MMORPG für Elder Scrolls bekommt heute das letzte Update des Jahres, nicht alles, was neu ist, feiern die Spieler

Kostenpflichtige Gefährten sowie umfassende PvP-Anpassungen und -Neuerungen – das sind die Kern-Features vom kommenden Update 44 von The Elder Scrolls Online. Für diverse Spieler reicht das nicht aus.

Update vom 28. Oktober 2024: Heute erscheint Update 44 für die PC/Mac-Versionen von The Elder Scrolls Online. Am 13. November 2024 folgen die Patches für Xbox sowie PlayStation. Mittlerweile haben die Entwickler weitere Vorschau-Artikel auf einzelne Features des kostenlosen Inhaltspakets veröffentlicht:

Vorschau auf das neue Belohnungssystem der Goldenen Vorhaben (via elderscrollsonline.com)

Vorschau auf die Aktualisierungen sowie Neuerungen der Schriftlehre und Fähigkeitsstile (via elderscrollsonline.com)

Vorschau auf alles, was sich bei den Schlachtfeldern ändert (via elderscrollsonline.com)

Was kommt mit Update 44 genau? Via X haben die Entwickler von The Elder Scrolls Online – einem der erfolgreichsten MMORPGs der letzten Dekade – die Liste an Neuerungen für den kommenden, kostenlosen Patch der Basisversion des MMORPGs aktualisiert. Euch erwarten:

4vs4- und 8vs8-PvP-Schlachtfelder

7 neue Karten für die PvP-Schlachtfelder

Power-Ups für die Schlachtfelder

6 neue PvP-Rüstungssets

Kuratierte Item-Sets aus der Kaiserlichen Stadt

10 Prozent mehr Allianzpunkte und Tel-Var-Steine für ESO-Plus-Mitglieder

Neues Grimoire der Schriftlehre: Banner Bearer

2 neue Gefährten: Zerith-Var und Tanlorin (für ESO Plus oder via Kronen-Shop, via elderscrollsonline.com)

Zusätzlicher Support für 14 Fokus-Skripturen

4 neue Fertigkeitenstile

HDR-Support für den PC

Neue Eigenheime und Möbel

Neue Erfolge und Titel

Aktualisierung des Tutoriums

Update 44 soll als kostenloses Update am 28. Oktober 2024 für den PC sowie Mac und am 13. November 2024 für die Konsolen erscheinen.

Dieser Trailer zeigt, was Elder Scrolls Online ausmacht:

Viel Kritik für neues Update

Wie bewertet die Community den kommenden Patch? Unter dem Post der Entwickler auf X haben sich diverse Spieler eingefunden, die über die Qualität des Updates diskutieren. Zuerst die eher kritischen Posts:

Silaf vermisst die alte Content-Update-Struktur von ESO (via X): „Statt eines DLCs wie Clockwork City bekommen wir also das …“

xTalinHawkx schreibt auf X: „Das scheint das eine Update zu sein, das ich als PVE-Spieler nicht will und auch nicht gefordert habe. Das ist größtenteils nur PVP-Zeug und es fehlt ziemlich viel an echtem Inhalt, den die Spieler wollen. Das bedeutet: Macht es in Zukunft besser.“

Colorado9494 gehen die Neuerungen nicht weit genug (via X): „Tut mir leid, Leute, das reicht nicht. Wir brauchen mehr signifikante Änderungen fürs PvP.“

Alex weist auf das Kleingedruckte hin (via X): „Der * ist sehr wichtig. Die Begleiter landen mit dem Update nicht kostenlos im Spiel, wie es bislang jedes Mal der Fall war, sie stecken im Kronen-Shop. Würde es nicht bezweifeln, wenn man 3.000 Kronen für sie zahlen muss.“

Es gibt aber auch einige positive Stimmen zum kommenden Patch:

Eric Scho schreibt auf X: „Zwei neue Gefährten, das ist super.“

Lala Calamari erklärt auf X: „Ich freue mich sehr auf das PvP-Update.“

Redd hat eine Nachricht auf X für jemand anderen: „7 NEUE BG-KARTEN 🫢. @Lord_ZelePvP: Wirst du dich jetzt seltener beschweren?“

Wie bewertet MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz das Update und die Reaktionen? In den letzten Interviews hatte ich immer mal wieder gefragt, wie die neue Update-Struktur von Elder Scrolls Online von der Community aufgenommen wird.

Immerhin bekommen die Spieler statt eines aufwendigen, aber dafür kostenpflichtigen Story-DLCs jetzt „nur noch“ ein kostenloses Update, das sich auf einzelne Bereiche des MMORPGs fokussiert. Die Antwort meiner Gesprächspartner war dabei jedes Mal, dass man viel positives Feedback zur Umstellung erhalten habe.

Während es im vierten Quartal des vergangenen Jahres mit dem Endlosen Archiv ein durchaus gelungenes Feature für PvE-Fans gab, wird sich das letzte Update aus 2024 an PvP-Fans richten, und damit an eine – erfahrungsgemäß – deutlich kleinere Zielgruppe. Dazu kommt, dass das große Highlight für PvE-Fans, die zwei neuen Gefährten, nicht zu den kostenlosen Inhalten gehören. Dass das für Unmut sorgt, war aus meiner Sicht vorprogrammiert.

Dafür wurde eine andere Neuerung aus Update 44 nach ihrer Ankündigung von vielen Fans gefeiert, die eigentlich nur eine Randnotiz in den Patch Notes darstellt – das Comeback des alten Tutorials in Kalthafen: „Das ist der beste Tag in meinem Leben“ – Spieler feiern Neuerung für das MMORPG zu Elder Scrolls