Eine tolle neue Thriller-Serie auf Amazon bringt Fans von Sherlock endlich Nachschub

Seit sieben Jahren sind Fans der BBC-Serie „Sherlock“ auf Entzug: 2017 lief die letzte Folge mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman. Aber jetzt gibt es eine neue Serie auf Amazon Prime, die in eine ähnliche Kerbe schlägt. „Die Rote Königin“ ist eine moderne Sherlock-Variante aus Spanien.

So beginnt „Die Rote Königin“: Ein massiger Mann im Anzug schleppt sich stöhnend ein enges Treppenhaus hoch, während eine dürre Frau in der obersten Etage verschiedene Szenarien durchspielt, wie sie sich das Leben nehmen kann: Samurai-Schwert, Pistole, Badewanne mit Rasiermesser oder gleich ein Sprung aus dem obersten Stock.

Innerhalb weniger Minuten erkennen wir die bekannte Kombination aus Sherlock und Watson:

Die Frau ist Alicia Scott, die klügste Frau der Welt, die aber kein normales Gespräch führen kann und von albtraumhaften Dämonen-Affen heimgesucht wird, sobald sie die Kontrolle über ihre sprunghaften Gedankengänge verliert

Der Mann ist ein Polizist, Jon Gutiérrez, ein Baske mit praktischer Intelligenz, der immer wieder staunend auf seine Kollegin schaut, mit einer Spur aus Besorgnis und Faszination

Beide sind Teil eines geheimen Polizeiprojekts und sollen nach einem brutalen Mord nun die entführte Tochter eines der reichsten Männer Spaniens suchen.

Der Trailer zu “Die Rote Königin” spielt mit der Melodie “In der Halle des Bergkönigs”:

Die ideale Serie für alle, die Sherlock vermissen

Warum ist die Serie so toll für Fans von Sherlock? Die Serie ähnelt Sherlock auffällig, gerade in der Dynamik der Hauptpersonen, die man nach wenigen Minuten mag, und der visuellen Gestaltung. Dabei kann man immer wieder in die Gedankenwelt von Alicia Scott blicken.

Es gibt auch die typischen Elemente einer guten Sherlock-Folge:

Völlig kaputte und emotional traumatisierte Verbrecher

Skurrile Tatorte und Tatverläufe

Ein kriminelles Mastermind, das in der Ferne alle Fäden zieht und sogar noch klüger als Sherlock ist

Eine distanzierte Vaterfigur, die als mysteriöser Regierungssprecher fungiert und immer nur tadelnd auftritt

Mit der Mutter des Polizisten eine warmherzige und komische Figur, hinter der mehr steckt, als es den Anschein hat

Die zentrale Dynamik zwischen der smarten, aber kaputten Scott und dem baskischen Polizisten und wie die beiden einander langsam näher kommen, ist das Highlight der Serie.

Was macht die Serie so besonders? Die Serie schafft es, die zynische, kalte Grundstimmung, die Sherlock-Adaptionen immer haben, mit warmen Momenten abzufedern. Es tut gut, wenn man in all dem Chaos und der schneidenden Logik plötzlich merkt, wie sehr die Ermittlerin es genießt, in eine Kartoffel-Tortilla zu beißen, während die sonst so bösartige Gedankenwelt ihr einen Moment der Entspannung gönnt.

Wo kommt die Serie her und wie kann man sie sehen? „Die Rote Königin“ ist der erste Roman einer Thriller-Trilogie des spanischen Autors Juan Gómez-Jurado, die hochgelobt wird.

Die 1. Staffel der Romanverfilmung läuft jetzt auf Amazon Prime in sieben unterhaltsamen und kurzweiligen Folgen. Die Serie ist auf Deutsch verfügbar und von uns gibt es eine klare Seh-Empfehlung. Nicht nur, aber gerade für Fans von Sherlock auf Entzug.

