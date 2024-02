Palworld: Boss-Gegner klaut einem Spieler sein Haus – Fans geben Tipps, wie sich das lösen lässt

Eure Basis in Palworld kann immer wieder das Ziel von ungebetenen Gästen werden. Ein Spieler hat nun einen Besucher der etwas anderen Art in der Basis und die Community gibt Tipps, wie man ihn wieder loswird.

In Palworld ist das Bauen eurer Basen ein elementarer Bestandteil. Dabei kann es auch immer mal wieder dazu kommen, dass sie das Ziel von Raidern in Form von Pals oder Wilderern wird, wogegen manche Spieler schon kuriose Tricks herausgefunden haben. Jedoch gibt es auch ganz besondere Besucher, wie ein Spieler auf Reddit beweist.

Was für einen Besucher hat der Spieler in seiner Basis? Die Basis des Spielers wurde von einem Mammorest besucht. Dieses Pal ist ein Boss, welcher im Anfangsgebiet seine Kreise zieht und einen recht großen Spawnbereich besitzt. Die Basis des Spielers ist in genau diesem Bereich gebaut worden, sodass das Mammorest in seiner Basis erschienen ist.

Zum Leidwesen des Spielers scheint sich das Pal in seiner Base sehr wohl zu fühlen und macht keine Anstalten, die Basis wieder zu verlassen. Der Spieler schreibt dazu: kam rein, tötete alle meine Pals und will jetzt einfach nicht mehr gehen.

Community gibt Tipps, wie man den Eindringling loswird

Was sagt die Community dazu? Die Community gibt dem Spieler Tipps, wie er den ungebetenen Gast wieder loswerden kann.

Ein Spieler rät ihm dazu, ihn zu ignorieren und die Pals weiter arbeiten zu lassen: Du musst eine Alarmglocke bauen und sie auf Arbeit einstellen. Aus irgendeinem Grund ist es immer auf Eindringlinge angreifen als Standard eingestellt.

Ein anderer Rat eines Spielers lautet, ihn innerhalb der Basis zu bekämpfen: Mache ein paar Lagerfeuer, locke ihn an, lass ihn feststecken, mache mehr Lagerfeuer, wiederhole das. Lass es mit der Zeit verbrennen.

Andere Spieler gehen sogar so weit, die Basis umzuziehen und aus der alten eine Arena zu bauen: Ich habe auch den Fehler gemacht, meine Basis hier zu bauen. Als ich in der Lage war, eine zweite Basis zu bauen, habe ich alle Gegenstände dorthin gebracht und die erste Basis in eine Arena verwandelt, um Mammorest zu töten. Er wird immer hierher kommen, also musste ich nur Mauern mit einem großen Eingang bauen, den ich schließen kann, und kleine Löcher für meine Pals lassen. Sobald er drinnen blockiert ist, schießen alle meine Pals auf ihn.

Während viele der Kommentare in eine helfende Richtung gehen, gibt es auch durchaus humoristische Anmerkungen zu der Problematik.

Ein Kommentator schreibt beispielsweise: Es ist jetzt sein Haus, Bruder.

Ein weiterer Kommentar geht in eine ähnliche Richtung: Ich glaube nicht, dass du noch dort wohnst.

Ihr solltet also bei der Wahl des Ortes für eure Basis aufpassen, dass ihr euch nicht im Spawnbereich eines solchen Bosses niederlasst. Andernfalls könnte es euch auch passieren, dass ihr ungebetenen Besuch bekommt, der sich nicht so schnell wieder verabschieden will.

Wenn ihr auf der Suche nach guten Ratschlägen und Tipps zu Palworld seid, schaut gerne in unseren Guides zu Palworld vorbei.