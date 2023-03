ESO: 5 Dinge, die ihr vor dem Start des DLCs Scribes of Fate (Update 37) wissen müsst

Das MMORPG The Elder Scrolls Online erhält am 13. März 2023 das Update 37 mit dem DLC Scribes of Fate. Damit wird der Erzählstrang “Schatten über Morrowind” begonnen. Alle Infos zum neuen Update gibt es hier auf MeinMMO.

Wann erscheint Scribes of Fate (Update 37)? Ihr könnt das neue DLC ab dem 13. März auf PC/Mac und Stadia sowie ab dem 28. März auf Xbox und PlayStation spielen.

Ab welcher Uhrzeit kann man Scribes of Fate (Update 37) spielen? Die Uhrzeit ist noch nicht bekannt, allerdings könnt ihr hier den Server-Status jederzeit abrufen (via ESO Server Status).

Braucht man ESO+ für den DLC Scribes of Fate? Ja. Um die neuen DLC-Dungeons laufen zu können, benötigt ihr ESO+. Alternativ ist es aber auch möglich, sich den DLC für Kronen im Shop zu kaufen. Wir empfehlen euch aber die ESO+ Variante, da diese noch weitere Vorteile für euch hat. Allerdings sind die Neuerungen des Grundspiels, also Update 37, für alle Spieler kostenlos.

Zwei neue Dungeons in Scribes of Fate

Was sind die größten Neuerungen durch Scribes of Fate? Mit dem neuen Update erscheinen zwei neue Verliese, die schon einmal einen Einblick in die Handlung des kommenden Kapitel Necrom geben und die Erzählung “Schatten über Morrowind” starten.

Der neue Dungeon “Bal Sunnar”

Dieses Verlies könnt ihr im Osten von Steinfälle finden.

Welche Sets gibt es hier?

Bindung des Ritenmeisters (leicht)

Nixhundheulen (mittel)

Tevlanni-Vollstrecker (schwer)

Roksa die Verkrümmte (Monsterset)

Der neue Dungeon “Halle der Schriftmeister”

Dieses Verlies findet ihr im Süden von Rift.

Welche Sets gibt es hier?

Lodern des Runenschnitzers (leicht)

Apocryphe Inspiration (mittel)

Abgründiges Wappnen (schwer)

Ozezan das Inferno (Monsterset)

Vorlesefunktion für weitere Barrierefreiheit

Mit dem nächsten Update könnt ihr euch einen Großteil des Menüs vorlesen lassen. Dabei könnt ihr außerdem wählen, ob ihr eine männliche oder weibliche Stimme haben wollt. Und sowohl Tempo als auch Lautstärke könnt ihr verändern.

Dabei macht ESO einen weiteren Schritt zur Barrierefreiheit. Aber auch so, ist es hin und wieder ganz schön, sich so manche Dinge einfach mal vorlesen zu lassen, anstatt sich selbst durch das Menü zu wurschteln.

Schulterschutz verbergen

Bislang kanntet ihr nur die Funktion “Freie Sicht”, mit welcher ihr eure Kopfbedeckung verbergen könnt. Ihr findet sie in eurer Sammlung unter dem Punkt Aussehen → Kopfbedeckungen. Um auch eure Schulter zu verbergen, müsst ihr allerdings an einem Monturtisch stehen.

Ansonsten ist die Funktion genau, wie das euch bekannte Verbergen der Kopfbedeckung.

Am Monturtisch könnt ihr die neue Funktion anwenden.

Verbesserung fürs Housing

Für das Housing gibt es gleich mehrere kleine Anpassungen, damit ihr es ein bisschen bequemer habt:

weitere Filter für die Suche – Ihr könnt nun sehen, ob sich die Einrichtungsitems in eurer Bank, im Inventar, einer Lagertruhe oder eurer Sammlung befinden. Außerdem könnt ihr die Items auch danach filtern, ob sie gebunden oder ungebunden sind.

Zurücksetzen der Übungspuppen – Ihr könnt eure Übungspuppen bald zurücksetzen, obwohl ihr euch im Kampf befindet.

Ein besserer Überblick darüber, wer euer Heim besucht. Hier wird es bald Echtzeitbenachrichtigungen geben, die euch darüber informieren, ob ein Spieler eurer Haus betreten oder verlassen hat. Außerdem könnt ihr Spieler rauswerfen, wenn sie sich daneben benehmen.

Detailliertere bAnsicht beim Haus-Kauf – Ihr könnt nun genau sehen, welche Einrichtungsgegenstände bei dem Kauf eines möblierten Heimes dabei sind.

Die neue Prologquest zu “Necrom”

Die Prologquest zum neuen Kapitel wird für alle Spieler kostenlos im Kronenshop verfügbar sein. Ihr findet diese Quest mit dem Namen “Auge des Schicksals” ganz bequem im Schaukasten oder unter dem Reiter “Quests” im Kronenshop.

