Bei Amazon läuft jetzt ein herausragender Western mit hartem Twist

Seit dem 6. Februar läuft über den Streaming-Dienst Amazon Prime der Western „Old Henry“ mit einem herausragenden Tim Blake Nelson. MeinMMO-Autor Schuhmann hält ihn für ein Muss für jeden Western-Fan.

So beginnt der Film: Auf einer Ranch mitten im Nichts erzieht ein knochiger Mann seinen Sohn mit Bibelversen und harter Arbeit. Die Mutter ist schon lange tot, die beiden verstehen sich nicht sonderlich. Der Junge will mal rumballern, auf die Jagd gehen, was erleben, vielleicht in die Stadt ziehen, der Vater möchte vor allem seine Ruhe und die Schweine füttern.

Dann trabt ein herrenloses Pferd auf die Farm zu. Der Vater sucht den Reiter, findet einen angeschossenen Mann, zögert kurz, dreht sich um, reitet weg.

Es könnte alles so leicht sein, aber Old Henry, zögert erneut, dreht noch mal um, nimmt den Mann mit auf seine Ranch und lädt damit den Ärger ein. Denn natürlich wird der Mann von einer Bande von Killern verfolgt und obwohl Old Henry seine Spuren erstaunlich gut erwischt, dauert es nicht lange, bis 3 zwielichtige Typen vor seiner Ranch auftauchen und sich mal erkundigen, wie es dem alten Henry so geht.

Ein schweigsamer Mann im Zentrum eines rauen Films

Das macht den Film besonders: Tim Blake Nelson kennt man als schräge Nebenfigur aus „O Brother where are thou“ – in Old Henry dominiert er schweigsam jede Szene. Schnell ahnt der Zuschauer, dass hinter dem dürren Mann mehr steckt, als es den Anschein hat, bekommt ihn aber nie richtig zu fassen.

Der schweigsame Mann wird durch seinen plappernden Sohn kontrastiert, der eine Idealvorstellung hat, wie das Leben im Wilden Westen so sein muss und nicht begreift, dass sein Vater ihn genau vor diesem Leben beschützen will.

Der „Fremde“ auf der Farm ist mysteriös, genau wie die harten Männer, die ihn verfolgen.

Lange bleibt der Kern des Films im Ungewissen, erst in den letzten Minuten bricht es voll durch. Wie jeder gute Western hat auch „Old Henry“ einen gewaltigen Showdown, der durch die Enthüllung des Twists eingeleitet wird und erst endet, wenn die letzte Kugel verschossen ist.

Wie wird der Film bewertet? Old Henry hat auf Rotten Tomatoes einen „Fresh Score“ von 95 %, bei IMDB steht er auf 7.3/10 Punkten. Metacritic fällt etwas ab mit 69 %.

Von uns gibt’s eine klare Sehempfehlung für jeden, der bei Western nicht sofort die Pferde sattelt und das Weite sucht.

Old Henry läuft auf Amazon Prime in deutscher Sprache. Er ist für Zuschauer ab 16 Jahren empfohlen.

