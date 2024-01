Ex-Entwickler von Nintendo erklärt das Problem von Palworld fürs Gaming, stellt Asmongold bloß

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was sagt er zu Asmongold: Asmongold hatte am 24. Januar getwittert, all die Kritik an Palworld sei egal. Die Meinung des Künstlers zähle nicht. Wichtig sei nur, ein gutes Spiel.

Am Schlimmsten sei diese Entwicklung bei „Reskins“ zu betrachten: Da würden Studios 90 % bestehender Spiele übernehmen und nur 10 % (die Charaktere) verändern, in der Hoffnung, damit Erfolg zu haben. Auf Fiverr könnte man einen Reskin eines Unity-Spiels für 55 $ kaufen.

“Doch wenn man den Quell-Code hat und nur einen neuen Skin drüberlegt, ist es verdammt einfach. Und was ich sage ist: Das sah jetzt verdammt leicht aus. Das ist ein bisschen eklig. Wenn man einfach sagt: Danke Nintendo, für das hier, das gehört jetzt mit und ich mach oben was drauf – das ist etwas schräg.”

So kommt ihm der Einstieg von Palworld verdächtig so vor, wie der Einstieg zum letzten Spiel der Palworld-Entwickler, Craftopia.

Jetzt sei es schon immer so gewesen, dass erfolgreiche Spiele vorhandene Teile eigener Games oder von anderen übernommen hätten. So hätten weitere Zelda-Teile von Nintendo immer wieder bestehende funktionierende Teile älterer Zelda-Titel übernommen und nur partiell und punktuell einzelne Elemente geändert.

