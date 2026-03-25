Statt an Palworld zu arbeiten, zockt ein Entwickler lieber Crimson Desert: „Will zu Hause bleiben und 12 Stunden durchspielen“

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2 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
Statt an Palworld zu arbeiten, zockt ein Entwickler lieber Crimson Desert: „Will zu Hause bleiben und 12 Stunden durchspielen“

Crimson Desert zieht gerade die Spieler so in den Bann, wie es einst wohl nur Skyrim geschafft hat. Auch Entwickler sind unter den Gamern, und darunter leidet jetzt wohl auch Palworld.

Wie steht es um Palworld? Der Monstersammler befindet sich derzeit noch im Early Access auf Steam. Für 2026 ist der vollständige Release samt eines großen Updates geplant, das viele der versprochenen Elemente liefern soll.

Während der Rechtsstreit mit Nintendo immer noch tobt, arbeiten die Entwickler weiter an ihrem Monstersammler, um ihn fertigzustellen. Doch auch die besten Entwickler brauchen eine Pause, und die finden sie diesmal in Crimson Desert.

Reitet ihr eigentlich noch auf eurem Starter-Pferd in die Schlacht?

Hier findet ihr das legendäre Pferd „Rokade“ in Crimson Desert
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Pause in Crimson Desert

Wer spielt Crimson Desert? Palworlds Sprachrohr Community Manager Bucky hat seinen Urlaub wohl in Pywel verbracht. So schreibt Bucky auf X.com: „Ich würde eigentlich am liebsten zu Hause bleiben und wieder 12 Stunden lang Crimson Desert spielen, aber ich glaube, ich gehe lieber zur Arbeit … es gibt noch ‚Bizniz‘ und Palworld zu erledigen.“

Eine Aussage, mit der wohl viele Spieler mitgehen, denn nach einem holprigen Start gewinnt Crimson Desert immer mehr die Gunst der Spieler. In einem weiteren Post auf X.com erklärt der Community Manager von Palworld, er habe in nur 3 Tagen bereits 26 Stunden im Open-World-Adventure verbracht.

Wie steht er zu Crimson Desert? Auch der Community Manager benennt in seinen Posts auf X.com die Probleme des Spiels deutlich. So sei die Steuerung hakelig und Kliff als Charakter etwas fade, gleichzeitig sei Crimson Desert aber auch ein gutes Spiel.

Wem es nicht gefällt, dem rät er auf X.com Crimson Desert einfach nicht zu spielen. Auch wenn Palworld nicht viel mit Crimson Desert gemein hat, sind viele Entwickler auch Gamer und lassen sich Neuheiten wie das Open-World-Adventure nicht entgehen.

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Dass Crimson Desert auch Entwickler aus einem ganz anderen Genre überzeugt, ist ein großes Lob. Auch auf Steam klettern die Reviews immer weiter nach oben und erreichen neue Höchststände: Crimson Desert erkämpft sich auf Steam die Begeisterung der Spieler: „Ich bekomme einfach nicht genug“

Quelle(n): gamesradar.com
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