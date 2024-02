Allmächtige Gaming-Firma hinter LoL strauchelt, will nun angeblich Dungeons & Dragons kaufen

Der chinesische Gaming-Riese Tencent ist in den Augen vieler Experten die mächtigste Gaming-Firma der Welt. Ihnen gehört League of Legends (LoL), sie dominieren den Mobile-Markt in China, besitzen mit WeChat eine Super-App, sind an vielen westlichen Gaming-Firmen beteiligt, auch an Larian Studios (Balur’s Gate 3). Doch aktuell straucheln sie. Hits wie „Genshin Impact“ sind ihnen entgangen. Nun gibt es Gerüchte, Tencent würde die Lizenz für „Dungeons and Dragons“ von Hasbro übernehmen.

Wer ist Tencent und warum sind sie so mächtig?

Tencent ist eine riesige chinesische Firma mit einem Fokus auf Videospiele, Sozialen Netzwerke, Onlinemedien und andere digitale Angebote.

Einheimische Firmen genießen in China besondere Wettbewerbsvorteile, weil der Marktzutritt durch die kommunistische Partei geregelt ist und „ausländische“ Firmen eine Lizenz brauchen, um in China am Markt teilzunehmen: Daher gibt es „chinesische Varianten von westlichen Diensten“. Die Tencent-App “WeChat” ist eine Super-App, eine Mischung aus WhatsApp, Facebook und Paypal.

Tencent hat die Stärke in China genutzt, um auch in westliche Firmen zu investieren: Sie haben etwa Riot Games (LoL) gekauft und sind an vielen anderen erfolgreichen Gaming-Firmen entweder beteiligt oder sie gehören ihnen ganz: So hält man 48 % an „Epic Games“ (Fortnite), 30 % an Larian Games (Baldur’s Gate 3) und 100 % an Funcom (Dune).

Tencent gilt seit vielen Jahren als „mächtigste Gaming-Firma“ der Welt. Firmen wie Activision Blizzard sagen sowas wie: „Wir müssen an Microsoft verkaufen, wir sind zu klein, um mit Tencent zu konkurrieren.“

Tencent arbeitet auch gerade an einem “Ersatz” für WoW, das in China schließen musste:

Tencent ist neidisch auf Gaming-Hits wie Genshin Impact

Das sagt Tencent: Der Boss von Tencent, Pony Ma, sagte, laut Berichten (via reuters), bei einem jährlichen Treffen in einem Stadion in Shenzhen am Montag, dem 29. Januar, man habe sich zu lange auf seinen Lorbeeren ausgeruht und andere Firmen hätten nun ebenfalls Gaming-Hits.

Ma wird zitiert mit: „Gaming ist unser Flaggschiff-Weg. Aber 2023 hatten wir beachtliche Herausforderungen.“

Es heißt, die Konkurrenz habe neue Produkte entwickelt und Tencent selbst habe nun das Gefühl „nichts erreicht zu haben.“

Die neuen Spiele von Tencent hätten nicht so gut funktioniert, wie geplant. Titel wie Genshin Impact (miHoYO) und „Eggy Party“ (NetEase) seien besser gelaufen als die eigenen.

Angeblich wollte Hasbro an die Macher von Baldur’s Gate 3 verkaufen, aber der Pinguin sprang ein

Das ist das neueste Gerücht: Jetzt kam eine Meldung, die deutlich macht, wie sich Tencent wehren könnte.

Angeblich plant Tencent, die Videospiel-Rechte an der extrem populären Fantasy-Reihe „Dungeons and Dragons“ von Hasbro zu übernehmen (via comicbook).

Eigentlich wollte Hasbro wohl, dass Larian (Baldur’s Gate 3) Spiele zu Dungeons and Dragons entwickelt, doch denen fehlte das Geld. Nun sprang angeblich Tencent ein, denen 30 % an Larian gehören, wie es heißt.

Es sei aktuell noch nicht klar, ob Tencent die ganze Lizenz „Dungeons and Dragons“ kaufen will oder nur die Videospiel-Rechte.

Aktuell ist das ein Gerücht und nicht bestätigt.

Was Tencent mit den “Herausforderungen 2023 meint”, lest ihr hier:

