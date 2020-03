Blizzard reagiert auf Corona-Virus: 100% mehr EXP in World of Warcraft

Spieler von World of Warcraft dürfen von einem besonderen Bonus profitieren. Es gibt 100% zusätzliche Erfahrungspunkte.

Gegenwärtig ist unsere Welt durch den Corona-Virus in einer Ausnahmesituation. An vielen Orten gibt es inzwischen Ausgangssperren, Schulen sind geschlossen und es wird dazu geraten, Menschenansammlungen zu meiden. Da bleibt viel Zeit für Zerstreuung in Videospielen. Blizzard schafft hier zusätzliche Anreize und beschert allen Spielern von World of Warcraft einen dicken Bonus von 100% zusätzliche XP. Das ist perfekt, um Twinks zu leveln.

Twinks leveln? Jetzt ist ein guter Zeitpunkt.

Wie lange bleibt der Bonus aktiv? Aktuell ist geplant, den Bonus bis zum 20. April 2020 aufrechtzuerhalten – also mindestens einen Monat. Das entspricht in seiner Länge auch grob vielen weltweiten Maßnahmen und Anordnungen, wie etwa Ausgangssperren.

Wie bekommt man den XP-Bonus? Ihr müsst lediglich auf einen Charakter einloggen, der noch nicht Stufe 120 erreicht hat. Der Bonus sollte direkt in eurer Buffleiste auftauchen.

Ist der Bonus stapelbar mit Erbstücken? Ja. Ihr könnt den 100%-Bonus mit Erbstücken und auch dem „Kriegsmodus“-Buff kombinieren, sodass ihr auf knapp 200% zusätzliche Erfahrungspunkte kommt. Wer noch Level-Tränke für weitere XP-Boni besitzt, kann diese ebenfalls dazuschalten.

Mehr Tipps und Tricks zum Leveln findet ihr in unserem Guide:

WoW Level Guide 2020 – Schnell und einfach von Stufe 1 bis 120 leveln

Gilt der XP-Buff auch in WoW Classic? Nein, der Buff ist lediglich für das moderne World of Warcraft: Battle for Azeroth aktiv. Allerdings profitieren auch Spieler von dem Buff, die nur eine Starter-Edition oder noch „Legion“ besitzen.

Spieler von World of Warcraft Classic bekommen keinen Bonus. Zwar nennt Blizzard hier keine Begründung, doch dürfte so ein Buff wohl gegen den „Geist von Classic“ gehen, der möglichst unverändert bleiben soll.

Perfekte Vorbereitung für Shadowlands: Ein solcher Buff ist für World of Warcraft einzigartig. Wer die Gelegenheit ergreifen will – und aufgrund der Lage gerade sowieso viel zu Hause hockt – sollte die Chance nutzen und möglichst viele Charaktere für die nächste Erweiterung Shadowlands vorbereiten. Eine bessere Gelegenheit wird es dafür wohl in nächster Zeit nicht so schnell geben.