Palworld: So findet ihr Knochen

Was sagt ihr zu Palworld? Seid ihr auch schon mitten im Fieber und fleißig am Zocken? Habt ihr bisher Probleme gehabt, an Knochen zu gelangen, oder schwimmt ihr darin? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Werft unbedingt auch einen Blick auf unsere Guides zu Palworld , um keine guten Tipps zu Palworld zu verpassen.

Wie kann ich Knochen kaufen? Wenn ihr Knochen stattdessen kaufen wollt, müsst ihr einen wandernden Händler finden. Diese können allerdings schwerig zu entdecken sein. Einen findet ihr garantiert in der kleinen Stadt, die als Small Settlement markiert ist. Das findet ihr in der Nähe des Zentrums der Karte.

Wie kann ich schnell Knochen durch Pals farmen? Wenn ihr aktiv am farmen von Knochen seid, solltet ihr euch auf Fixy konzentrieren. Dieses eignet sich besonders, da es in der Nähe eures ersten Spawnpunktes erscheint und ein relativ geringes Level aufweist.

Wofür werden Knochen benötigt? Knochen benötigt ihr in Palworld für die Herstellung von verschiedenen Items. Hierzu zählen beispielsweise Medizin für eure Pals, Zement für den Bau der Basen oder auch der Mega-Gleiter. Daher solltet ihr darauf achten, einen vernünftigen Vorrat an Knochen zu besitzen.

In Palworld benötigt ihr Knochen für Medizin und weitere Items. Wir erklären euch, wie ihr sie am besten bekommt.

