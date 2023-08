9 Serien wie Stranger Things

Fun Fact: In Deutschland setzte RTL im Jahr 1991 die Sendung nach 20 Folgen wieder wegen schlechter Einschaltquoten ab. Denn der Konkurrenzsender Sat.1 hatte den Zuschauern im News-Segment des Videotextes direkt den gewaltigen Spoiler vor der ersten Folge verraten, um den sich die gesamte Serie dreht: Wer hat Laura Palmer getötet? (via dw.com ).

In der Kultserie Twin Peaks nimmt ein FBI-Agent den Mord an der Schülerin Laura Palmer in einem kleinen idyllischen Ort genauer unter die Lupe und deckt dabei düstere Geheimnisse auf. Die Serie erschien zwischen 1990 und 1991 und kombiniert Krimi, Mystery und Drama.

