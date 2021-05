Final Fantasy XIV bekommt das größte Mount aller Zeiten, das gleich 8 Spieler reiten

Ihr wollt wissen, wie ihr an weitere Mounts in Final Fantasy XIV kommt? Wir stellen euch 35 Mounts vor, die ihr auch leicht im Free Triall erhaltet.

Das zeigt sich sogar noch an den Begleitern, die euch nun ebenfalls als Erinnerung an das digitale Final Fantasy XIV Fan Festival 2021 zur Verfügung stehen. Rydia, Edge und Rosa stammen ebenfalls aus FFIV.

Mit dem Mondwal stellt Final Fantasy XIV also eine Art Verbindung zu Final Fantasy IV her. Ihr nutzt ein ähnliches Mount und es geht ab auf den Mond.

In diesem Video seht ihr den gigantischen Mondwal in Aktion:

Der Mondwal ist das bisher größte Mount im MMORPG FFXIV. Er ist für 8 Spieler ausgelegt, die auf ihm durch die Lüfte gleiten. So ist es möglich, auch in 8er-Gruppen mit nur einem Mount unterwegs zu sein. Bisherige Mounts, egal ob im Cash-Shop oder kostenlos erspielbar, waren auf maximal 4 Spieler ausgelegt.

Was ist das für ein Mount? Als Erinnerung an das digitale Final Fantasy XIV Fan Festival 2021 könnt ihr euch ab heute, Freitag, den 14. Mai seit 10:00 Uhr den Mondwal als neues Item im Online Store holen (via FFXIV Store ).

