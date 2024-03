Im neuen Film auf Amazon jagen Hinterwäldler mit Bögen angetrunkene Großstadt-Frauen

Auf Amazon Prime ist vor wenigen Wochen der Action-Thriller „Fear the Night“ mit Maggie Q gestartet. Reicht das für einen unterhaltsamen Abend mit Popcorn und Spannung? Das sagt MeinMMO-Autor Schuhmann.

Das ist die Idee von Fear the Night: Eine Gruppe von Jugendfreundinnen trifft sich zu einem ausgelassenen Treffen in einem Haus in der Provinz, abgelegen weit von ihrem normalen Leben.

Die Freundinnen waren früher mal dicke, haben sich mittlerweile aber auseinandergelebt. Im Zentrum der Gruppe steht ein Schwesterntrio:

Rose will heiraten

Beth will dafür sorgen, dass ihre Schwester eine tolle Party hat, und nimmt alles etwas zu ernst

Tess ist Alkoholikerin und traumatisierte Irak-Kriegs-Veteranin, die permanent genervt von allen wirkt und mit den anderen Frauen aneinandergerät.

Streit ist vorprogrammiert, als Tess gefragt wird, was sie heute so macht, und sie sich als „Mister Miyagi mit Titten vorstellt“, sie unterrichte Selbstverteidigung an einer Schule.

Als der Promille-Pegel steigt, fliegen die Pfeile heran

Wie kommt der Film in Wallung? Nachdem Tess mit ständigen Warnungen, irgendwas stimme hier nicht, alle genervt hat, kommt die Party langsam in Gang und die Hemmschwelle sinkt, während der Alkohol fließt und der Koch Schnittchen bringt und sich dann die Klamotten vom Leib reißt.

Doch schon taucht eine Gruppe von maskierten Männern auf, die beginnen, die Angehörigen der Party auf brutale Art zu töten.

“Stirb langsam – auf einer Brautjungfern-Party”

Das ist das Besondere im Film: Die spannendste Situation ist die Panik der Frauen, als ihnen die Ausweglosigkeit der Situation klar wird und Tess ihnen nur gegen viel Widerstand einhämmern kann, dass sie aus ihrem normalen Leben in eine Situation gerutscht sind, in der es um Leben und Tod geht. Ihre normale Reaktion auf Tess, sie kräftig anfauchen und abkapseln, funktioniert hier nicht mehr.

Die Szenen der Frauen unmittelbar nach dem Angriff und die veränderte Gruppendynamik sind der beste Teil des Films. Die Killer verhalten sich dankenswerterweise über Minuten völlig untätig, um ihren Opfern Raum für ihre Gruppendynamik zu lassen.

Danach wird Fear The Night zu „Stirb langsam – aber bei einer Bachelorette-Party“, während Maggie Q das Kommando übernimmt.

Lohnt sich der Film? Für 90 Minuten Action-Kino reicht’s, wenn man auf Genre-Filme steht. Der Action-Thriller ist handwerklich solide gemacht und hat seine Szenen. Es ist gute Hausmannskost, wobei einem in manchen Situationen eher die unterlegenen Killer leid tun, die sich stellenweise so benehmen, als lägen sie es dran auf, abgestochen zu werden.

Wie kann man denn sehen? Fear the Night läuft auf Amazon Prime. Er ist auf Deutsch verfügbar.

Mehr Sehenswertes auf Amazon: In einer neuen Thriller-Serie auf Amazon jagt eine kluge Frau brutale Verbrecher