Elemente entdecken, die sie auf Anhieb erkennen werden. In FFXIV nutzen die Entwickler nämlich schamlos die Nostalgie aus und haben das Spiel vollgepackt mit Charakteren und Gegnern aus früheren Teilen der Reihe, aber auch mit Cross-Overn wie Nier Automata.

Mit dem kommenden Addon Endwalker im Herbst 2021 wollen die Entwickler den Handlungsstrang in FFXIV, der sich um die Götter Hydaelyn und Zodiark dreht, mit einem großen Knall beenden.

Bin ich der Meinung, dass es für daher der perfekte Zeitpunkt ist, in das MMORPG einzusteigen, um bei dem Finale live dabei zu sein und zähle euch die Gründe dafür auf.

Das Addon kommt – Sichert euch die Plätze in der ersten Reihe

Im Februar kündigte FFXIV ihr neuestes Addon Endwalker an. Es wird der große Abschluss, die Krönung, einer Geschichte, die das MMORPG seit 10 Jahren kontinuierlich erzählt. Entsprechend sind viele Fans wahnsinnig gespannt, wie dieser Handlungsbogen ausgeht, in dem es um nicht mehr und nicht weniger als das Ende der Welt geht.

Neueinsteigern bietet sich an dieser Stelle eine einzigartige Gelegenheit: Da bis zum Release des Addons mindestens 5 Monate verbleiben, habt ihr jetzt genug Zeit, um in das MMORPG einzusteigen.

Ihr könnt die ganze Story, auf die andere monate- und jahrelang warten mussten, ganz bequem in einem Rutsch erleben und pünktlich zum Release mit Popcorn und einem Bierchen bereit für das große Finale sein.

Gleichzeitig beginnt danach aber eine neue Ära, ein Neuanfang, wie der Direktor des MMORPGs, Naoki Yoshida, erklärte. Die Entwickler werden eine frische Storyline beginnen, die von den aktuellen Ereignissen im Spiel abgekoppelt ist und die ihr zusammen mit den Veteranen-Spielern auf der gleichen Basis anfangen könnt.

Es gibt aber noch andere Gründe, wieso der Einstieg aktuell so leicht ist wie noch nie.

Testversion bietet viel Content für lau

Als eins der etablierten MMORPGs auf dem Markt wächst FFXIV mit jedem Jahr immer weiter. Aus den Berichten an die Investoren kann man entnehmen, dass die MMO-Spate von Square Enix dank des Spiels hohe Gewinne erzeugt.

Und auch im Spiel gibt es in den Hauptstädten und Inhalten viel Aktivität und frisches Blut. Einer der Hauptgründe dafür ist die neue kostenlose Test-Version, die im vergangenen Jahr eingeführt wurde.

Während man früher nur bis Level 35 Spielen konnte und dadurch nur sehr wenig von dem Spiel gesehen hat, liegt das neue Max-Level bei 60. Wenn ihr wollt, könnt ihr das komplette Szenario des Basis-Spiels “A Realm Reborn” und des ersten Addons “Heavensward” mit allen ihren Inhalten zeitlich uneingeschränkt kostenlos spielen.

Das sind viele Hunderte an Stunden an Content, die euch eine gute Gelegenheit bieten, das Spiel ausgiebig zu testen, bevor ihr Geld reinsteckt. Obwohl dieser Content schon sehr alt ist, wird er von den Veteranen weiterhin täglich erledigt, ihr müsst also nicht befürchten, dass ihr nicht vorankommt, weil bestimmte Inhalte tot sind.

Die einzige Einschränkung der Textversion bezieht sich auf die sozialen Features von FFXIV. Ihr werdet zum Beispiel keiner Freien Gesellschaft (Gilde) beitreten oder andere Spieler anflüstern können.

Dafür gibt es aber den Neulings-Chat, in dem ihr unter die Fittiche der Mentoren genommen werdet. Er ist für alle Sprachen offen und dort werden von erfahrenen Spielern alle eure Fragen beantwortet, habt also keine Angst sie zu stellen.

Alle Infos zu der kostenlosen Test-Version findet ihr hier:

Final Fantasy XIV wird zur Hälfte Free2Play – Das sind die Inhalte

Der viel kritisierte Einstieg wurde erleichtert

Einer der großen Kritikpunkte von FFXIV war schon immer, dass der Einstieg in das Spiel sich als wahnsinnig schleppend gestaltet. Die Hauptstory ist in dem Spiel Pflicht und ihr müsst euch erst durch die Quests spielen, bevor ihr im Endgame ankommt, sofern ihr natürlich kein Geld für Skip-Optionen zahlen wollt.

Diese Hürde wurde letztes Jahr nun etwas erleichtert. Die Entwickler gingen mit einer großen Schere über die Quest-Reihen des Basis-Spiels “A Realm Reborn” und entfernten alles, was für die Geschichte nicht relevant war wie nervige Fetch-Quests.

Die verbliebenen Quests erhielten eine Überarbeitung, die sie ebenfalls kürzer und knackiger gestaltet hat. Die Menge von Grind wurde runtergesetzt und einige Aufgaben wurden weggeschnitten.

Gleichzeitig blieben aber alle wichtigen Informationen, die die Grundlage der Story von FFXIV bilden, im Spiel erhalten. Ihr müsst also zum Glück nicht mehr so viel rumlaufen, wie es die Spieler vor euch getan haben.

Dieselbe Behandlung planen die Entwickler übrigens auch für die Addons Heavensward und Stormblood. Generell soll sich eure Reise durch das Spiel angenehmer gestalten. Wann das passiert, ist noch nicht bekannt.

Seit dem Update ist auch das Fliegen in den alten Gebieten freigeschaltet worden. Das beschleunigt den Fortschritt durch die Story um einiges.

Ihr könnt die Veteranen problemlos einholen

Eine große Sorge bei Spielern, die es sich überlegen, in ein so altes MMORPG wie FFXIV einzusteigen, ist: “Werde ich die anderen überhaupt einholen können?”

Tatsächlich ist das gerade in FFXIV nur eine Frage der Zeit. In dem MMORPG existieren spezielle Aufhol-Mechaniken, die es euch ermöglichen, beim Item-Level eurer Ausrüstung größere Sprünge zu machen und früher oder später mit den Raidern auf der gleichen Gear-Stufe zu stehen.

Die Hauptstory-Quest ist der rote Faden, der euch durch das Spiel bis zum Endgame führt. Unterwegs bekommt ihr in regelmäßigen Abständen Koffer mit Ausrüstung, die euch in etwa auf das aktuelle Level bringen soll.

Sobald ihr das maximale Level von 80 erreicht und die Story von Shadowbringers abgeschlossen habt, habt ihr mehrere Quellen, aus denen ihr Gear erhalten könnt:

In den Dungeons könnt ihr grünes Gear farmen, das als Übergangslösung genutzt werden kann, bis ihr was Besseres bekommen habt

In Dungeons könnt ihr außerdem Allagische Steine farmen, eine besondere Währung in FFXIV. Diese könnt ihr bei NPCs gegen starke Rüstung eintauschen.

In Eden- und Nier-Raids könnt ihr an blaues Gear kommen, das eure Item-Stufe stark boostet. Diese Raids dauern nicht lange, sind leicht zu erledigen und eignen sich gut zum Farmen von Ausrüstung (mit Ausnahme von Eden episch).

Am Marktbrett gibt es Rüstungen, die zwar nicht das höchste Item-Level haben, euch aber sehr nah dran bringen.

Das aktuelle höchste Item-Level liegt bei 530. Viele Raider haben es bereits vor Monaten erreicht, indem sie die schweren epischen Raids gefarmt haben. Mit dem Patch 5.5 können auch die casual Spieler ihre Rüstung auf diese Stufe aufwerten, indem sie die Nier-Raids erledigen und dort Upgrade-Materialien erhalten.

Das Item-Level wird bis zum Launch von Endwalkers nicht mehr erhöht, sodass ihr fürs Farmen viele Monate Zeit habt. Dadurch wird sichergestellt, dass die meisten Spieler das neue Addon auf dem etwas gleichen Item-Level starten und die neuen Spieler nicht benachteiligt sind.









Solche und viele andere Gearsets bekommt man aus Dungeons, PvP, Raids oder gegen besondere Währung

PS5-Version kommt und macht alles hübscher (stufenweise)

Mit dem Patch 5.5. Am 13. April startete auch der Beta-Test der PS5-Version von FFXIV. Die Beta ist für alle offen und umspannt alle Inhalte der kostenlosen Test-Version, die bis Level 60 geht. Die Haupt-Features der PS5-Version sind:

Höhere Auflösungen : In 4K (2160p) / WQHD (1440p) / Full HD (1080p).

In 4K (2160p) / WQHD (1440p) / Full HD (1080p). Bessere Performance : Die Auflösungen WQHD (1440p) und Full HD (1080p) laufen mit 60 FPS. In 4K soll die Bildfrequenz bei etwa 40 FPS liegen.

Die Auflösungen WQHD (1440p) und Full HD (1080p) laufen mit 60 FPS. In 4K soll die Bildfrequenz bei etwa 40 FPS liegen. Scharfes UI mit neuen Icons in hoher Auflösung

Kürzere Ladezeiten dank der SSD der PS5

Unterstützung des DualSense-Controller

3D-Audio

Die Beta-Phase wird so lange dauern, bis alle Probleme ausgebessert wurden. Sobald das passiert ist, streben die Entwickler einen zügigen Release an.

Noch wichtiger aber ist die Ankündigung, die die Entwickler in einem Interview (via. PlayStation-Blog) gemacht haben. Die PS5-Version ist der erste Schritt in einer Reihe von grafischen Upgrades, die FFXIV erhalten wird.

Der Lead Project Manager Shoichi Matsuzawa kündigte an, dass die Ingame-Texturen von FFXIV ein Upgrade erhalten sollen. Da das MMORPG mittlerweile fast 10 Jahre auf dem Buckel hat, kann es grafisch mit neueren Titeln wie etwa Black Desert oder Swords of Legends nicht mithalten.

Wenn FFXIV aber weiterhin über viele Jahre laufen und neue Spieler anlocken will, wird ein Grafik-Update irgendwann notwendig sein. Das sei laut Matsuzawa ein sehr schwieriger Prozess, der viel Planung erfordere, aber die PS5-Version habe nun dafür das Fundament gelegt.

Wenn ihr also zu den glücklichen Besitzern einer PS5 gehört, dann könnt ihr in das Spiel direkt dort anfangen und Endwalker direkt auf der neuen Sony-Konsole erleben.

Nach dem Addon ist vor dem Addon

Das kommt mit Endwalker: Die Inhalte der Erweiterung gestalten sich nach dem klassischen Muster wie es schon bei seinen Vorgängern der Fall war. Die Spieler bekommen ein großes Update, der eine Menge Neuerungen ins MMORPG bringen wird.

Im Fokus steht hier natürlich die Hauptstory des Spiels, deren erster Handlungsbogen um die Götter Hydaelyn und Zodiark in Endwalker beendet wird. Die Spieler werden dabei auf den Mond reisen, um sich dort zusammen mit befreundeten NPCs ihrem Erzfeind zu stellen.

Aktuell stehen auf der Liste neben den Story-Quests aber auch:









Noch ist wenig Konkretes bekannt über die Inhalte des Addons, aber einige Screenshots und Bilder gibt es dennoch.

Nach dem Addon geht es für die Spieler weiter mit den Updates, die in dem gewohnten Rhythmus von 3-4 Monaten erscheinen sollen.

Die Story-Quests, die mit den Patches 6.1, etc. erscheinen werden, machen außerdem ein neues Kapitel des MMORPGs auf. Es beginnt eine neue Story, die die neuen Spieler genauso frisch erleben werden, wie die Veteranen von FFXIV.

Content für mindestens 3 weitere Jahre

Was bringt die ferne Zukunft? Wie genau es mit dem Spiel nach dem Release von Endwalker gehen soll, haben die Entwickler nicht verraten. Vom Direktor Yoshida gibt es nur vage Hinweise und Kommentare darüber, wie es ein Neuanfang werden soll, mit einer neuen Geschichte und neuen Charakteren.

In welche Ecke der Welt von FFXIV es die Spieler verschlagen wird, ist aber noch nicht bekannt. Wir wissen auch nicht, in welcher Form die neuen Inhalte kommen werden. Also, ob etwa wieder ein sehr langer Handlungsbogen beginnen wird oder ob die Entwickler lieber kürzere

Bekannt ist hingegen aber, dass Square Enix noch viel mit dem MMORPG vorhat.

Aufgrund von den hohen Einnahmen, die das Spiel in den vergangenen Jahren erzielt hat, prognostiziert Yoshida, dass FFXIV noch mindestens bis ins Jahr 2024 neuen Content erhalten wird.

Ihr braucht euch also nicht Sorgen zu machen, dass ihr hier in ein MMORPG einsteigt, das nächstes Jahr wieder offline gefahren wird.

Pro Regelmäßige große Content-Updates

Vielfältiger Content

Fortlaufende Story-Line, die von Kritikern gelobt wird

Knackige epische und ultimative Raids

Ausgeklügeltes Crafting-System

Uneingeschränktes Crossplay zwischen allen Plattformen

PS4- und PS5-Spieler benötigen kein PS Plus Contra Early Game ist träge

Wenig Vielfalt bei der Skillung und der Auswahl der Endgame-Rüstung

Langer Weg zum Endgame

Der Charakter-Creator ist eher eingeschränkt

Wenig Content für PvP-Fans