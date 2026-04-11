Pokémon-Klon ändert plötzlich seinen Namen, Community spottet: „Einzigartig?“

Ein Indie-Spiel, das verdächtig an Pokémon erinnert, hat vor Kurzem für Aufmerksamkeit gesorgt. Nun haben die Entwickler plötzlich den Namen des Spiels verändert und die Gründe dafür erklärt. Die Community hat dafür aber vor allem Spott übrig.

Was ist das für ein Spiel? Bis vor Kurzem hieß es noch Pickmon. Es handelt sich um einen Titel des Indie-Entwicklers PocketGame.

Ähnlich wie in Pokémon sammelt ihr Monster. Hinzu kommen Survival- und Crafting-Elemente, die wiederum an Palworld erinnern. Auch stilistisch und visuell wird wohl kaum einem die Ähnlichkeit zu den Vorbildern entgehen.

Spielerisch soll sich Pickmon jedoch von Pokémon und Co. abheben. Wie das gelingt, muss sich zeigen. Eine andere Ankündigung hat nun jedoch für Aufregung in der Community gesorgt.

Die Entwickler verkündeten, dass sie den Namen ihres Spiel ändern werden. Wer nun einen völlig anderen Titel erwartet, muss seine Erwartungen dämpfen. Verändert wird nur ein einziger Buchstabe.

Video starten Pickmon zeigt im Trailer seine Ähnlichkeit zu Palworld und Pokémon Autoplay

Eine Umbenennung, die für Spott sorgt

Wie heißt Pickmon jetzt? In einem Post auf x.com haben die Entwickler bekanntgegeben, dass aus Pickmon ab sofort Pickmos wird. Begründet wird der Schritt folgendermaßen:

Liebe Spieler, seit Beginn der Entwicklung haben wir uns der Schaffung einer einzigartigen und tiefgründigen ökologischen Welt verschrieben. Um besser zu unserer Markenidentität und unserer Spielwelt zu passen, ändert sich unser Titel offiziell. […] Wofür steht „-mos“? Ein vollständiges Ökosystem. Ein grandioser Kosmos. Dieser Name hat eine stärkere Ausstrahlung und passt besser zu dem Fantasy-Abenteuer, das wir für euch erschaffen. Aber wir niedlichen Wesen heißen weiterhin gemeinsam Pickmon! PocketGame

Wie kommt die Änderung an? Unter dem Post reagiert die Community auf die Namensänderung und hat vor allem eines dafür übrig: Spott. Kaum jemand möchte den Entwicklern abkaufen, dass die Änderung aus den genannten Gründen vorgenommen wurde.

Die Nutzer sehen darin einen Schritt, um möglichen Rechtsstreitigkeiten mit anderen Entwicklern, vor allem aber Nintendo/GameFreak und ihrer Marke Pokémon auszuweichen. Dass im Statement betont wird, Pickmos solle „grandios“ und „einzigartig“ werden, sorgt ebenfalls für Lacher in den Kommentaren.

„Viel Spaß mit den unzähligen Gerichtsverfahren“, schreibt etwa Tim Bahr.

„Dann sollten sie wirklich bessere Designs einführen. Und nicht so unverhohlen von Pokémon, Parlworld und Zelda kopieren. Das wäre tatsächlich mal was“, fordert LegzPlay.

„Leute… Palworld wurde von Pokémon inspiriert, sogar sehr stark. Und ihr? Ihr habt Designs von Pokémon UND Pals geklaut“, wirft Thaamyah den Entwicklern vor.

„Stell dir vor, du sagst, du bist darauf aus, eine einzigartige Spielwelt zu bauen, während du tonnenweise gestohlene Assets benutzt“, sagt Yachibi.

„Einzigartig?“, fragt C-Bass skeptisch und fügt ein „Sure…“-GIF hinzu.

„Der Firmenname ist einfach Game Freak und Pocketpair zusammen“, stellt tranquility angesichts des Entwicklernamens PocketGame fest.

Schnell wird klar, die Stimmung rund um Pickmos ist alles andere als gut. Besonders die Nähe zu den Vorbildern und das Fehlen eigener Ideen sorgen für Unmut.

Ob und in welcher Form Pickmos erscheinen wird, ist noch offen. Auf Steam kann es bereits auf die Wunschliste gesetzt werden, ein offizielles Datum für den Release gibt es aber noch nicht. Was denkt ihr über das Thema und die Namensänderung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Im Rechtsstreit von Palworld gab es übrigens jüngst eine Wendung: Behörde hebt das Patent von Nintendo auf, das Spielen wie Palworld und sogar Diablo schaden würde