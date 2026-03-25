Crimson Desert erkämpft sich auf Steam die Begeisterung der Spieler: „Ich bekomme einfach nicht genug von dem Spiel“

Crimson Desert ist am 19. März 2026 durchwachsen gestartet, nur etwas mehr als die Hälfte der Rezensionen auf Steam fielen positiv aus. Keine Woche später hat sich das Bild deutlich gewandelt.

Was hat sich seit dem Release getan? Am Morgen nach dem Launch gab es für die Entwickler von Pearl Abyss Grund zum Feiern, aber auch viel Arbeit auf dem Tisch. Die Spielerzahlen waren trotz des späten Starts hoch, doch fielen auf Steam gerade einmal 57 Prozent der Rezensionen positiv aus. Auf Metacritic war der Durchschnitt der Testwertungen zwar besser, aber auch nicht im 80er-Bereich.

Seitdem hat sich einiges getan:

Es gab wichtige Verbesserungen über Updates, die beispielsweise ein Lager brachten und die Steuerung verbesserten.

Viele der Käufer haben mittlerweile deutlich mehr Stunden auf dem Buckel, wodurch sie die Stärken und Schwächen von Crimson Desert besser einschätzen können – das Ergebnis: kontinuierlich steigende User-Rezensionen auf Steam. Bei den deutschen Bewertungen kommt Crimson Desert mittlerweile sogar auf ein „Sehr positiv“, bei 81 Prozent positiven Einschätzungen.

Vor einigen Stunden feierten die Entwickler 3 Millionen verkaufte Einheiten von Crimson Desert auf X.

Am vergangenen Wochenende gab’s einen neuen Peak für Crimson Desert auf Steam: 248.530 Spieler waren zeitgleich in Pywel (Quelle: steamdb.info). Beim Launch waren es 239.045 Spieler.

Crimson Desert erkämpft sich nach einem schwierigen Start also zunehmend die Gunst der Spieler und mausert sich zum großen Erfolg für Pearl Abyss.

„Jetzt denke ich sogar an das Spiel, wenn ich nicht spiele.“

Wie reagiert die Community auf diesen Wandel? In mehreren Diskussionen auf Reddit feiern viele Spieler die steigenden Wertungen und die Art, wie die Entwickler auf das Feedback aus der Community reagieren – mit jeweils tausenden Daumen hoch und hunderten Kommentaren.

morenocir schreibt in seinem Post auf Reddit etwa: „Dieses Spiel ist der Hammer, ich kann ehrlich gesagt gar nicht genug davon bekommen. Es ist ein wirklich unterhaltsames Action-Sandbox-Spiel, das beliebte Spielmechaniken aus anderen Titeln vereint. Ja, es hat zwar noch Schwachstellen, aber man merkt, dass die Entwickler daran arbeiten, diese zu beheben und das Spiel weiterzuentwickeln.“

levinyl erlebt gerade eine einzigartige Spielerfahrung, auf Reddit erklärt er: „Noch nie ist es mir passiert, dass ich in einem Spiel einfach nur gegangen bin, anstatt zu rennen.“

One-Fail-1 beschreibt auf Reddit: „In den ersten Stunden war ich kurz davor, das Spiel zurückzugeben … jetzt denke ich sogar an das Spiel, wenn ich es gerade nicht spiele.“

Ka-Is-A-Wheelie hat auf Reddit nur noch einen Wunsch: „Jetzt macht diese speziellen Mounts permanent.“

Ka-Is-A-Wheelie spricht damit einen Wunsch vieler Spieler an. Nach den Trailern hatte man den Eindruck, dass man sich neben Pferden auch Raptoren, Bären und andere exotische Mounts permanent erspielen könne. Das ist nicht der Fall, sie sind aktuell eher Spielereien für den jeweiligen Moment. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Crimson Desert versprach vor dem Release besondere Mounts, jetzt fühlen sich viele Spieler getäuscht