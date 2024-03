Auf diese Weise kam schon ihr Mobile-Hit „Honor of Kings“ zustande, so eine Art „Mobile-LoL.“ Das Game vertreiben sie in China über ihre eigenen Social-Media-Apps und es ist riesig. 2018 berichteten wir auf MeinMMO, dass es alleine 108 Millionen Frauen spielen.

Zwischenzeitlich dachte man, Tencent wolle sich von Hasbro die Lizenz von Dungeons and Dragons schnappen und Larian, an denen man Anteile besitzt, dazu bringen, weitere Spiele wie Baldur’s Gate 3 zu entwickeln. Dem wurde jedoch entschieden widersprochen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to