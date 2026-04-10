Macher des Pokémon-MMOs TemTem stellen ihr neues Spiel auf Steam vor, wachen am Morgen mit 90.000 € mehr auf

Die Entwickler des Pokémon-MMOs TemTem haben am Abend ihr neues Spiel auf Steam vorgestellt. Das erinnert stark an Palworld und gibt den Spielern ganz neue Möglichkeiten, mit ihren TemTems zu interagieren.

Was ist das für ein Spiel? TemTem Pioneers ist eine Mischung aus Survival, Kreaturensammler und Action-RPG und erinnert bereits von seinem ersten Trailer stark an Palword. So dürft ihr Ressourcen sammeln, eure eigene Basis aufbauen, sie gegen Überfälle schützen und viele Items craften.

Gleichzeitig gibt es über 200 verschiedene TemTems, die man wohl bereits aus dem MMO-Ableger kennt und die man sowohl leveln als auch entwickeln kann. Im Kampf schlüpft man dann in die Rolle eines TemTems und nutzt verschiedene Fähigkeiten und Kombos, um sogar große Bosse zu bezwingen.

Das TemTem-Universum ist bereits aus dem MMO, das an Pokémon erinnert, bekannt. Der neue Titel ist ein Spin-Off dazu und hat sofort Interesse bei den Fans geweckt.

Hier könnt ihr den Trailer zu TemTem Pioneers sehen:

Video starten Macher des Pokémon-MMOs TemTem stellen TemTem Pioneers im Trailer vor, wird ein Kreaturensammler wie Palworld Autoplay

90.000 € in 8 Stunden

Wie haben die Fans auf den neuen Titel reagiert? TemTem hat sich mit seinem MMO bereits einen Namen gemacht und einige Fans gewonnen. Das zeigt auch die Kickstarter-Kampagne zum neuen Ableger. Dort wurden die geforderten 90.000 € in nur 8 Stunden erreicht. Die Entwickler aus Spanien haben den Rush auf ihren Titel also wohl verschlafen und die Summe erst am nächsten Morgen gesehen.

Zum Zeitpunkt dieses Artikels (9 Uhr am 10. April 2026) steht der Spendenzähler bereits bei fast 110.000 € und steuert dabei auf das erste Zusatz-Ziel hin. Hier können die Spieler das neue Biom „Crystal Biome“ freischalten, das wohl auch die „Crystal Tem“-Monster freischalten wird.

In den Kommentaren auf Kickstarter freuen sich derweil die Fans über das Projekt und viele loben auch die Arbeit am Vorgänger.

Wie ist das mit Palworld? TemTem Pioneers ist klar an Palworld orientiert. Der bunte Mix aus Open-World, Kreaturensammler und Survival-Action-Spiel ist unverkennbar. Doch die Entwickler von Palworld hegen keinen Groll gegen TemTem Pioneers, im Gegenteil.

Auf X.com meldet sich Bucky, der Community Manager von Palworld zu Wort. Dort erklärt er, dass man „nur das Beste“ für TemTem und ihr neues Spiel wünsche. Gleichzeitig geht er auf die Vorwürfe ein, TemTem sei nur eine Kopie von Palworld.

Hier sagt er, dass die Entwickler von Palworld fänden, das Spiel sähe gut aus und man würde sich darauf freuen, es bald spielen zu können.

Wann startet TemTem Pioneers? Bis zum Release von TemTem Pioneers wird es allerdings wohl noch etwas dauern. Zwar ist bei Steam kein Datum zu finden, aber auf Kickstarter sollen die Belohnungen voraussichtlich im Dezember 2028 ausgeliefert werden. Ob die geplante Alpha für die Unterstützer auf Kickstarter allerdings früher startet, ist noch ungewiss.

TemTem Pioneers kann auf den ersten Blick die Fans überzeugen und bringt eine bereits bekannte Marke mit. Der späte Release könnte allerdings noch zum Problem werden, gerade wenn Palworld seine große Vollversion veröffentlicht. Eine Neuerung macht die Konkurrenz aber schon jetzt besser: No Man’s Sky lässt Pokémon und Palworld mit einem Feature hinter sich, macht das neue Update viel besser