Kauft Larian die riesige Lizenz hinter Baldur’s Gate 3? Das sagt der Chef

In den letzten Tagen gab es Berichte, dass Larian Studios, die Macher von Baldur’s Gate 3, in Verhandlungen mit Hasbro stünden, um die riesige Fantasy-Lizenz „Dungeons & Dragon“ zu kaufen, auf der auch ihr Hit-Rollenspiel basiert. Der China-Riese Tencent (LoL) sollte im Deal eine Rolle spielen. Jetzt äußern sich der Chef von Larian und die Wizards of the Coast.

Das sagte das Gerücht: Eine chinesische Seite meldete am 30.1. (via speed-daily):

Habsbro plane, seine Lizenz „Dungeons and Dragons“ an Tencent zu verkaufen, weil sie in einer finanziellen Krise stecken.

Eigentlich wollte Hasbro an Larian Studios verkaufen, die Macher des exzellenten Baldur’s Gate 3, aber denen habe das Geld gefehlt – daher sei Tencent ins Spiel gekommen, die 30 % an Larian halten. Dem Pinguin gehört einfach alles.

Es war nicht klar, ob Tencent die ganze Lizenz „Dungeons and Dragons“ kaufen sollte oder nur das Recht, Videospiele im Universum von Dungeons & Dragons zu entwickeln.

Vincke widerspricht Gerücht

Das sagt der Chef von Baldur’s Gate 3: Der Boss von Larian, Swen Vincke sagt (via twitter):

„Es ist albern, dass ich einen Tweet darüber schreibe, etwas nicht zu kaufen, was nicht zum Verkauf steht, also mache ich es nicht. Aber nur für den Fall, dass ihr euch fragt: Wir machen es nicht. Hoffe, das klärt es.“

Offenbar ist damit gemeint: Nein, man wird nicht die Lizenz kaufen.

Wizards of the Coast (Hasbro) sagen: Wir verkaufen nicht

Das sagen die Wizards of the Coast: Die Wizards of the Coast gehören zur Hasbro-Gruppe und sind für Dungeons und Dragons zuständig. Sie sagen [Statement liegt MeinMMO vor]:

„Wir sprechen regelmäßig mit Tencent und pflegen mehrere Partnerschaften mit ihnen bei einer Reihe unserer IPs. Normalerweise kommentieren wir keine Gerüchte aus dem Internet, aber um es klarzustellen: Wir haben nicht vor, unsere D&D-IP zu verkaufen. Wir werden weiterhin mit Partnern darüber sprechen, wie wir die besten digitalen Erlebnisse für unsere Fans erschaffen können. Wir werden keine weiteren Kommentare zu Spekulationen oder Gerüchten über potenzielle M&A- oder Lizenzgeschäfte abgeben.“

Das nennt man dann wohl ein ganz klares Dementi.

