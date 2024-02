Palworld verzichtet auf eine Funktion, auf die fast alle modernen Spiele setzen – Und die Spieler lieben es

Bleibt das so? Viele Spieler hoffen, dass der Entwickler PocketPair nicht am Ende doch noch Mikrotransaktionen, DLCs oder andere Inhalte hinzufügt, um zusätzliches Geld zu verdienen. Denn heute ist es normal, dass Live-Service-Games ihre Entwicklung mit solchen Inhalten finanzieren.

Ich muss nicht extra bezahlen, um schneller XP zu bekommen. Ich habe keine hundert Skin-Optionen vor mir. Ich muss nicht das ultimative, unbegrenzte, digitale Extrem-Upgrade kaufen, nur um Zugang zu den legendären Pals zu bekommen … Ich kann das verdammte Spiel einfach so spielen, wie ich es in meiner Kindheit getan habe. Das macht mich glücklich.

Wisst ihr, was ich an diesem Spiel wirklich liebe, worüber niemand wirklich spricht? Es gibt keine Mikrotransaktionen.

Was sagen die Spieler? Ein Spieler erklärt in seinem Post auf reddit , dass eine große Stärke von Palworld sei, dass es nicht Mikrotransaktionen-verseucht sei. Denn man könne das Spiel einfach spielen, wie man möchte. Und das sei für moderne Spiele eine echte Seltenheit:

