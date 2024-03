Der beste Popcorn-Actionfilm der letzten Jahre kommt dieses Wochenende auf Netflix

Bullet Train ist dabei ein ideales Star-Vehikel für Brad Pitt, der in der Hauptrolle glänzen kann – auch weil er ein Stück weit gegen das eigene Filmstar-Image anspielt. Die Nebenfiguren sind dabei das nötige Gewürz in der Speise.

Das ist das Besondere am Film: Bullet Train erinnert stark an das Action-Kino der 90er. Grade die Hochzeit von Nicolas Cage mit The Rock, Con Air und Face Off oder die vielen Filme mit großen oder kleinen Stars, die der „Die Hard“-Formel folgten, die auf zig verschiedenen Situation angewendet wurde.

Am Sonntag, dem 3. März, startet Bullet Train auf Netflix. MeinMMO-Autor Schuhmann sagt: „Das ist tolles Popcorn-Kino mit Stars und schwarzem Humor wie aus den 90ern. So Filme gibt es im Marvel dominierten Kino von 2024 kaum noch.“

