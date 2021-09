Twitch-Streamer glaubt, dass Final Fantasy XIV einen nervigen Teil von WoW entfernt hat

Der Twitch-Streamer Asmongold ist seit mehreren Monaten in Final Fantasy XIV unterwegs und spricht über das Spiel aus der Perspektive eines langjährigen WoW-Veteranen. Er ist der Meinung, dass FFXIV die Formel von WoW weiterentwickelt hat.

Die Situation in Kürze:

Die Häufigkeit seiner Streams hat seitdem nachgelassen, aber er kommt trotzdem immer wieder zu dem MMORPG von Square Enix zurück. In einem solchen Stream zieht er einen Vergleich zwischen FFXIV, WoW und EverQuest.

Das sagte Asmongold: In dem Stream merkte Asmongold an, dass Final Fantasy XIV eine Art “Weiterentwicklung” von WoW sei. Es habe die Formel des MMORPGs so weiterentwickelt, wie WoW es seinerzeit mit EverQuest gemacht hatte.

Final Fantasy hat im Grunde das gemacht, was WoW mit EverQuest gemacht hat. […] WoW nahm die ganzen nervigen, zeitverschwenderischen Mechaniken in EverQuest genommen und hat sie entfernt. Und nun hat Final Fantasy die ganzen nervigen, zeitverschwenderischen Mechaniken aus WoW genommen und hat sie ebenfalls entfernt.

Es habe also einen Teil der Gameplay-Mechaniken quasi als “problematisch” identifiziert, wie damals WoW bei EverQuest und sie entsprechend angepasst.

Chef von FFXIV sagt: Spieler haben zu wenig Zeit

Das steckt dahinter: Mit seiner Beobachtung bezüglich der Zeit liegt Asmongold richtig. Schon vor Jahren kommentierte der Direktor von FFXIV, Naoki Yoshida, dass die Zeit eine der wichtigsten Ressourcen der Spieler ist, um die man als Entwickler kämpfen muss.

Der Chef des MMORPGs sagte dabei, dass die Spieler heutzutage zu wenig Zeit haben. Darum sieht er nicht nur andere MMORPGs als seine Konkurrenz an, sondern auch TV-Serien, Filme und andere Formen von Entertainment, so Yoshida.

Die modernen Gamer sind sehr beschäftigt – Sie müssen ihre begrenzte Zeit auf die verschiedenen Arten der Unterhaltung aufteilen, die sie neben dem Gaming konsumieren.“ Naoki Yoshida

Der Zeitmangel ist laut Yoshida einer der großen Gründe, wieso neue MMORPGs so viele Probleme haben, sich auf dem Markt zu etablieren. Der Content von FFXIV ist daher so designed, dass er “die Zeit der Spiele respektiert”. Er kommt oft in kleinen, leicht verdaulichen Häppchen wie Dailies oder Dungeons, die den Spielern mit wenig Zeit dabei hilft, am Ball zu bleiben und nicht zu sehr zurückzufallen. Das würde nur für Frust sorgen.

Zwar gibt es natürlich auch Content, der viel Grind benötigt, wie etwa die “Relikt”-Waffen, die in jeder Erweiterung anders ausfallen. Aber auch diesen Grind können die Spieler sich selbst einteilen, wie es ihnen gefällt.

Manche brennen ihn innerhalb kurzer Zeit runter,

andere lassen sich Zeit und farmen über mehrere Wochen oder gar Monate.

Am Ende bekommen sie aber alle ihre Belohnungen, sofern sie die nötigen Aufgaben natürlich abschließen.

Was haltet ihr von der Philosophie von Yoshida? Trifft seine Einschätzung bezüglich der Zeit auf euch zu? Wie spielt ihr eure MMORPGs am liebsten: langsam und gemächlich oder ist euch höhere Geschwindigkeit lieber? Schreibt es uns in die Kommentare.

Ein anderer großer Content Creator von WoW hat ebenfalls mit FFXIV angefangen und sein erster Eindruck davon ist eher gemischt:

