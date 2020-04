Chef verrät: Fallout 76 Wastelanders könnte ein „Singleplayer-MMO“ werden

Das riesige Wastelanders-Update für Fallout 76 steht vor der Tür und wir konnten dem Chef kurz vor dem Start noch einige Fragen stellen. Wie es aussieht, verändert sich wirklich einiges an dem Survival-Game.

Kurz, nachdem uns die Entwickler zu einem Anspiel-Test für Wastelanders auf die Testserver eingeladen haben, standen der Project Lead Jeff Gardiner und Lead Quest Designer Ferret Baudoin für einige Fragen zur Verfügung.

Das Interview selbst hat unser Kollege Michael Graf von der GameStar geführt, aber MeinMMO hatte die Chance, ihm eigene Fragen mit auf dem Weg zu geben.

Die Eindrücke vom MeinMMO-Autor Benedict Grothaus zu Wastelanders findet ihr in seinem ausführlichen Bericht: Wastelanders ist nun das Spiel, das Fallout 76 werden sollte.

Fallout 76 – Ein „Singleplayer-MMO“?

Fallout 76 kommt aus dem Hause Bethesda, genau wie das MMORPG The Elder Scrolls Online, allerdings von unterschiedlichen Entwicklern. Dennoch lag deswegen für uns die Frage nahe: Wird Fallout 76 ein „Singleplayer-MMO“ wie ESO?

Die Antwort von Gardiner auf diese Frage ist etwas ausweichend, aber doch eindeutig:

Wir bedienen definitiv Singleplayer-Leute auf eine Art, wie es andere MMOs nicht tun. […] Wastelanders ist eher eine Singleplayer-Erfahrung. Es gibt tonnenweise Community-Content und obwohl Wastelanders die Singleplayer-Erfahrung stark im Fokus hat, wollen wir der Community mehr Chancen geben, zusammenzukommen. Es gibt Pläne, im Laufe des Jahres mehr für Multiplayer zu tun und „Multiplayer“ zurück ins „MMO“ zu bringen. Jeff Gardiner

Er selbst habe tausende Stunden im MMORPG-Riesen World of Warcraft verbracht – alleine und ohne Mitspieler. Das habe auch einen Einfluss auf die Entwicklung der Inhalte von Fallout 76 gehabt.

Baudoin fügt an dieser Stelle hinzu: „Aus welchem Grund auch immer du Fallout 76 magst, 2020 kommt davon noch mehr. Wenn du jetzt sagst: Mir fehlen Charaktere, Story, das klassische Fallout-Feeling – dann ist [Wastelanders] für dich. Aber für jede Art von Spieler kommt noch mehr.“

Story, NPCs, Fallout – Wastelanders bringt das alles.

Ein großer Teil der Entwicklungskosten floss für Wastelanders in die neuen NPCs und das Budget wurde an einigen Stellen sogar gesprengt. Wir können also mit Gewissheit sagen: Ja, Fallout 76 spricht Singleplayer an und ja, es ist auch ein MMO.

Fallout 76 gab für NPCs mehr Geld als geplant aus – Und das war genau richtig

Was ist ein Singleplayer-MMO? Der relativ neue Begriff wurde maßgeblich von Bethesda mit ESO geprägt und beschreibt grob MMOs oder MMORPGs, die auch oder sogar speziell für Solo-Spieler ausgelegt sind.



Am Beispiel von ESO handelt es sich um ein Spiel, in dem der Spieler selbst einen bedeutenden Helden spielt. Das Gameplay entspricht größtenteils dem der Singleplayer-Vorgänger der Reihe – gepaart mit den Features eines MMOs, also eine Art Skyrim Online.



Weitere Online-Rollenspiele, die man weitestgehend auch solo spielen kann, stellen wir euch hier vor: Der relativ neue Begriff wurde maßgeblich von Bethesda mit ESO geprägt und beschreibt grob MMOs oder MMORPGs, die auch oder sogar speziell für Solo-Spieler ausgelegt sind. MMOs haben auch für Solo-Spieler viele Vorzüge: So werden die Gebiete und Geschichten, die sich in jenen abspielen, über Jahre hinweg regelmäßig erweitert.Am Beispiel von ESO handelt es sich um ein Spiel, in dem der Spieler selbst einen bedeutenden Helden spielt. Das Gameplay entspricht größtenteils dem der Singleplayer-Vorgänger der Reihe – gepaart mit den Features eines MMOs, also eine Art Skyrim Online. ESO ist ideal für Solo-Spieler und soll das bald sogar noch besser machen Weitere Online-Rollenspiele, die man weitestgehend auch solo spielen kann, stellen wir euch hier vor: Welche MMORPGs machen auch alleine Spaß? Die 5 besten Solo-MMOs

Die Story ist noch nicht zu Ende – Da kommt mehr

Während Fallout 76 aktuell von einem Team entwickelt wird und am 14. April endlich erscheinen soll, arbeitet das Team in Austin bereits an Content, der 2020 noch kommen wird.

Hier haben wir ebenfalls nachgehakt und noch einmal mit ESO verglichen, denn im MMORPG hat der Zone Guide dabei geholfen, den Content zu verwalten. Gardiner gibt darauf eine vielversprechende Antwort:

[Wastelanders] ist nur die erste Story. Wir haben diese ganze Technologie nicht erfunden, um nur Wastelanders damit zu machen. Wir planen und arbeiten schon jetzt an Story-Content, der auf dem aufbaut, was das Wastelanders-Team geschaffen hat. Jeff Gardiner

Neuer Content kommt allerdings auch in Form von neuen und überarbeiteten Events. Das erste Event, Fasnacht, hat Spieler zu seinem Release begeistert und neue Events wie Grahm’s Fleischwoche kamen ebenfalls gut an.

Mehr coole Events wie Fasnacht? Ja, bitte!

Wastelanders selbst wird Events bieten, an denen die NPCs teilnehmen, sodass mehr Interaktion möglich ist, wie Baudoin verrät. In Zukunft soll diese Möglichkeit, menschliche NPCs einzubauen, häufiger genutzt werden.

Dazu kommt, dass eure Entscheidungen einen Einfluss auf die Zukunft haben sollen. Bereits jetzt ist es so, dass sich NPCs euch gegenüber anders verhalten, wenn ihr euch selbst wie ein Vollhonk aufführt.

Baudoin bestätigte, dass NPCs sich über eure Entscheidungen und sogar über Details aufregen oder auf sie eingehen, was zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise noch ausgebaut wird. Wie stark diese Auswirkungen sind, kann er noch nicht sagen – bisher sei das nur ein Gedanke.

Fallout 76 hat zu Wastelanders kürzlich den zweiten offiziellen Trailer veröffentlicht, kurz vorm offiziellen Release. In dem stecken noch etliche Details zum kommenden Update und 5 Gründe, warum er echt Lust auf Wastelanders macht.