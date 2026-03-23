Crimson Desert Patch 1.00.03 vom 23. März bringt Lager und verbessert Steuerung – Patch Notes

Entwickler Pearl Abyss hat für Crimson Desert ein neues Update veröffentlicht. Patch 1.00.03 vom 23. März 2026 erweitert das Camp um ein Lager für Kliff und verbessert die Steuerung. Hier findet ihr die Patch Notes.

Was bringt Patch 1.00.03 für Crimson Desert? Das Update vom 23. März 2026 hat die folgenden Highlight-Änderungen im Gepäck:

Ihr findet im Lager der Graumähne jetzt einen zusätzlichen Lagerraum, in dem ihr nicht ständig benötigte Gegenstände verwahren könnt. Spätestens jetzt dürfte zu wenig Platz im Inventar kein Problem mehr sein.

Basierend auf dem Feedback der Spieler verbessern die Entwickler die Tastatur- und Maussteuerung.

Es gibt jetzt mehr Schnellreisepunkte, die ihr in der Welt aktivieren könnt.

Die Gesundheit und die Angriffskraft bestimmter Gegner sowie Bosse wurden reduziert.

Beachtet, dass der Patch noch nicht auf allen Plattformen live ist. Auf Steam schreiben die Entwickler:

Für Xbox, den Epic Games Store und den Mac App Store wird der Patch 1.00.03 zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Wir werden euch erneut über diese Ankündigung informieren, sobald der Patch vollständig ausgerollt wurde. Bitte behaltet auch zukünftige Ankündigungen im Auge.

Viele Tipps zum Start in Crimson Desert findet ihr auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO – schaut vorbei!

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Update 1.00.03 für Crimson Desert – Patch Notes

Quest

Es wurde ein Problem behoben, bei dem in Kapitel 2 während der Quest „Wiedersehen“, die Katze den Spieler gelegentlich nicht mehr weiterführte.

In Kapitel 4 wurde bei der Quest „Geheimnisvoller Eisentopf“ die Reparatur des uralten Generators optimiert, sodass das Muster an der korrekten Position für eine Weile stoppt.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem in der Quest „Anfrage von Turnali“ die Quest nicht abgeschlossen wurde, wenn ein bereits verfeinerter Becker-Schild erneut verfeinert wurde.

Es wird nun ein Hinweistext angezeigt, wenn Missionen in bestimmten Situationen, wie etwa bei Kriminalität, nicht fortgeführt werden können.

Inhalt

Zur besseren Mobilität wurden auf dem Kontinent von Pywel zusätzliche Abyss-Nexus platziert, die das Teleportieren ermöglichen.

Dem Lager wurde eine Funktion zum Aufbewahren von Gegenständen aus dem Inventar hinzugefügt. Das Lager (Privates Lager) befindet sich in Hernands Provisorischem Lager. Sobald das Camp am Heulenden Hügel erlangt wurde, kann auch das private Lager dort genutzt werden.

Die Zeit, die benötigt wird, um Wissen zu lernen, wurde verkürzt.

Fähigkeiten können nun bereits nach einmaligem „Zusehen und Lernen“ erlernt werden.

Der Zeitpunkt zum Erlernen der Kraftfaust wurde angepasst, sodass diese Fähigkeit schneller verfügbar ist.

Die Anzahl der Schläge, die zum Fällen von Bäumen benötigt werden, wurde reduziert.

Das Fällen von Bäumen ist nun auch ohne zu zielen durch einfach Standardschläge möglich.

Der Schwierigkeitsgrad der Quick-Time-Events (QTEs) beim Armdrücken-Minispiel sowie in Situationen, in denen man vom Gegner am Boden gehalten wird (Mount-Position) wurde gesenkt.

Gegenstände, durch die man Wissen erlangen kann, sind nun markiert und die Anzahl des Wissens, das man durch den Gegenstand erhalten kann, ist über ein Hinweisfeld einsehbar.

Die Entdeckung von Erzadern und Sammelobjekten wurde verbessert, sodass diese nun automatisch erkannt werden, sobald man sich in deren Nähe befindet. Normale Mineralien: 8 m Werkzeuge: 2 m Lagerfeuer, Spezial-Kochutensil, Wetzstein

Das Himmelsweg-Abstimmungsgerät im Abyss wurde verbessert, sodass es sofort ausgelöst wird, sobald man den Aktivierungspunkt erreicht hat.

Die Position des Himmelsweg-Abstimmungsgeräts wurde geändert, sodass es nun deutlicher erkennbar ist.

Bei der Manipulation von Leiterplatten mit der Macht des Axioms wird der Schaltkreis nun während des Vorgangs visualisiert.

Die Kamerabewegung beim Zielen auf Kohlebecken wurde optimiert. Zudem wurde der Radius zum Entzünden von Pfeilen angepasst.

Vor dem Löwenmähne-Wachturm wurde ein unzerstörbares Kohlebecken hinzugefügt.

In den Läden der Handelsposten werden nun zusätzlich zu Kliffs Pferdeinventar auch die Inventare der Pferde von Damiane und Oongka aufgeführt.

Zuvor fehlende Effekte bei der Zerstörung von Einrichtungen in feindlichen Stützpunkten wurden implementiert. Die Auswirkungen bei der Zerstörung von Einrichtungen lauten wie folgt:

Zerstörung des Spitals: Verwundete Feinde kehren nicht in den Kampf zurück.

Lager-Einrichtungen: Maximale Gesundheit der Feinde wird um 10 % verringert.

Kasernen-Einrichtungen: Angriffskraft der Feinde wird um 5 verringert.

Das Erscheinungsbild einiger Rätsel wurde angepasst, um deren Erkennbarkeit zu verbessern.

Die Heilwirkung von Kochzutaten und Speisen wurde erhöht und das Angebot in der Taverne von Hernand erweitert.

Die Laterne wurde verbessert, sodass Spuren in einem größeren Radius gelesen werden können.

Der Ausdauerverbrauch während des Anhebens wurde verringert.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Haustiere in bestimmten Situationen keine Beute einsammelten.

Bestimmte Artikel im Laden der Hexen werden nun täglich zurückgesetzt.

Die Eigenschaften und Abbaumethoden von Bismuterz wurden wie folgt angepasst: Sobald ihr euch Bismuterz nähert wird nun standardmäßig ein Versteinerungseffekt auf euch angewendet. Bismuterz kann nun auch durch gewöhnliches Sammeln mit der Spitzhacke erlangt werden, statt ausschließlich über Donnerangriffe.

Der Schwierigkeitsgrad der Minispiele Schusswaffen- und Bogenschieß-Wettbewerb wurde gesenkt.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Donner-Kraftfeld der Abyss-Sphäre nicht verschwand.

Beim Himmelsweg-Abstimmungsgerät wurde die Sichtbarkeit der Bereiche verbessert, an denen die Macht des Axioms eingesetzt werden muss.

Nachdem Erinnerungsspuren mit der Laterne gelesen wurden, wird die Visione nun automatisch ausgerüstet und die entsprechende Erinnerung abgespielt.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem „Zusehen und Lernen” für die Kraftfaust nicht verfügbar war, wenn der Ätherische Pfad im Abyss abgeschlossen wurde, ohne den Abyss-Nexus zu betreten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem nach einer bestimmten Quest-Zwischensequenz keine Ausdauer verbraucht wurde.

Steuerung

[Allgemein] Die Reaktionsgeschwindigkeit der Interaktions-UIs wurde verbessert.

[Allgemein] Die Reaktionsgeschwindigkeit der Eingabe beim Springen wurde verbessert.

[Allgemein] Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Fadenkreuz beim Zielen mit der Laterne oder mit bloßen Händen in der Bildschirmmitte verharrte, anstatt ordnungsgemäß auf dem Ziel einzurasten.

[Allgemein] Die Quickslots für Ausrüstung wurden optimiert. Wenn ihr einen bereits ausgerüsteten Gegenstand erneut auswählt, wird dieser nun weggesteckt.

[Allgemein] Die Reaktionsgeschwindigkeit der Benutzeroberfläche im Hauptmenü wurde verbessert.

[Allgemein] Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Wechsel zum Titelbildschirm in manchen Fällen nicht ordnungsgemäß ausgeführt wurde.

[Tastatur/Maus] Die Reaktionsgeschwindigkeit der Steuerung bei der Bewegung des Charakters wurde verbessert.

[Tastatur/Maus] Es wurden Tastenkürzel hinzugefügt, um die verschiedenen Menüs direkt zu öffnen und zu schließen. Folgende Tastenkürzel sind nun verfügbar: Inventar: [I] Fähigkeit: [K] Tagebuch: [J] Karte: [M]

[Tastatur/Maus] Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Anleitung für die Tasten in der unteren rechten Bildschirmecke beim Blocken oder Zielen nicht wie vorgesehen geändert wurde.

[Tastatur/Maus] Standardoptionen zum Blocken/Zielen (Seitentaste 1) und Ausweichen (Seitentaste 2) wurden hinzugefügt.

[Tastatur/Maus] Die Verwendung von Macht des Axioms wurde verbessert, sodass Gegenständen bereits nach einmaliger Mausbewegung bewegt werden.

[Tastatur/Maus] Es wurde ein Problem behoben, bei dem Tasten in den Tastenkürzel- und Eingabeeinstellungen doppelt belegt werden konnten.

[Tastatur/Maus] Es wurde ein Problem behoben, bei dem bestimmte Aktionen nach Änderung der Tastenkürzel- und Eingabeeinstellungen nicht korrekt ausgeführt wurden.

Bosse und Kämpfe

Die Gesundheit und die Angriffskraft bestimmter Gegner sowie Bosse wurden reduziert.

Der Ausdauerverbrauch beim Blocken von Angriffen wurde verringert.

Der Schwierigkeitsgrad des Zwischen-Bosskampfes auf dem Weg zum Riedteufel-Gebiet wurde gesenkt.

Einige Angriffsmuster des Bosses Kearush, dem Schlächter, wurden angepasst.

Die Füllrate der Betäubungsleiste bei einem erfolgreichen Blitz-Konter wurde erhöht.

Schwachstellen-Effekte von Bossen sind nun auch dann sichtbar, wenn kein entsprechendes Wissen erlangt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem begleitende Graumähnen beim Betreten eines Bosskampfes weiterhin präsent waren.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Feuerpfeile beim Treffen von Gegnern keinen Brandeffekt auslösten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Bosse in bestimmten Situationen auf unnatürliche Weise fielen.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem in bestimmten Situationen einige Bosse beim Treffer zu häufig flohen.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige Gegner, deren Schwäche Licht-Reflexion ist, davon nicht beeinflusst wurden.

NPCs und NPC-Dialoge

Es wurde ein Problem behoben, bei dem in der englischen Version Teile der Sprachausgabe fehlten.

Die Kosten für „Verlorene Gegenstände zurückholen“ beim NPC Carl im Camp auf dem Heulenden Hügel wurden von 10 auf 1 Silber gesenkt.

Tiere verhalten sich nun natürlicher, wenn der Spieler in der Nähe ist.

Abnormale Verhaltensweisen und Platzierungen bestimmter NPCs wurden korrigiert.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem im Zweiblatt-Minispiel NPCs versuchten, sich gegenseitig beim Schummeln aufzudecken.

UI-Anpassungen / Verbesserungen

Gerichte werden nun beim ersten Erhalt automatisch in den Quickslots registriert.

Die Position der Benutzeroberfläche für Briefe von Brieftauben wurde optimiert.

Die Kameraführung beim „Zusehen und Lernen“ von Fähigkeiten wurde verbessert, sodass sie sich nun natürlicher bewegt.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem im Karten-Menü die Funktion „Ziel entfernen“ gelegentlich nicht ordnungsgemäß funktionierte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem im Laden-Menü der Cursor bei Eingaben gelegentlich nicht korrekt angezeigt wurde.

Die Menüs Wissen und Meldungen wurden vom Reiter Sonstiges in das Tagebuch verschoben, und die Menüreihenfolge wurde angepasst.

Grafik und Einstellungen

[PlayStation 5, Xbox] In den Optionen wurde die Funktion zum Aktivieren / Deaktivieren des 120Hz-Modus hinzugefügt.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Einstellungsänderungen nach Nutzung der Funktion „Wiederherstellen“ nicht korrekt gespeichert wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Werte für Auflösung und Upscaling nach einem Neustart des Spiels nicht beibehalten wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem im Performance-Modus mit den Optionen auf Niedrig, die Ausrüstung des Charakters oder Katzen nicht angezeigt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bei aktiviertem AMD FSR Ray Regeneration oder DLSS Ray Reconstruction die Bildqualität fehlerhaft dargestellt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bei bestimmten Auflösungen die Monitorgröße falsch erkannt wurde, was zu einer fehlerhaften Bilddarstellung führte.

Probleme mit abgeschnittenen oder deplatzierten Bildschirminhalten im Vollbild, Fenstermodus sowie im randlosen Fenstermodus wurden behoben.

[Mac] Es wurde ein Problem behoben, bei dem auf bestimmten MacBook-Modellen die Standard-Grafikoptionen automatisch auf „Filmisch“ eingestellt waren.

[Mac] Es wurde ein Problem behoben, bei dem es unter bestimmten Grafikeinstellungen zu gelegentlichen Abstürzen kam.

[Mac] Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Spiel gelegentlich einfror, wenn Frame Generation deaktiviert wurde.

[Mac] Es wurde ein Render-Problem bei den Letterbox-Balken in Zwischensequenzen behoben, wenn Frame Generation aktiviert war.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Abyss unter bestimmten Umständen auch am Boden sichtbar war.

Verschiedene visuelle Effekte während spezifischer Animationen einiger NPCs wurden verbessert und korrigiert.

Die Darstellung des Wasserfalls im Abyss-Tutorial wurde verbessert.

Unnatürliche Animationen bei Kollisionen zwischen Charakteren und Wagen wurden korrigiert.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das „Letterbox“-Format nach dem Spielen bestimmter Zwischensequenzen nicht ordnungsgemäß geändert wurde.

Leistung, Stabilität und Spielstart

[PlayStation 5] Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Spiel beim Öffnen des Weltkarten-Menüs gelegentlich abstürzte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die dedizierte Grafikkarte in Systemen mit integrierten und dedizierten Grafikkarten nicht erkannt wurde und das Spiel nicht startete.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Grafikkarten in Windows 10-Versionen bei einer bestimmten Version fehlerhaft erkannt wurden. (Probleme bei der Hardware-Erkennung in älteren Windows 10-Versionen wurden verbessert.)

Die Stabilität und Performance wurden für PC und Konsolen optimiert und diverse Absturzursachen behoben.

[Xbox] Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Spielen im Offline-Modus nicht möglich war.

Lokalisierung

Lokalisierungsfehler in allen Sprachen wurden behoben und die allgemeine Qualität der Lokalisierung wurde verbessert.

Sonstiges

Verzögerungen beim Abspielen der Todes- oder Ladesequenzen wurden behoben.

Das Beschwören des Pferdes wurde verbessert, sodass das Pferd nach dem Rufen nun direkt auf den Spieler zuläuft.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Charakter zur Seite gedrückt wurde, wenn Kraftfaust oder Stoßen nahe einer Wand benutzt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Vibration des DualSense-Controllers auf einem Windows-System unter bestimmten Bedingungen nicht funktionierte.

Welche Anpassungen und Verbesserungen sollten die Entwickler von Crimson Desert eurer Meinung nach noch vornehmen? Was stört euch, was gefällt euch bereits sehr gut? Verratet es in den Kommentaren! Wenn ihr weitere Tipps und Tricks sucht, schaut in unserer Guide-Übersicht zu Crimson Desert vorbei!