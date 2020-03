WoW: Der XP-Buff macht die Spielwelt so lebendig wie lange nicht mehr

In World of Warcraft trifft man gerade Spieler an jeder Ecke von Azeroth. Die Welt ist so belebt wie schon seit langer Zeit nicht mehr.

In World of Warcraft ist seit einigen Tagen ein mächtiger XP-Buff aktiv. Auf sämtliche gewonnene Erfahrungspunkte gibt es gegenwärtig einen Bonus von 100%, was das Leveln drastisch beschleunigt. Da gerade ohnehin viele Menschen zu Hause bleiben müssen und sich Videospielen zuwenden, hat diese brenzlige Situation für WoW und Azeroth einen tollen Effekt: Die Spielwelt ist so lebendig wie schon lange nicht mehr.

Viel Lob in der Community: Allgemein wird der XP-Buff von den Spielern extrem positiv aufgenommen, was sich vor allem im Subreddit immer wieder äußert. Alle paar Stunden ploppt ein neuer Thread zu dem Thema auf. Immer wieder wird betont, wie toll es doch ist, in der Spielwelt überall Spieler anzutreffen. Hier etwa ein Beispiel aus Brill, wo mehrere Spieler gerade im Startgebiet unterwegs sind – die meisten im Hintergrund mit ihrem Chopper, einem „Twink-Mount“:

Eigentlich sind diese Gebiete wie ausgestorben und lediglich eine Handvoll Spieler treiben sich in der gesamten Zone herum.

Offenbar hatten viele Spieler zuvor nicht die Muße, um Zeit in Twinks zu stecken. Doch die aktuelle Weltlage und der Erfahrungspunkte-Buff sorgen dafür, dass man an jeder Ecke Spieler treffen kann.

Oder wie es ShaqwanGB im WoW-Subredddit formuliert:

Danke an Blizzard, dass sie das getan haben. Ich mag Zweitcharaktere aber kann mir keine Boosts leisten. Und alleine zu leveln, selbst wenn ich es mir ausgesucht habe, nicht in einer Gruppe zu spielen, schien langweilig. Ich halte da normalerweise nicht länger als eine Stunde durch. Heute bin ich eingeloggt und wollte einfach ein bisschen leveln. Jedes Gebiet fühlte sich lebendig an mit vielen Spielern und ich hatte Spaß beim Leveln, selbst wenn ich nicht viel mit anderen Spielern interagiert habe. Der Tag verflog rasch. Ich wollte nur das hier sagen: Danke für diese Erfahrung, Blizzard und ihr alle.

Das sorgte für viele Upvotes und Zustimmung, dass gerade eine tolle Zeit für Twinks angebrochen ist.

WoW: Die schönsten Level-Gebiete der Horde in 2020

Cortyn meint: Ich kann mich den Meinungen auf Reddit nur anschließen. In den letzten drei Tagen habe ich „ganz nebenbei“ durch Questen einen Paladin schon auf Stufe 70 gebracht und war erstaunt darüber, wie vielen anderen Spielern ich begegnet bin. Dass ich in den Gebieten von Battle for Azeroth Mitspieler treffe, ist an der Tagesordnung. Doch in den alten Level-Gebieten der „klassischen“ Welt oder sogar in der Scherbenwelt, das war für mich eine Neuheit. Hier war ich es längst gewöhnt, dass ich quasi alleine unterwegs bin.

Doch an so ziemlich allen Questhubs treffe ich Spieler oder muss tatsächlich mal ein paar Sekunden auf den Respawn eines Questmobs warten, weil der gerade umgebracht wurde.

Oder anders gesagt: Im Augenblick ist in allen Gebieten von Azeroth viel los. Es gibt wohl kaum einen besseren Zeitpunkt, um als Neuling einzusteigen oder als Veteran noch den einen oder anderen Twink für den Release von Shadowlands fit zu machen. Denn das macht richtig Spaß.

Wenn ihr noch einen Allianz-Charakter leveln wollt, solltet ihr euch diese Gebiete hier anschauen.