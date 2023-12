Spieler will nach 6 Jahren wieder ARK spielen, erschrickt vor dem gigantischen Download auf Steam

Während das Grundspiel mit einigen kostenlosen Inhalten „nur“ knapp 150 GB fasst, wächst es mit den DLCs schnell auf über 300 GB an. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass der Spieler DLCs und kostenlose Inhalte besitzt, die ebenfalls direkt heruntergeladen wurden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to