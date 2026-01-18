Streamer von Sauercrowd erreicht Level 60 in WoW Hardcore, macht einen falschen Schritt, stirbt nach 2 Schlägen

Ein Tod in WoW Hardcore bedeutet, dass der Charakter weg ist. Permanent und egal, was er vorher geleistet hat. Die deutsche Streamer-Gilde Sauercrowd macht das zur Show. Einer ihrer Spieler, der schon die Maximalstufe erreicht hat, musste nun lernen, dass ihn auch ein hohes Level nicht vorm Sterben bewahrt – auch wenn er wirklich viel Pech hatte.

Wer ist der Streamer?

So ist Willib0 gestorben: Bei Willib0s Tod sind einige Faktoren zusammengekommen, die sich als „viel Pech“ zusammenfassen lassen: Unwissenheit, ein Fehler und Unglück beim Spawn der Gegner.

Eigentlich wollte er zusammen mit ein paar anderen Spielern lediglich die Quest fürs Drachenfeueramulett in Winterquell abgeben. Das ist eine der wichtigsten Quests im ganzen Spiel und öffnet den Onyxia-Raid in WoW Classic.

Nach dem Abgeben hat er umgedreht und ist einen Schritt zurück gelaufen. Direkt hinter der Questgeberin liegt aber eine Teleport-Rune auf dem Boden, die Willib0 in eine nahe Höhle verfrachtet hat.

Dort hat er prompt Aggro von einem Stufe-60-Elite-Drachen gezogen – der dort eigentlich gar nicht unbedingt sein müsste. Der Drache patrouilliert durch die Höhle und war nur zufällig an der Stelle, an der Willib0 aufgetaucht ist.

Bereits mit dem ersten Schlag verliert die Magierin 60 % ihrer Lebenspunkte. Ein Eisblock schützt Willib0 noch einige Sekunden vor dem Tod, ehe ein zweiter Schlag des Drachen ihn dann ins Jenseits befördert.

„Willib0 konnte das nicht kommen sehen“

Der Tod ist äußerst unglücklich und hätte sich vielleicht vermeiden lassen, aber selbst absolute WoW-Experten wären hier vermutlich draufgegangen. Hinter Willib0 war die Rune, um wieder zurück an die Oberfläche zu kommen. Da hätte man aber ihre genaue Position wissen und schnell genug reagieren müssen. Fast unmöglich.

Auf Reddit unterhalten sich die Fans über Willib0s Tod und vergleichen ihn mit dem von Metashi, der auf Stufe 58 direkt noch zwei weitere Spieler mit ins Verderben gezogen hat:

Das war einfach nur Pain. Metashi hatte Optionen, Wissen, Begleitung, andere Vorschläge. Willib0 konnte das nicht kommen sehen. Dok_GT auf Reddit

In den Kommentaren kritisiert ein Nutzer sogar, dass zu häufig vermittelt werden würde, dass man es auf Stufe 60 geschafft hätte, „als ob die beim Equip sammeln und Co. gar nicht mehr sterben können.“ In WoW Hardcore hört die Gefahr aber nie auf, auch nicht auf Max-Level.

So bitter es ist, auch Tode auf Level 60 gehören zum Lern-Prozess und gerade bei Sauercrowd sind viele Neulinge dabei, die WoW überhaupt erst kennenlernen müssen – das macht den Charme aus. Und viele nehmen die ganze Sache wirklich ernst: Twitch-Streamerin spielt noch keinen Monat WoW, hat schon über 200 Stunden reingesteckt und beeindruckt einen der Chefs bei Sauercrowd