Palworld: Spieler zeigt, wie man ein schnelles Flug-Pal bekommt – hierfür braucht ihr eine Menge Zeit und Geduld

Wie züchtet man Pals in Palworld? Um Pals züchten zu können, benötigt ihr eine Zuchtfarm, die ihr auf Stufe 19 im Technologiebaum freischalten könnt. Zum Bau dieser benötigt ihr neben viel Platz in eurer Basis auch noch einige Materialien.

„bajungadustin“ weist in einem Kommentar im Reddit-Beitrag darauf hin, dass es zahlreiche verschiedene Kombinationen beim Züchten von Pals gibt. Hier seht ihr unsere Zucht-Liste zu allen Fusion Pals und Kombinationen in der Übersicht .

Diese beiden verpaart ihr so lange, bis ihr ein Kelpsea und ein Suzaku mit den zuvor genannten passiven Fähigkeiten erhaltet. Diese beiden verpaart ihr dann erneut miteinander, und zwar so lange, bis ihr Anubis und Vanwyrm herausbekommt. Wichtig ist hier nochmal zu erwähnen, dass ihr dafür wirklich die Pals benutzt, die ihr aus den Eiern herausbekommt, da diese ihre passiven Fähigkeiten weitertragen.

