ESO: Alle Raid-Sets im Überblick – mit Fundorten 2023

Das MMORPG The Elder Scrolls Online hat mit dem DLC Firesong 36 Updates bekommen. Mit jedem neuen Kapitel sind auch neue Prüfungen und damit wieder neue Gegenstandssets dazugekommen. Wir von MeinMMO zeigen euch, in welcher Prüfung ihr welches Set finden könnt.

Diese Kategorien gibt es bei den Gegenstandssets:

Dieser Artikel gibt euch einen Überblick über die fünfteiligen und zweiteiligen Gegenstandssets aus den Prüfungen oder Raids, wie man sie auch nennen kann.

Was sind denn überhaupt Raids? Dieser Content ist auf bis zu 12 Spieler ausgelegt: Im normalen Schwierigkeits-Modus könnt ihr super reinschnuppern, wenn ihr noch keine Raid-Erfahrungen habt und langsam die Abläufe und Mechaniken erproben.

Die nächste Schwierigkeitsstufe richtet sich an Spieler, die schon ein wenig Erfahrung in Raids sammeln konnten. Oder anders gesagt, der Veteranen-Modus richtet sich an Spieler, die die maximale Stufe für Ausrüstung und Co. erreicht haben.

Aber behaltet dabei im Blick, dass die Raids in der Regel jedes Jahr merkbar schwieriger geworden sind, um mit stärker werdenden Spielern, besseren Sets und Kombinationsmöglichkeiten sowie weiteren Erhöhungen des maximalen Championlevels mitzuhalten. Daher ist es ratsam, sich zuerst die Raids in Kargstein anzuschauen.

Im Veteranen-Modus mit Hardmode wird es essentiell, sich als Gruppe abzusprechen, zusammen Taktiken auszutüfteln und diese im Team umzusetzen. Und für jeden einzelnen Spieler seinen Charakter und seine Fähigkeiten gut zu kennen.

Prüfungen in Kargstein

Die allerersten Raids (deutsch: Prüfungen) in ESO erschienen in dem Gebiet Kargstein. Die folgenden Sets gibt es dort in allen 3 Prüfungen: Zitadelle von Hel Ra, Ätherisches Archiv und Sanctum Ophidia. Außerdem hat jeder Trial noch zusätzliche Sets.

Boshafte Schlange (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen.

Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen. (4 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer. (5 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft, verringert die Kosten Eurer Ausdauer-Fähigkeiten um 8 %. Stirbt ein Feind, den Ihr erst kürzlich getroffen habt, erhaltet Ihr 2.454 Ausdauer zurück und 8 Sekunden lang größere Schnelligkeit, wodurch Euer Lauftempo um 30 % erhöht wird. Diese Effekte können einmal pro Sekunde eintreten.

Ewiger Krieger (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 4 % erhaltene Heilung.

Gewährt 4 % erhaltene Heilung. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet.

Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet. (4 Gegenstände) Gewährt 1.206 maximales Leben.

Gewährt 1.206 maximales Leben. (5 Gegenstände) Gewährt 4 % erhaltene Heilung, Erleidet Ihr im Kampf Schaden, während Ihr weniger als 25 % Eures maximalen Lebens besitzt, heilt Ihr Euch um 9.370 und erhaltet 100 ultimative Kraft. Dieser Effekt kann einmal jede Minute eintreten und skaliert mit Eurem maximalen Leben.

Unfehlbare Magierin (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer

Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen.

Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen. (4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft (5 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer, Eure schweren Angriffe verursachen zusätzlich 900 Schaden. Dadurch getroffene Feinde werden 10 Sekunden lang mit kleinere Verwundbarkeit belegt, wodurch sich ihr erlittener Schaden um 5 % erhöht.

In jeder Prüfung, bzw. in jedem Raid in Kargstein gibt es noch weitere Sets. Die unterscheiden sich aber, je nachdem in welchem Raid man ist. Dort könnt ihr auch noch diese Sets bekommen:

Zitadelle von Hel Ra

In der Zitadelle von Hel Ra muss sich eure Gruppe für einen Abschnitt des Weges aufteilen.

In der Zitadelle von Hel Ra gibt es darüber hinaus noch 3 weitere Sets:

Giftschlange (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Ausdauer.

Gewährt 1.096 maximale Ausdauer. (3 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (4 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Ausdauer.

Gewährt 1.096 maximale Ausdauer. (5 Gegenstände) Wenn Ihr Schaden mit einem leichten oder schweren Angriff an einem Feind verursacht, der durch eine Fähigkeit mit Giftschaden beeinträchtigt wird, verursacht Ihr zusätzlich 571 Giftschaden. Dieser Effekt kann einmal alle 2 Sekunden eintreten und skaliert mit Eurer Magie- oder Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Tobender Krieger (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer. (3 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (4 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer. (5 Gegenstände) Wenn Ihr Nahkampfschaden mit Waffen verursacht, erhöht sich Eure Chance auf kritische Treffer 5 Sekunden lang um 241. Dieser Effekt wirkt bis zu 10 Mal kumulativ und kann einmal jede halbe Sekunde eintreten.

Zerstörerischer Magier (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Magicka.

Gewährt 1.096 maximale Magicka. (3 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer. (4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (5 Gegenstände) Wenn Ihr mit einem schweren Angriff mit voller Stärke Schaden verursacht, platziert Ihr 10 Sekunden lang eine Bombe auf dem Feind. Wird dieser mit einem schweren Angriff mit voller Stärke getroffen, explodiert die Bombe und alle Feinde innerhalb von 8 Metern erleiden 952 Magieschaden. Dieser Effekt kann einmal alle 4 Sekunden eintreten und skaliert mit Eurer Magie- oder Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Ätherisches Archiv

Um euch per Druckplatten durch den Raid zu bewegen, benötigt ihr wirklich alle 12 Spieler.

Im Ätherischen Archiv findet ihr diese zusätzlichen Sets:

Flinke Schlange (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer. (3 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Ausdauer.

Gewährt 1.096 maximale Ausdauer. (4 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Ausdauer.

Gewährt 1.096 maximale Ausdauer. (5 Gegenstände) Verringert alle Kosten von Ausdauer-Fähigkeiten um 8 %. Stirbt ein Feind, den Ihr erst kürzlich getroffen habt, erhaltet Ihr 8 Sekunden lang 2.454 Ausdauer zurück und erhaltet größere Schnelligkeit, was Euer Lauftempo um 30 % erhöht. Dieser Effekt kann einmal jede Sekunde eintreten.

Heilender Magier (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magickaregeneration.

Gewährt 129 Magickaregeneration. (3 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Magicka.

Gewährt 1.096 maximale Magicka. (4 Gegenstände) Gewährt 4 % gewirkte Heilung.

Gewährt 4 % gewirkte Heilung. (5 Gegenstände) Wenn Ihr eine Heilfähigkeit mit Flächenwirkung einsetzt, belegt Ihr Feinde innerhalb von 10 Metern um Euch herum mit kleinere Feigheit, was deren Magie- und Waffenkraft 5 Sekunden lang um 215 verringert. Dieser Effekt kann einmal alle 3 Sekunden eintreten.

Verteidigender Krieger (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1.487 Rüstung.

Gewährt 1.487 Rüstung. (3 Gegenstände) Gewährt 1.487 Rüstung.

Gewährt 1.487 Rüstung. (4 Gegenstände) Gewährt 1.206 maximales Leben.

Gewährt 1.206 maximales Leben. (5 Gegenstände) Wenn Ihr blockt, fügt Ihr allen Feinden innerhalb von 10 Metern 1.196 Magieschaden zu und heilt euch um 100 % des verursachten Schadens. Dieser Effekt kann einmal alle 5 Sekunden eintreten und skaliert mit Eurem maximalen Leben.

Sanctum Ophidia

Hier wird den Heilern eurer Gruppe nie langweilig, denn es warten unzählige Giftflächen auf euch.

Auch im Sanctum Ophidia gibt es 3 weitere Sets:

Doppelzüngige Schlange (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (3 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Ausdauer.

Gewährt 1.096 maximale Ausdauer. (4 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer. (5 Gegenstände) Wenn Ihr Schaden verursacht, erhöht sich Eure offensive Durchdringung 5 Sekunden lang um 544. Dieser Effekt wirkt bis zu 10 Mal kumulativ. Dieser Effekt kann einmal jede halbe Sekunde eintreten.

Unfehlbare Magierin (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen.

Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen. (4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (5 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer, Eure schweren Angriffe verursachen zusätzlich 900 Schaden. Dadurch getroffene Feinde werden 10 Sekunden lang mit kleinere Verwundbarkeit belegt, wodurch sich ihr erlittener Schaden um 5 % erhöht.

Unsterblicher Krieger (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 4 % erhaltene Heilung.

Gewährt 4 % erhaltene Heilung. (3 Gegenstände) Gewährt 1.206 maximales Leben.

Gewährt 1.206 maximales Leben. (4 Gegenstände) Gewährt 4 % erhaltene Heilung.

Gewährt 4 % erhaltene Heilung. (5 Gegenstände) Erleidet Ihr Schaden, während Ihr weniger als 35 % Eures maximalen Lebens besitzt, erhaltet Ihr 20 Sekunden lang größerer Schutz, was Euren erlittenen Schaden um 10 % verringert. Dieser Effekt kann einmal alle 20 Sekunden eintreten.

Weiser Magier (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer. (3 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer. (4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (5 Gegenstände) Eure schweren Angriffe mit maximaler Stärke belegen betroffene Feinde 10 Sekunden lang mit kleinere Verwundbarkeit, wodurch sich ihr erlittener Schaden um 5 % erhöht.

Der Schlund von Lorkhaj (Schnittermark)

Mit dem gab es den ersten Raid außerhalb von Kargstein. Ihr werdet außerdem feststellen können, dass sich die Schwierigkeit dieses Raids von den Kargstein-Raids abhebt. Im Schlund von Lorkhaj könnt ihr eines der folgenden Sets bekommen:

Brüllen von Alkosh (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

(3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen.

(4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Wenn Ihr eine Synergie aktiviert, entsendet Ihr eine Schockwelle, die 318 physischen Schaden und danach 10 Sekunden lang insgesamt 1.590 physischen Schaden verursacht. Die physische Resistenz und Magieresistenz getroffener Feinde wird für die Dauer in Höhe Eurer Waffenkraft verringert, bis zu einem Maximum von 6.000. Der Schaden skaliert mit Eurer Magie- oder Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

In dem Raid aus dem DLC Thieves Guild werdet ihr auf riesige Katzen treffen.

Mondbastion (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 4 % erhaltene Heilung.

(3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet.

(4 Gegenstände) Gewährt 1.206 maximales Leben.

(5 Gegenstände) Wenn Ihr eine Synergie aktiviert, erschafft Ihr 8 Sekunden lang einen Mondsegen unter Euch. Der Segen gewährt Euch und Gruppenmitgliedern innerhalb von 8 Metern alle 2 Sekunden einen kumulativen Schadenschild, der bis zu 2.737 Schaden abfängt. Der Schadenschild bleibt bis zu 4 Sekunden lang erhalten und wird mit jedem Impuls aufgefrischt. Dieser Effekt kann einmal alle 20 Sekunden eintreten und wirkt bis zu 6-fach kumulativ.

Mondtänzer (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Magicka.

(3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen.

(4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Wenn Ihr, während Ihr Euch im Kampf befindet, eine Synergie aktiviert, erhaltet Ihr entweder einen Schattensegen, der Eure Magie- und Waffenkraft um 474 erhöht, oder einen Mondsegen, der Eure Magickaregeneration um 474 erhöht. Die Wirkung hält 20 Sekunden lang an und es kann immer nur einer der beiden Segen aktiv sein.

Zwielichtgenesung (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magickaregeneration.

(3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet.

(4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

(5 Gegenstände) Wenn ein Verbündeter eine Eurer Synergien aktiviert, heilt dieser sich 15 Sekunden lang um 7.704 Leben und erhält kleinere Kraft, was seinen Schaden bei kritischen Treffern um 10 % erhöht. Dieser Effekt skaliert mit der maximalen Magicka oder Ausdauer desjenigen, der die Synergie aktiviert, je nachdem, was höher ist.

Die Hallen der Fertigung (Morrowind)

Mit dem Start des ersten zusätzlichen ESO Kapitels Morrowind wurde nicht nur die erste neue Klasse, sondern auch ein neuer Raid, die Hallen der Fertigung, in Vvardenfell hinzugefügt. Aus diesem Raid bekommt ihr diese Sets:

Automatisierte Verteidigung (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1.206 maximales Leben.

Gewährt 1.206 maximales Leben. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet.

Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet. (4 Gegenstände) Gewährt 4 % erhaltene Heilung.

Gewährt 4 % erhaltene Heilung. (5 Gegenstände) Wenn Ihr, während Ihr Euch im Kampf befindet, eine Fähigkeit mit ultimativer Kraft einsetzt, erhalten Ihr und die 5 Gruppenmitglieder, die innerhalb von 28 Metern am nächsten an Euch stehen, pro 10 aufgewendeter ultimativer Kraft 1 Sekunde lang größere Ägis, was den in Verliesen, Prüfungen und Arenen erlittenen Schaden um 10 % verringert.

Euch erwarten anfangs direkt 2 Bosse auf einmal. Lasst sie bloß nicht kuscheln.

Erfindergarde (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magickaregeneration.

Gewährt 129 Magickaregeneration. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet.

Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet. (4 Gegenstände) Gewährt 4 % gewirkte Heilung.

Gewährt 4 % gewirkte Heilung. (5 Gegenstände) Wenn Ihr, während Ihr Euch im Kampf befindet, eine Fähigkeit mit ultimativer Kraft einsetzt, erhalten Ihr und die 5 Gruppenmitglieder, die innerhalb von 28 Metern am nächsten an Euch stehen, pro 10 aufgewendeter ultimativer Kraft 1 Sekunde lang größere Ägis, was den in Verliesen, Prüfungen und Arenen erlittenen Schaden um 10 % verringert.

Kriegsmaschine (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Ausdauer.

Gewährt 1.096 maximale Ausdauer. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen.

Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen. (4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (5 Gegenstände) Wenn Ihr, während Ihr Euch im Kampf befindet, eine Fähigkeit mit ultimativer Kraft einsetzt, erhalten Ihr und die 5 Gruppenmitglieder, die innerhalb von 28 Metern am nächsten an Euch stehen, pro 10 aufgewendeter ultimativer Kraft 1 Sekunde lang größerer Schlächter, was den in Verliesen, Prüfungen und Arenen verursachten Schaden um 10 % erhöht.

Meisterarchitekt (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Magicka.

Gewährt 1.096 maximale Magicka. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen.

Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen. (4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (5 Gegenstände) Wenn Ihr, während Ihr Euch im Kampf befindet, eine Fähigkeit mit ultimativer Kraft einsetzt, erhalten Ihr und die 5 Gruppenmitglieder, die innerhalb von 28 Metern am nächsten an Euch stehen, pro 10 aufgewendeter ultimativer Kraft 1 Sekunde lang größerer Schlächter, was den in Verliesen, Prüfungen und Arenen verursachten Schaden um 10 % erhöht.

Anstalt Sanctorium (Clockwork City)

Der heilige Olms: Ein wahrhaft riesiger Metall-Drache mit wirklich merkwürdiger Hitbox.

Anstalt Sanctorium war der erste Mini-Trial in ESO. Er besteht daher ausschließlich aus Boss-Fights, es gibt keine Add-Gruppen zwischen den Bossen. Es gibt insgesamt 2 Minibosse und einen Endboss. Wahlweise kann mit einem der beiden Mini-Bosse gestartet werden.

Was ist ein Trial? Prüfung = Raid (vor allem in der deutschsprachigen ESO Community) = Trial (vor allem in der englischsprachigen ESO Community.

Ihr könnt in diesem Raid auch Sets der offenen Welt aus der Stadt der Uhrwerke bekommen. Ihr bekommt davon jeweils ein Set-Teil, wenn ihr einen der 3 Bosse besiegt, unabhängig davon, um welchen Boss es sich handelt. Das sind die Sets der offenen Welt von Clockwork City (Stadt der Uhrwerke):

Stromschlag (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 4 % erhaltene Heilung.

Gewährt 4 % erhaltene Heilung. (3 Gegenstände) Gewährt 1.206 maximales Leben.

Gewährt 1.206 maximales Leben. (4 Gegenstände) Gewährt 4 % erhaltene Heilung.

Gewährt 4 % erhaltene Heilung. (5 Gegenstände) Wenn Ihr Schaden erleidet überladet Ihr Eure Schaltkreise und Feinde innerhalb von 8 Metern um Euch herum werden verwirrt und Ihr werdet für jeden getroffenen Feind um 1.000 Leben geheilt. Dieser Effekt kann einmal alle 6 Sekunden eintreten.

Unermessliche Dunkelheit (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer. (3 Gegenstände) Gewährt 1.487 offensive Durchdringung.

Gewährt 1.487 offensive Durchdringung. (4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (5 Gegenstände) Wenn Ihr Schaden verursacht, ruft Ihr eine Euch 12 Sekunden lang umgebende Krähenschar herbei. Sie entsendet alle 3 Sekunden eine Krähe, um den nächsten Feind innerhalb von 12 Metern anzupicken und so 871 physischen Schaden zu verursachen. Dieser Effekt kann einmal alle 15 Sekunden eintreten und skaliert mit Eurer Magie- oder Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Wahntüftler (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer

Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer (3 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer

Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer (4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft (5 Gegenstände) Wenn Ihr Schaden verursacht, beschwört Ihr einen Ungeziefermechanoiden, der auf den nächsten Feind zu stürmt und an allen Feinden auf seinem Weg 1.504 Schockschaden verursacht, während sie in die Luft gestoßen und 2 Sekunden lang betäubt werden. Dieser Effekt kann einmal alle 8 Sekunden eintreten und skaliert mit Eurer Magie- oder Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Man kann die Mini-Bosse aber auch mit in den Kampf mit dem Endboss nehmen. Dadurch erhöht sich die Schwierigkeit des Raids merkbar. Als Belohnung bekommt man dann (wenn man gleich beide Mini-Bosse wählt) aber eines der perfektioniertes Set-Items, die dann zusätzlich zu dem vorhandenen Set-Bonus auch noch einen Extra-Stat geben.

Was genau bedeutet Extra-Stat? In eurer Charakteransicht (Standard-Steuerung für Tastatur: C) könnt ihr eure Stats einsehen. Dazu gehören die Werte wie: Maximales Leben, maximale Ausdauer, -magicka

Lebens-, Ausdauer-, Magickaregeneration

Waffenkraft, Magiekraft

Kritische Magietreffer, kritische Waffentreffer

Magiedurchdringung, Rüstungsdurchstoß

Magieresistenz, physische Resistenz

Kritische Resistenz Bei einem Extra-Stat wird einer dieser Werte nochmal erhöht.

Und so unterscheiden sich die nicht-perfektionierten von den perfektionierten Set-Teilen:

Chaotischer Wirbelwind

(2 Gegenstände) Wenn Ihr im Kampf Wirbelwind ausführt, erhaltet Ihr 5 Sekunden lang eine von bis zu 5 Kumulationen chaotischer Wirbelwind, wodurch sich Euer Lauftempo um jeweils 5 % erhöht. Solange aktiv, erhaltet Ihr pro 1 % zusätzliches Lauftempo 6 Magie- und Waffenkraft, höchstens jedoch 450 Punkte. Bei 5 Kumulationen verdoppelt sich die Dauer, kann aber nicht wieder erneuert werden.

Perfektionierter chaotischer Wirbelwind

(2 Gegenstände) Gewährt 526 Wertung für kritische Treffer.

Gewährt 526 Wertung für kritische Treffer. (2 Gegenstände) Wenn Ihr im Kampf Wirbelwind ausführt, erhaltet Ihr 5 Sekunden lang eine von bis zu 5 Kumulationen chaotischer Wirbelwind, wodurch sich Euer Lauftempo um jeweils 5 % erhöht. Solange aktiv, erhaltet Ihr pro 1 % zusätzliches Lauftempo 6 Magie- und Waffenkraft, höchstens jedoch 450 Punkte. Bei 5 Kumulationen verdoppelt sich die Dauer, kann aber nicht wieder erneuert werden.

Defensive Position

(2 Gegenstände) Wenn Ihr ein magisches Projektil mit defensiver Haltung zurückwerft oder absorbiert, stellt Ihr 2.200 Magicka wieder her. Läuft die defensive Haltung aus, ohne dass Ihr ein magisches Projektil zurückgeworfen oder absorbiert habt, stellt Ihr stattdessen 6.600 Magicka wieder her.

Perfektionierte defensive Position

(2 Gegenstände) Gewährt 103 Ausdauerregeneration.

Gewährt 103 Ausdauerregeneration. (2 Gegenstände) Wenn Ihr ein magisches Projektil mit defensiver Haltung zurückwerft oder absorbiert, stellt Ihr 2.200 Magicka wieder her. Läuft die defensive Haltung aus, ohne dass Ihr ein magisches Projektil zurückgeworfen oder absorbiert habt, stellt Ihr stattdessen 6.600 Magicka wieder her.

Disziplinierter Schnitt

(2 Gegenstände) Wenn Ihr mit Umkehrschnitt Schaden verursacht, generiert Ihr abhängig vom verursachten Bonusschaden bis zu 12 ultimative Kraft.

Perfektionierter disziplinierter Schnitt

(2 Gegenstände) Gewährt 877 maximale Ausdauer.

Gewährt 877 maximale Ausdauer. (2 Gegenstände) Wenn Ihr mit Umkehrschnitt Schaden verursacht, generiert Ihr abhängig vom verursachten Bonusschaden bis zu 12 ultimative Kraft. Wenn Ihr mit Umkehrschnitt Schaden verursacht, generiert Ihr abhängig vom verursachten Bonusschaden bis zu 12 ultimative Kraft.

Durchdringende Salve

(2 Gegenstände) Wenn Ihr mit Pfeilfächer Schaden verursacht, haben getroffene Feinde 10 Sekunden lang 6.600 weniger Rüstung gegen Angriffe durch Bögen.

Perfektionierte durchdringende Salve

(2 Gegenstände) Gewährt 1.190 offensive Durchdringung.

Gewährt 1.190 offensive Durchdringung. (2 Gegenstände) Wenn Ihr mit Pfeilfächer Schaden verursacht, haben getroffene Feinde 10 Sekunden lang 6.600 weniger Rüstung gegen Angriffe durch Bögen.

Konzentrierte Kraft

(2 Gegenstände) Jede zweite Anwendung von Kraftschlag belegt Eure Feinde immer mit einer Verbrennung, Unterkühlung oder Verwirrung als Statuseffekt. Die Fähigkeit muss innerhalb von 5 Sekunden ein zweites Mal gewirkt werden, damit der Effekt eintritt.

Perfektionierte konzentrierte Kraft

(2 Gegenstände) Gewährt 103 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 103 Magie- und Waffenkraft. (2 Gegenstände) Jede zweite Anwendung von Kraftschlag belegt Eure Feinde immer mit einer Verbrennung, Unterkühlung oder Verwirrung als Statuseffekt. Die Fähigkeit muss innerhalb von 5 Sekunden ein zweites Mal gewirkt werden, damit der Effekt eintritt.

Zeitloser Segen

(2 Gegenstände) Das Wirken des Segens des Schutzes verringert die Kosten von Heilungsfähigkeiten mit Magicka oder Ausdauer innerhalb von 3 Sekunden um 21 %.

Perfektionierter zeitloser Segen

(2 Gegenstände) Gewährt 877 maximale Magicka.

Gewährt 877 maximale Magicka. (2 Gegenstände) Das Wirken des Segens des Schutzes verringert die Kosten von Heilungsfähigkeiten mit Magicka oder Ausdauer innerhalb von 3 Sekunden um 21 %.

Wolkenruh (Summerset)

Die Prüfung Wolkenruh, die mit dem Kapitel Summerset ins Spiel kam, ist ebenfalls eine Art Mini-Trial. Im Gegensatz zu dem ersten Mini-Trial gibt es hier aber 3 Mini-Bosse. Sie alle können einzeln bekämpft werden oder man stürmt direkt zum Endboss (Z’Maja). Diese ruft die Mini-Bosse dann zusätzlich im Endboss-Kampf herbei.

Das blühende und zauberhafte Sommersend bietet auch noch fliegende Greifen. Als Gegner.

Je nachdem, wie viele Mini-Bosse ihr erst im Endboss-Fight besiegt, bekommt ihr perfektionierte Ausrüstung, perfektionierte Waffen oder perfektionierten Schmuck:

Gewandung von Olorime

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magickaregeneration.

Gewährt 129 Magickaregeneration. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet.

Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet. (4 Gegenstände) Gewährt 129 Magickaregeneration.

Gewährt 129 Magickaregeneration. (5 Gegenstände) Fähigkeiten, die im Kampf am Boden einen Effekt hinterlassen, erschaffen 5 Sekunden lang einen Machtkreis. Innerhalb des Kreises wird Euch und Euren Gruppenmitgliedern größerer Mut gewährt, was Eure Magie- und Waffenkraft 20 Sekunden lang um 430 erhöht. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden eintreten.

Perfektionierte Gewandung von Olorime

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magickaregeneration.

Gewährt 129 Magickaregeneration. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet.

Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet. (4 Gegenstände) Gewährt 129 Magickaregeneration.

Gewährt 129 Magickaregeneration. (5 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Magicka, Fähigkeiten, die im Kampf am Boden einen Effekt hinterlassen, erschaffen 5 Sekunden lang einen Machtkreis. Innerhalb des Kreises wird Euch und Euren Gruppenmitgliedern größerer Mut gewährt, was Eure Magie- und Waffenkraft 20 Sekunden lang um 430 erhöht. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden eintreten.

Mantel von Siroria

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen.

Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen. (4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (5 Gegenstände) Wenn Ihr mit einem leichten oder schweren Angriff kritischen Schaden verursacht, erschafft Ihr 8 Sekunden lang einen Feuerring unter Euch. Steht Ihr innerhalb des Rings, wird Euch 5 Sekunden lang eine von bis zu 10 Kumulationen Sirorias Wohltat gewährt. Mit jeder Kumulation erhöht sich Eure Magie- und Waffenkraft um 63. Dieser Effekt kann einmal alle 8 Sekunden eintreten.

Perfektionierter Mantel von Siroria

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen.

Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen. (4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (5 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Magicka, Wenn Ihr mit einem leichten oder schweren Angriff kritischen Schaden verursacht, erschafft Ihr 8 Sekunden lang einen Feuerring unter Euch. Steht Ihr innerhalb des Rings, wird Euch 5 Sekunden lang eine von bis zu 10 Kumulationen Sirorias Wohltat gewährt. Mit jeder Kumulation erhöht sich Eure Magie- und Waffenkraft um 63. Dieser Effekt kann einmal alle 8 Sekunden eintreten.

Waffen von Relequen

(2 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer

Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen.

Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen. (4 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer

Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer (5 Gegenstände) Eure leichten und schweren Angriffe verfluchen Euer Ziel einmal jede halbe Sekunde mit einer von bis zu 10 Kumulationen schädlichen Winden, die ihm 5 Sekunden lang jede Sekunde 52 physischen Schaden zufügen. Diese Fähigkeit skaliert mit Eurer Magie- oder Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Perfektionierte Waffen von Relequen

(2 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen.

Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen. (4 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer. (5 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Ausdauer, Eure leichten und schweren Angriffe verfluchen Euer Ziel einmal jede halbe Sekunde mit einer von bis zu 10 Kumulationen schädlichen Winden, die ihm 5 Sekunden lang jede Sekunde 52 physischen Schaden zufügen. Diese Fähigkeit skaliert mit Eurer Magie- oder Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Ägis von Galenwe

(2 Gegenstände) Gewährt 1.206 maximales Leben.

Gewährt 1.206 maximales Leben. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet.

Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet. (4 Gegenstände) Gewährt 4 % erhaltene Heilung.

Gewährt 4 % erhaltene Heilung. (5 Gegenstände) Wenn Ihr blockt, gewährt Ihr 11 Verbündeten in einem Radius von 15 Meter 3 Sekunden lang Bemächtigen, was den Schaden ihrer und schweren Angriffe gegen NSCs um 80 % erhöht. Dieser Effekt kann einmal alle 2 Sekunden eintreten.

Perfektionierte Ägis von Galenwe

(2 Gegenstände) Gewährt 1.206 maximales Leben.

Gewährt 1.206 maximales Leben. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet.

Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet. (4 Gegenstände) Gewährt 4 % erhaltene Heilung.

Gewährt 4 % erhaltene Heilung. (5 Gegenstände) Gewährt 1.206 maximales Leben. Wenn Ihr blockt, gewährt Ihr 11 Verbündeten in einem Radius von 15 Meter 3 Sekunden lang Bemächtigen, was den Schaden ihrer und schweren Angriffe gegen NSCs um 80 % erhöht. Dieser Effekt kann einmal alle 2 Sekunden eintreten.

Sonnspitz (Elsweyr)

Seit dem Kapitel Elsweyr wurde das Loot-System der Mini-Trials übernommen. Besiegt ihr einen Boss im Veteran-Modus ohne Hardmode, bekommt ihr ein nicht-perfektioniertes Set-Teil. Aktiviert ihr zusätzlich den Hardmode, wartet als Belohnung ein perfektioniertes Set-Teil. Allerdings kehrten die gewohnten Add-Gruppen zwischen den Bossen zurück.

Der Frostdrache Lokkestiiz erfordert wirkliches Teamplay.

Perfektionierte Waffen und Schmuck werdet ihr dennoch nur bekommen, wenn auch der Endboss im Veteran-Modus mit Hardmode bezwungen wird. Diese Sets könnt ihr insgesamt im Raid Sonnspitz bekommen:

Auge von Nahviintaas

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magickaregeneration.

Gewährt 129 Magickaregeneration. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet.

Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet. (4 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Magicka.

Gewährt 1.096 maximale Magicka. (5 Gegenstände) Aktiviert ein Verbündeter eine Eurer Synergien, erhaltet Ihr und Euer Verbündeter 3 Sekunden lang 12 % Kostenreduktion für nicht-ultimative Fähigkeiten. Dieser Effekt kann für jedes Ziel einmal alle 6 Sekunden eintreten.

Perfektioniertes Auge von Nahviintaas

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magickaregeneration.

Gewährt 129 Magickaregeneration. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet.

Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet. (4 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Magicka.

Gewährt 1.096 maximale Magicka. (5 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Magicka. Aktiviert ein Verbündeter eine Eurer Synergien, erhaltet Ihr und Euer Verbündeter 3 Sekunden lang 12 % Kostenreduktion für nicht-ultimative Fähigkeiten. Dieser Effekt kann für jedes Ziel einmal alle 6 Sekunden eintreten.

Ergebenheit zum falschen Gott

(2 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen.

Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen. (4 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer. (5 Gegenstände) Verringert die Kosten Eurer Magickafähigkeiten um 8 %. Wenn ein Feind, dem Ihr vor Kurzem Schaden zugefügt habt, stirbt, erhaltet Ihr 2.454 Magicka zurück und 8 Sekunden lang größere Schnelligkeit, wodurch Euer Lauftempo um 30 % erhöht wird. Diese Effekte können einmal pro Sekunde eintreten.

Perfektionierte Ergebenheit zum falschen Gott

(2 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen.

Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen. (4 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer. (5 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. Verringert die Kosten Eurer Magickafähigkeiten um 8 %. Wenn ein Feind, dem Ihr vor Kurzem Schaden zugefügt habt, stirbt, erhaltet Ihr 2.454 Magicka zurück und 8 Sekunden lang größere Schnelligkeit, wodurch Euer Lauftempo um 30 % erhöht wird. Diese Effekte können einmal pro Sekunde eintreten.

Kralle von Yolnahkriin

(2 Gegenstände) Gewährt 1.206 maximales Leben.

Gewährt 1.206 maximales Leben. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet.

Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet. (4 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Ausdauer.

Gewährt 1.096 maximale Ausdauer. (5 Gegenstände) Wenn Ihr einen Feind verspottet, gewährt Ihr Euch und 11 Gruppenmitgliedern 15 Sekunden lang kleinerer Mut, was Eure Magie- und Waffenkraft um 215 erhöht. Dieser Effekt kann einmal alle 8 Sekunden eintreten.

Perfektionierte Kralle von Yolnahkriin

(2 Gegenstände) Gewährt 1.206 maximales Leben.

Gewährt 1.206 maximales Leben. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet.

Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet. (4 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Ausdauer.

Gewährt 1.096 maximale Ausdauer. (5 Gegenstände) Gewährt 1.206 maximales Leben, Wenn Ihr einen Feind verspottet, gewährt Ihr Euch und 11 Gruppenmitgliedern 15 Sekunden lang kleinerer Mut, was Eure Magie- und Waffenkraft um 215 erhöht. Dieser Effekt kann einmal alle 8 Sekunden eintreten.

Zahn von Lokkestiiz

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen.

Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen. (4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (5 Gegenstände) Aktiviert Ihr, während Ihr Euch im Kampf befindet, eine Synergie, erhaltet Ihr 16 Sekunden lang größerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen und Prüfungen 10 % zusätzlichen Schaden verursachen.

Perfektionierter Zahn von Lokkestiiz

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen.

Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen. (4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (5 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer, Aktiviert Ihr, während Ihr Euch im Kampf befindet, eine Synergie, erhaltet Ihr 16 Sekunden lang größerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen und Prüfungen 10 % zusätzlichen Schaden verursachen.

Kynes Ägis (Greymoor)

Im Kapitel Greymoor konnte der Endboss des Raids nur ein Vampirfürst werden.

Mit dem Kapitel Greymoor fand die Prüfung Kynes Ägis seinen Platz in ESOs Gebiet “Das westliche Himmelsrand”. Auch hier bekommt ihr, abhängig vom Schwierigkeits-Modus ein nicht-perfektioniertes oder perfektioniertes Set-Item:

Kynes Wind

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magickaregeneration.

(3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet.

(4 Gegenstände) Gewährt 4 % gewirkte Heilung.

(5 Gegenstände) Führt Ihr eine Fähigkeit aus, trinkt Ihr einen Trank oder setzt Ihr ein Gift ein und erhaltet Ihr oder ein Gruppenmitglied dadurch eine größere Verbesserung, so bewirkt Ihr 4 Sekunden lang Kynes Segen in einem Bereich. Ihr und Gruppenmitglieder darin erhalten jede Sekunde 420 Ausdauer und Magicka zurück. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden eintreten.

Kynes perfektionierter Wind

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magickaregeneration.

Gewährt 129 Magickaregeneration. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet.

Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet. (4 Gegenstände) Gewährt 4 % gewirkte Heilung.

Gewährt 4 % gewirkte Heilung. (5 Gegenstände) Gewährt 129 Magickaregeneration. Führt Ihr eine Fähigkeit aus, trinkt Ihr einen Trank oder setzt Ihr ein Gift ein und erhaltet Ihr oder ein Gruppenmitglied dadurch eine größere Verbesserung, so bewirkt Ihr 4 Sekunden lang Kynes Segen in einem Bereich. Ihr und Gruppenmitglieder darin erhalten jede Sekunde 420 Ausdauer und Magicka zurück. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden eintreten.

Tosender Opportunist

(2 Gegenstände) Gewährt 1.487 offensive Durchdringung.

Gewährt 1.487 offensive Durchdringung. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen.

Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen. (4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (5 Gegenstände) Führt Ihr einen schweren Angriff maximaler Stärke aus, gewährt Ihr Euch und bis zu 5 Gruppenmitgliedern größerer Schlächter, was den verursachten Schaden in Verliesen, Prüfungen und Arenen für jeweils 600 Magiekraft oder 6.300 Magicka 1 Sekunde lang um 10 % erhöht. Tosender Opportunist kann ein Ziel nur einmal alle 22 Sekunden beeinflussen. Maximale Wirkdauer: 12 Sekunden.

Perfektionierter tosender Opportunist

(2 Gegenstände) Gewährt 1.487 offensive Durchdringung.

Gewährt 1.487 offensive Durchdringung. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen.

Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen. (4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (5 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Magicka. Führt Ihr einen schweren Angriff maximaler Stärke aus, gewährt Ihr Euch und bis zu 5 Gruppenmitgliedern größerer Schlächter, was den verursachten Schaden in Verliesen, Prüfungen und Arenen für jeweils 600 Magiekraft oder 6.300 Magicka 1 Sekunde lang um 10 % erhöht. Tosender Opportunist kann ein Ziel nur einmal alle 22 Sekunden beeinflussen. Maximale Wirkdauer: 12 Sekunden.

Vrols Befehl

(2 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Ausdauer.

Gewährt 1.096 maximale Ausdauer. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet.

Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet. (4 Gegenstände) Gewährt 1.206 maximales Leben.

Gewährt 1.206 maximales Leben. (5 Gegenstände) Führt Ihr einen schweren Angriff maximaler Stärke aus, gewährt Ihr Euch und bis zu 11 Gruppenmitgliedern größere Ägis, was den erlittenen Schaden in Verliesen, Prüfungen und Arenen 12 Sekunden lang um 10 % verringert. Dieser Effekt kann bei einzelnen Verbündeten nur einmal alle 21 Sekunden eintreten.

Vrols perfektionierter Befehl

(2 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Ausdauer.

Gewährt 1.096 maximale Ausdauer. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet.

Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet. (4 Gegenstände) Gewährt 1.206 maximales Leben.

Gewährt 1.206 maximales Leben. (5 Gegenstände) Gewährt 4 % erhaltene Heilung. Führt Ihr einen schweren Angriff maximaler Stärke aus, gewährt Ihr Euch und bis zu 11 Gruppenmitgliedern größere Ägis, was den erlittenen Schaden in Verliesen, Prüfungen und Arenen 12 Sekunden lang um 10 % verringert. Dieser Effekt kann bei einzelnen Verbündeten nur einmal alle 21 Sekunden eintreten.

Yandirs Macht

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen.

Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen. (4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (5 Gegenstände) Verursacht Ihr kritischen Schaden, erhaltet Ihr 5 Sekunden lang einmal jede halbe Sekunde eine Kumulation Beständigkeit des Riesen. Jede von bis zu 10 Kumulationen gewährt Euch 41 Magie- und Waffenkraft. Führt Ihr einen schweren Angriff maximaler Stärke aus, entfernt Ihr Beständigkeit des Riesen und erhaltet 15 Sekunden lang Macht des Riesen, was Eure Magie- und Waffenkraft für jede entfernte Kumulation um 63 erhöht. Beständigkeit des Riesen und Macht des Riesen können nicht gleichzeitig auf Euch wirken.

Yandirs perfektionierte Macht

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen.

Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen. (4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (5 Gegenstände) Gewährt 1.487 offensive Durchdringung. Verursacht Ihr kritischen Schaden, erhaltet Ihr 5 Sekunden lang einmal jede halbe Sekunde eine Kumulation Beständigkeit des Riesen. Jede von bis zu 10 Kumulationen gewährt Euch 41 Magie- und Waffenkraft. Führt Ihr einen schweren Angriff maximaler Stärke aus, entfernt Ihr Beständigkeit des Riesen und erhaltet 15 Sekunden lang Macht des Riesen, was Eure Magie- und Waffenkraft für jede entfernte Kumulation um 63 erhöht. Beständigkeit des Riesen und Macht des Riesen können nicht gleichzeitig auf Euch wirken.

Felshain (Blackwood)

Schon der erste Boss in Felshain ist mächtig.

Mit dem Kapitel Blackwood und damit dem Gebiet Dunkelforst wurde eine Prüfung entwickelt, die es in sich hatte. Bei dem Namen “Felshain” ist wirklich kein Spaziergang zu erwarten. Aber für das Bestehen warten wieder einige verlockende Sets auf euch:

Bahseis Manie (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen.

Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen. (4 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer. (5 Gegenstände) Erhöht Euren Schaden gegen NSCs abhängig von Eurer fehlenden Magicka um bis zu 12 %.

Bahseis perfektionierte Manie (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen.

Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen. (4 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer. (5 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft, Erhöht Euren Schaden gegen NSCs abhängig von Eurer fehlenden Magicka um bis zu 12 %.

Eid des Steinsprechers (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magickaregeneration.

Gewährt 129 Magickaregeneration. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet.

Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet. (4 Gegenstände) Gewährt 129 Magickaregeneration.

Gewährt 129 Magickaregeneration. (5 Gegenstände) Eure schweren Angriffe mit maximaler Stärke belegen Euer Ziel mit einer Seelenbombe, die sich auflädt, wenn Euer Ziel Schaden erleidet. Nach 10 Sekunden explodiert die Bombe und stellt bei bis zu 12 Gruppenmitgliedern innerhalb von 16 Metern um die Explosion 5 % des verursachten Schadens als Ausdauer und Magicka wieder her, höchstens jedoch jeweils 2.240 Punkte. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden eintreten.

Perfektionierter Eid des Steinsprechers (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magickaregeneration.

Gewährt 129 Magickaregeneration. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet.

Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet. (4 Gegenstände) Gewährt 129 Magickaregeneration.

Gewährt 129 Magickaregeneration. (5 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Magicka. Eure schweren Angriffe mit maximaler Stärke belegen Euer Ziel mit einer Seelenbombe, die sich auflädt, wenn Euer Ziel Schaden erleidet. Nach 10 Sekunden explodiert die Bombe und stellt bei bis zu 12 Gruppenmitgliedern innerhalb von 16 Metern um die Explosion 5 % des verursachten Schadens als Ausdauer und Magicka wieder her, höchstens jedoch jeweils 2.240 Punkte. Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sekunden eintreten.

Folter der Sul-Xan (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen.

Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen. (4 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer. (5 Gegenstände) Stirbt ein Feind, dem Ihr kürzlich Schaden zugefügt habt, bleibt 6 Sekunden lang eine rachsüchtige Seele zurück. Es kann immer nur eine rachsüchtige Seele aktiv sein. Berührt Ihr die Seele, erhöht dies 30 Sekunden lang Eure Chance auf kritische Treffer um 2.160 und Euren kritischen Schaden um 12 %.

Perfektionierte Folter der Sul-Xan (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen.

Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen. (4 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer. (5 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer. Stirbt ein Feind, dem Ihr kürzlich Schaden zugefügt habt, bleibt 6 Sekunden lang eine rachsüchtige Seele zurück. Es kann immer nur eine rachsüchtige Seele aktiv sein. Berührt Ihr die Seele, erhöht dies 30 Sekunden lang Eure Chance auf kritische Treffer um 2.160 und Euren kritischen Schaden um 12 %.

Saxhleel-Champion (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Magicka.

Gewährt 1.096 maximale Magicka. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet.

Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet. (4 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Ausdauer.

Gewährt 1.096 maximale Ausdauer. (5 Gegenstände) Wirkt Ihr im Kampf eine ultimative Fähigkeit, erhaltet Ihr und bis zu 11 Gruppenmitglieder innerhalb von 28 Metern um Euch herum für jeweils 15 ultimative Kraft 1 Sekunde lang größere Kraft, wodurch Euer verursachter kritischer Schaden um 20 % erhöht wird.

Perfektionierter Saxhleel-Champion (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Magicka.

Gewährt 1.096 maximale Magicka. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet.

Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet. (4 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Ausdauer.

Gewährt 1.096 maximale Ausdauer. (5 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Ausdauer. Wirkt Ihr im Kampf eine ultimative Fähigkeit, erhaltet Ihr und bis zu 11 Gruppenmitglieder innerhalb von 28 Metern um Euch herum für jeweils 15 ultimative Kraft 1 Sekunde lang größere Kraft, wodurch Euer verursachter kritischer Schaden um 20 % erhöht wird.

Das Grauenssegelriff (High Isle)

Die gezeitengeborene Taleria erinnert an einen Sturmatronachen. Ist aber viel stärker!

Im Kapitel High Isle wurde das Spiel um die Prüfung “Das Grauenssegelriff” ergänzt. Auch hier findet ihr nicht-perfektionierte und perfektionierte Sets:

Korallenbrandung (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen.

Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen. (4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (5 Gegenstände) Erhöht Eure Magie- und Waffenkraft abhängig von Eurer fehlenden Ausdauer um bis zu 740, wobei das Maximum bei 33 % Ausdauer erreicht wird.

Perfektionierte Korallenbrandung (mittel)

(2 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer.

Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen.

Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen. (4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (5 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer, Erhöht Eure Magie- und Waffenkraft abhängig von Eurer fehlenden Ausdauer um bis zu 740, wobei das Maximum bei 33 % Ausdauer erreicht wird.

Perlenglanz-Schutz (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1.206 maximales Leben.

Gewährt 1.206 maximales Leben. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet.

Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet. (4 Gegenstände) Gewährt 4 % erhaltene Heilung.

Gewährt 4 % erhaltene Heilung. (5 Gegenstände) Gewährt Euch und bis zu 11 weiteren Gruppenmitgliedern Perlenglanz-Schutz. Dieser Bonus bleibt nach dem Tod erhalten. Der Perlenglanz-Schutz erhöht Magie- und Waffenkraft um bis zu 180, abhängig von der Anzahl lebender Gruppenmitglieder. Aktuelle Magie- und Waffenkraft: 180 Der Perlenglanz-Schutz erhöht die Resistenz gegen Schaden durch NSCs, abhängig von der Anzahl toter Gruppenmitglieder, um bis zu 66 %. Aktuelle Schadensreduktion: 0 %

Perfektionierter Perlenglanz-Schutz (schwer)

(2 Gegenstände) Gewährt 1.206 maximales Leben.

Gewährt 1.206 maximales Leben. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet.

Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet. (4 Gegenstände) Gewährt 4 % erhaltene Heilung.

Gewährt 4 % erhaltene Heilung. (5 Gegenstände) Gewährt 1.206 maximales Leben. Gewährt Euch und bis zu 11 weiteren Gruppenmitgliedern Perlenglanz-Schutz. Dieser Bonus bleibt nach dem Tod erhalten. Der Perlenglanz-Schutz erhöht Magie- und Waffenkraft um bis zu 180, abhängig von der Anzahl lebender Gruppenmitglieder. Aktuelle Magie- und Waffenkraft: 180 Der Perlenglanz-Schutz erhöht die Resistenz gegen Schaden durch NSCs, abhängig von der Anzahl toter Gruppenmitglieder, um bis zu 66 %. Aktuelle Schadensreduktion: 0 %

Profit des Brandschatzers (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 4 % gewirkte Heilung.

Gewährt 4 % gewirkte Heilung. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet.

Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet. (4 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Magicka.

Gewährt 1.096 maximale Magicka. (5 Gegenstände) Wirkt Ihr im Kampf eine ultimative Fähigkeit, gewährt dies Euch und bis zu 11 Gruppenmitgliedern innerhalb von 12 Metern 10 Sekunden lang alle 2 Sekunden 5 % der verbrauchten ultimativen Kraft, höchstens jedoch 20. Dieser Effekt wirkt auf einzelne Gruppenmitglieder nur einmal alle 45 Sekunden.

Perfektionierter Profit des Brandschatzers (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 4 % gewirkte Heilung.

Gewährt 4 % gewirkte Heilung. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet.

Gewährt Euch dauerhaft kleinere Ägis, wodurch Ihr 5 % weniger Schaden durch NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen erleidet. (4 Gegenstände) Gewährt 1.096 maximale Magicka.

Gewährt 1.096 maximale Magicka. (5 Gegenstände) Gewährt 129 Magickaregeneration. Wirkt Ihr im Kampf eine ultimative Fähigkeit, gewährt dies Euch und bis zu 11 Gruppenmitgliedern innerhalb von 12 Metern 10 Sekunden lang alle 2 Sekunden 5 % der verbrauchten ultimativen Kraft, höchstens jedoch 20. Dieser Effekt wirkt auf einzelne Gruppenmitglieder nur einmal alle 45 Sekunden.

Wirbel der Tiefen (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen.

Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen. (4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (5 Gegenstände) Verursacht Ihr mit einem leichten Angriff Schaden, belegt dies Euer Ziel mit Wirbel der Tiefen, was 8 Sekunden lang 988 Frostschaden verursacht. Endet der Effekt, entsteht 6 Sekunden lang ein 5 Meter großer Strudel unter dem Ziel, der jede Sekunde 743 Frostschaden verursacht. Dieser Effekt kann einmal alle 18 Sekunden eintreten und skaliert mit Eurer Magie- oder Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Perfektionierter Wirbel der Tiefen (leicht)

(2 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (3 Gegenstände) Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen.

Gewährt Euch dauerhaft kleinerer Schlächter, wodurch Eure Angriffe gegen NSCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen 5 % zusätzlichen Schaden verursachen. (4 Gegenstände) Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft.

Gewährt 129 Magie- und Waffenkraft. (5 Gegenstände) Gewährt 657 Wertung für kritische Treffer. Verursacht Ihr mit einem leichten Angriff Schaden, belegt dies Euer Ziel mit Wirbel der Tiefen, was 8 Sekunden lang 988 Frostschaden verursacht. Endet der Effekt, entsteht 6 Sekunden lang ein 5 Meter großer Strudel unter dem Ziel, der jede Sekunde 743 Frostschaden verursacht. Dieser Effekt kann einmal alle 18 Sekunden eintreten und skaliert mit Eurer Magie- oder Waffenkraft, je nachdem, was höher ist.

Das waren alle Gegenstandssets, die ihr bis zum nächsten Kapitel im Juni 2023 bekommen könnt. Das schließt das aktuelle Kapitel High Isle mit ein. Mit dem nächsten großen Kapitel und damit dem nächsten weiteren Raid in ESO, könnt ihr euch dann auf noch mehr Sets freuen.

Dieser Guide wird bei neuen Updates dann natürlich aktualisiert.

Seid ihr noch gar nicht wirklich im neuen Jahr 2023 angekommen? Oder wollt ihr einfach nochmal auf das vergangene Jahr 2022 zurück schauen? Dann guckt doch mal, wie sich ESO im Rückblick des Jahres 2022 geschlagen hat.